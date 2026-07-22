Εβδομαδιαία Τηλεθέαση

Εβδομάδα 13–19 Ιουλίου 2026

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2026

Τα εβδομαδιαία μερίδια τηλεθέασης των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών, με βάση τα στοιχεία της Nielsen (κοινό: Σύνολο 4+, ζώνη 02:00–25:59). Επιλέξτε έναν σταθμό για σχετικές ειδήσεις στο mad.gr.

1 Alpha TV 11,3%

2 MEGA 10,6%

3 ΕΡΤ1 10,0%

4 ΣΚΑΪ 9,3%

5 Star Channel 7,2%

6 OPEN TV 7,2%

7 ANT1 6,3%

8 ΕΡΤ2 Σπορ 2,6%

9 Μακεδονία TV 2,5%

10 ΕΡΤ3 2,0%

«Τα στοιχεία τηλεθέασης αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της The Nielsen Company. Η αναδημοσίευσή τους επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται ρητή και σαφής αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου, με την ένδειξη «ΠΗΓΗ: The Nielsen Company» και σχετική παραπομπή στην πηγή (arianna.gr). Το ποσοστό που υπολείπεται έως το 100% αφορά στους υπόλοιπους σταθμούς και στην παρακολούθηση βίντεο/DVD κ.λπ.»

Πηγή: Nielsen (arianna.gr)