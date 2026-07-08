Εβδομαδιαίο Box Office Ελλάδας

Εβδομαδιαίο Box Office Ελλάδας

Εβδομάδα 25 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2026

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2026

Τα εισιτήρια της εβδομάδας στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες — στοιχεία EKOME / Hellas Film.

1 Obsession
Obsession
68,959 εισιτήρια
2 Toy Story 5
Toy Story 5
66,308 εισιτήρια
3 Supergirl
Supergirl
8,138 εισιτήρια
4 Pressure
Pressure
7,735 εισιτήρια
5 Fuze
Fuze
6,539 εισιτήρια
6 Amelie (RI)
Amelie (RI)
6,018 εισιτήρια
7 Disclosure Day
Disclosure Day
5,683 εισιτήρια
8 L’Étranger
L’Étranger
5,040 εισιτήρια
9 Η Μεγάλη Σφαγή Των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου
Η Μεγάλη Σφαγή Των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου
4,376 εισιτήρια
10 Romeria
Romeria
3,162 εισιτήρια
11 Scary Movie 6
Scary Movie 6
2,859 εισιτήρια
12 Backrooms
Backrooms
2,793 εισιτήρια
13 The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
1,720 εισιτήρια
14 Citizen Above Suspicion (RI)
Citizen Above Suspicion (RI)
1,553 εισιτήρια
15 Psycho (RI)
Psycho (RI)
1,093 εισιτήρια

Πηγή: EKOME · Hellas Film