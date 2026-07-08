Εβδομαδιαίο Box Office Ελλάδας
Εβδομάδα 25 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2026
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2026
Τα εισιτήρια της εβδομάδας στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες — στοιχεία EKOME / Hellas Film.
1
Obsession
68,959 εισιτήρια
2
Toy Story 5
66,308 εισιτήρια
3
Supergirl
8,138 εισιτήρια
4
Pressure
7,735 εισιτήρια
5
Fuze
6,539 εισιτήρια
6
Amelie (RI)
6,018 εισιτήρια
7
Disclosure Day
5,683 εισιτήρια
8
L’Étranger
5,040 εισιτήρια
9
Η Μεγάλη Σφαγή Των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου
4,376 εισιτήρια
10
Romeria
3,162 εισιτήρια
11
Scary Movie 6
2,859 εισιτήρια
12
Backrooms
2,793 εισιτήρια
13
The Devil Wears Prada 2
1,720 εισιτήρια
14
Citizen Above Suspicion (RI)
1,553 εισιτήρια
15
Psycho (RI)
1,093 εισιτήρια
Πηγή: EKOME · Hellas Film