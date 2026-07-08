IFPI Albums Chart Ελλάδας

Εβδομάδα 22–28 Ιουνίου 2026

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2026

Το επίσημο εθνικό chart πωλήσεων άλμπουμ της IFPI Ελλάδος — Top 100.

1 OLIVIA RODRIGO
YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE
OLIVIA RODRIGO
last week 4
2 Νίκος Οικονομόπουλος
11 ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Νίκος Οικονομόπουλος
last week 1
3 FLEETWOOD MAC
RUMOURS
FLEETWOOD MAC
last week 3
4 THE WOW! SIGNAL
MUSE
THE WOW! SIGNAL
last week 14
5 METALLICA
RELOAD
METALLICA
last week 19
6 MADONNA
CONFESSIONS II
MADONNA
new
7 KANYE WEST
MY BEAUTIFUL DARK TWISTED
KANYE WEST
last week 6
8 MILES DAVIS
DOO-BOP
MILES DAVIS
last week 23
9 DIRE STRAITS
BROTHERS IN ARMS
DIRE STRAITS
last week 9
10 BLACK SABBATH
PARANOID
BLACK SABBATH
last week 13
11 RED HOT CHILI PEPPERS
GREATEST HITS
RED HOT CHILI PEPPERS
last week 15
12 BOYNEXTDOOR
1ST STUDIO ALBUM 'HOME'
BOYNEXTDOOR
last week 16
13 ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
last week 75
14 BILLIE EILISH
HIT ME HARD AND SOFT
BILLIE EILISH
last week 21
15 AMY WINEHOUSE
BACK TO BLACK
AMY WINEHOUSE
last week 5
16 DURAN DURAN
DURAN DURAN (THE WEDDING ALBUM)
DURAN DURAN
last week 18
17 THE 8, VERNON (SEVENTEEN)
V8 1ST MINI ALBUM 'V8'
THE 8, VERNON (SEVENTEEN)
new
18 KANYE WEST
808S & HEARTBREAK
KANYE WEST
last week 12
19 NIRVANA
NEVERMIND
NIRVANA
last week 7
20 IRON MAIDEN
SOMEWHERE IN TIME
IRON MAIDEN
last week 20
21 MASSIVE ATTACK
MEZZANINE
MASSIVE ATTACK
last week 10
22 MADONNA
CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR
MADONNA
last week 29
22 METALLICA
METALLICA (THE BLACK ALBUM)
METALLICA
last week 32
24 AMY WINEHOUSE
FRANK
AMY WINEHOUSE
last week 27
25 LED ZEPPELIN
LED ZEPPELIN IV
LED ZEPPELIN
last week 77
26 TAME IMPALA
LONERISM
TAME IMPALA
last week 22
27 KENDRICK LAMAR
GOOD KID, M.A.A.D CITY
KENDRICK LAMAR
last week 30
28 THE SMITHS
THE QUEEN IS DEAD
THE SMITHS
last week 40
29 BLACK SABBATH
MASTER OF REALITY
BLACK SABBATH
last week 36
30 ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΑΘΙΑ
ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΑΘΙΑ
ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΑΘΙΑ
last week 57
31 BOB MARLEY & THE WAILERS
LEGEND
BOB MARLEY & THE WAILERS
last week 74
32 THE CURE
THREE IMAGINARY BOYS
THE CURE
last week 44
33 OLIVIA RODRIGO
GUTS
OLIVIA RODRIGO
last week 47
34 DIRE STRAITS
DIRE STRAITS
DIRE STRAITS
last week 52
34 OLIVIA RODRIGO
LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)
OLIVIA RODRIGO
last week 50
36 FRANK ZAPPA
APOSTROPHE(')
FRANK ZAPPA
last week 52
37 VARIOUS ARTISTS
MOTOWN CLASSICS GOLD
VARIOUS ARTISTS
last week 55
38 CAT STEVENS
GOLD
CAT STEVENS
last week 58
39 METALLICA
RIDE THE LIGHTNING
METALLICA
last week 35
40 BILLIE EILISH
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO
BILLIE EILISH
last week 41
41 IRON MAIDEN
PIECE OF MIND
IRON MAIDEN
last week 30
41 MICHAEL JACKSON
THRILLER
MICHAEL JACKSON
last week 48
43 QUEENSRYCHE
GREATEST HITS-QUEENSRYCHE
QUEENSRYCHE
last week 56
44 U2
18 SINGLES
U2
last week 45
45 LANA DEL REY
LUST FOR LIFE
LANA DEL REY
last week 37
46 JUSTIN BIEBER
PURPOSE
JUSTIN BIEBER
last week 67
46 KANYE WEST
LATE REGISTRATION
KANYE WEST
last week 38
48 OLIVIA DEAN
THE ART OF LOVING
OLIVIA DEAN
last week 25
49 THE STONE ROSES
THE STONE ROSES
THE STONE ROSES
last week 72
50 TRAFFIC
MR FANTACY
TRAFFIC
last week 76

Πηγή: IFPI Greece