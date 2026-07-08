Εβδομαδιαίο Box Office Ελλάδας

Εβδομάδα 25 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2026

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2026

Τα εισιτήρια της εβδομάδας στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες — στοιχεία EKOME / Hellas Film.