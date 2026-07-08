IFPI Albums Chart Ελλάδας
Εβδομάδα 22–28 Ιουνίου 2026
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2026
Το επίσημο εθνικό chart πωλήσεων άλμπουμ της IFPI Ελλάδος — Top 100.
1
YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVEOLIVIA RODRIGO
last week 4
2
11 ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑΝίκος Οικονομόπουλος
last week 1
3
RUMOURSFLEETWOOD MAC
last week 3
4
MUSETHE WOW! SIGNAL
last week 14
5
RELOADMETALLICA
last week 19
6
CONFESSIONS IIMADONNA
new
7
MY BEAUTIFUL DARK TWISTEDKANYE WEST
last week 6
8
DOO-BOPMILES DAVIS
last week 23
9
BROTHERS IN ARMSDIRE STRAITS
last week 9
10
PARANOIDBLACK SABBATH
last week 13
11
GREATEST HITSRED HOT CHILI PEPPERS
last week 15
12
1ST STUDIO ALBUM 'HOME'BOYNEXTDOOR
last week 16
13
ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
last week 75
14
HIT ME HARD AND SOFTBILLIE EILISH
last week 21
15
BACK TO BLACKAMY WINEHOUSE
last week 5
16
DURAN DURAN (THE WEDDING ALBUM)DURAN DURAN
last week 18
17
V8 1ST MINI ALBUM 'V8'THE 8, VERNON (SEVENTEEN)
new
18
808S & HEARTBREAKKANYE WEST
last week 12
19
NEVERMINDNIRVANA
last week 7
20
SOMEWHERE IN TIMEIRON MAIDEN
last week 20
21
MEZZANINEMASSIVE ATTACK
last week 10
22
CONFESSIONS ON A DANCE FLOORMADONNA
last week 29
22
METALLICA (THE BLACK ALBUM)METALLICA
last week 32
24
FRANKAMY WINEHOUSE
last week 27
25
LED ZEPPELIN IVLED ZEPPELIN
last week 77
26
LONERISMTAME IMPALA
last week 22
27
GOOD KID, M.A.A.D CITYKENDRICK LAMAR
last week 30
28
THE QUEEN IS DEADTHE SMITHS
last week 40
29
MASTER OF REALITYBLACK SABBATH
last week 36
30
ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΑΘΙΑΞΥΛΙΝΑ ΣΠΑΘΙΑ
last week 57
31
LEGENDBOB MARLEY & THE WAILERS
last week 74
32
THREE IMAGINARY BOYSTHE CURE
last week 44
33
GUTSOLIVIA RODRIGO
last week 47
34
DIRE STRAITSDIRE STRAITS
last week 52
34
LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)OLIVIA RODRIGO
last week 50
36
APOSTROPHE(')FRANK ZAPPA
last week 52
37
MOTOWN CLASSICS GOLDVARIOUS ARTISTS
last week 55
38
GOLDCAT STEVENS
last week 58
39
RIDE THE LIGHTNINGMETALLICA
last week 35
40
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GOBILLIE EILISH
last week 41
41
PIECE OF MINDIRON MAIDEN
last week 30
41
THRILLERMICHAEL JACKSON
last week 48
43
GREATEST HITS-QUEENSRYCHEQUEENSRYCHE
last week 56
44
18 SINGLESU2
last week 45
45
LUST FOR LIFELANA DEL REY
last week 37
46
PURPOSEJUSTIN BIEBER
last week 67
46
LATE REGISTRATIONKANYE WEST
last week 38
48
THE ART OF LOVINGOLIVIA DEAN
last week 25
49
THE STONE ROSESTHE STONE ROSES
last week 72
50
MR FANTACYTRAFFIC
last week 76
Πηγή: IFPI Greece