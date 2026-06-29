Spotify Top Songs Greece
Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026
Τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify στην Ελλάδα.
1
KLEIDIASNIK, Trannos
350,554 streams
2
GEN ZSNIK, Trannos
207,875 streams
3
Adam & EveLight, Noizy
200,076 streams
4
BailaLight, Arab
151,281 streams
5
PALOMARACK, MENJU, Oge
149,928 streams
6
omwLight
139,139 streams
7
Idi AminLight
124,966 streams
8
KatsikiLight, RACK
121,500 streams
9
TONIGHTSNIK, Trannos
102,408 streams
10
CannesLight, Saske
85,831 streams
11
OPASNIK, Trannos
83,393 streams
12
KIPSELISNIK, Trannos
77,859 streams
13
75,408 streams
14
PRIDE OR DIESNIK, Trannos
74,953 streams
15
C’est La VieLight
74,865 streams
16
Spaste TaAnastasia
73,611 streams
17
AVENTURALikeboss, Arab, HermesHermes, GMBeaTz
72,836 streams
18
Ki Esy Stin Paro?Light
72,711 streams
19
POIOS NA SOU TO PEITOQUEL, LILA, Beyond
68,997 streams
20
HATE N LOVESNIK, Trannos, CHEKKIS
68,885 streams
21
AsteriaLight, Kida
64,690 streams
22
AMAZING - RemixSidarta
62,471 streams
23
ErotevmenosLight
60,181 streams
24
BANANAFLY LO, Trannos, BLVD
55,056 streams
25
Ti Mou MeneiLight, SIDARTA
53,914 streams