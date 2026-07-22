Εβδομαδιαία Τηλεθέαση
Εβδομάδα 13–19 Ιουλίου 2026
Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2026
Τα εβδομαδιαία μερίδια τηλεθέασης των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών, με βάση τα στοιχεία της Nielsen (κοινό: Σύνολο 4+, ζώνη 02:00–25:59). Επιλέξτε έναν σταθμό για σχετικές ειδήσεις στο mad.gr.
1
11,3%
2
10,6%
3
10,0%
4
9,3%
7,2%
6
7,2%
7
6,3%
2,6%
2,5%
10
2,0%
«Τα στοιχεία τηλεθέασης αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της The Nielsen Company. Η αναδημοσίευσή τους επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται ρητή και σαφής αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου, με την ένδειξη «ΠΗΓΗ: The Nielsen Company» και σχετική παραπομπή στην πηγή (arianna.gr). Το ποσοστό που υπολείπεται έως το 100% αφορά στους υπόλοιπους σταθμούς και στην παρακολούθηση βίντεο/DVD κ.λπ.»
Πηγή: Nielsen (arianna.gr)