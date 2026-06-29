Apple Music Chart

Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026

1 Light & Noizy
Adam & Eve
Light & Noizy
2 Light
omw
Light
3 Light & Arab
Baila
Light & Arab
4 Light & RACK
Katsiki
Light & RACK
5 Light
Idi Amin
Light
6 SNIK & Trannos
KLEIDIA
SNIK & Trannos
7 RACK, MENJU & Oge
PALOMA
RACK, MENJU & Oge
8 Light & Saske
Cannes
Light & Saske
9 Light
C’est La Vie
Light
10 Light
Ki Esy Stin Paro?
Light
11 Light & Kida
Asteria
Light & Kida
12 Light
Erotevmenos
Light
13 SNIK & Trannos
GEN Z
SNIK & Trannos
14 Light & SIDARTA
Ti Mou Menei
Light & SIDARTA
15 Light
Lemonia
Light
16 SNIK & Trannos
TONIGHT
SNIK & Trannos
17 Light
Rennsport
Light
18 SNIK & Trannos
OPA
SNIK & Trannos
19 TOQUEL, LILA & Beyond
POIOS NA SOU TO PEI
TOQUEL, LILA & Beyond
20 Likeboss, Arab, HermesHermes & GMBeatz
AVENTURA
Likeboss, Arab, HermesHermes & GMBeatz
21 SNIK & Trannos
PRIDE OR DIE
SNIK & Trannos
22 FLY LO, Trannos & BLVD
BANANA
FLY LO, Trannos & BLVD
23 SNIK, Trannos & BretBeats
MIA
SNIK, Trannos & BretBeats
24 SNIK & Trannos
KIPSELI
SNIK & Trannos
25 RACK, TOQUEL & Beyond
MA BELLA
RACK, TOQUEL & Beyond