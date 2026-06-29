Apple Music Chart
Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026
1
Adam & EveLight & Noizy
2
omwLight
3
BailaLight & Arab
4
KatsikiLight & RACK
5
Idi AminLight
6
KLEIDIASNIK & Trannos
7
PALOMARACK, MENJU & Oge
8
CannesLight & Saske
9
C’est La VieLight
10
Ki Esy Stin Paro?Light
11
AsteriaLight & Kida
12
ErotevmenosLight
13
GEN ZSNIK & Trannos
14
Ti Mou MeneiLight & SIDARTA
15
LemoniaLight
16
TONIGHTSNIK & Trannos
17
RennsportLight
18
OPASNIK & Trannos
19
POIOS NA SOU TO PEITOQUEL, LILA & Beyond
20
AVENTURALikeboss, Arab, HermesHermes & GMBeatz
21
PRIDE OR DIESNIK & Trannos
22
BANANAFLY LO, Trannos & BLVD
23
24
KIPSELISNIK & Trannos
25
MA BELLARACK, TOQUEL & Beyond