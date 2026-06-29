Spotify Top Songs Greece

Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026

Τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify στην Ελλάδα.

1 SNIK, Trannos
KLEIDIA
SNIK, Trannos
350,554 streams
2 SNIK, Trannos
GEN Z
SNIK, Trannos
207,875 streams
3 Light, Noizy
Adam & Eve
Light, Noizy
200,076 streams
4 Light, Arab
Baila
Light, Arab
151,281 streams
5 RACK, MENJU, Oge
PALOMA
RACK, MENJU, Oge
149,928 streams
6 Light
omw
Light
139,139 streams
7 Light
Idi Amin
Light
124,966 streams
8 Light, RACK
Katsiki
Light, RACK
121,500 streams
9 SNIK, Trannos
TONIGHT
SNIK, Trannos
102,408 streams
10 Light, Saske
Cannes
Light, Saske
85,831 streams
11 SNIK, Trannos
OPA
SNIK, Trannos
83,393 streams
12 SNIK, Trannos
KIPSELI
SNIK, Trannos
77,859 streams
13 SNIK, Trannos, BretBeats
MIA
SNIK, Trannos, BretBeats
75,408 streams
14 SNIK, Trannos
PRIDE OR DIE
SNIK, Trannos
74,953 streams
15 Light
C’est La Vie
Light
74,865 streams
16 Anastasia
Spaste Ta
Anastasia
73,611 streams
17 Likeboss, Arab, HermesHermes, GMBeaTz
AVENTURA
Likeboss, Arab, HermesHermes, GMBeaTz
72,836 streams
18 Light
Ki Esy Stin Paro?
Light
72,711 streams
19 TOQUEL, LILA, Beyond
POIOS NA SOU TO PEI
TOQUEL, LILA, Beyond
68,997 streams
20 SNIK, Trannos, CHEKKIS
HATE N LOVE
SNIK, Trannos, CHEKKIS
68,885 streams
21 Light, Kida
Asteria
Light, Kida
64,690 streams
22 Sidarta
AMAZING - Remix
Sidarta
62,471 streams
23 Light
Erotevmenos
Light
60,181 streams
24 FLY LO, Trannos, BLVD
BANANA
FLY LO, Trannos, BLVD
55,056 streams
25 Light, SIDARTA
Ti Mou Menei
Light, SIDARTA
53,914 streams