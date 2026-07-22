Εβδομαδιαία Τηλεθέαση

Εβδομαδιαία Τηλεθέαση

Εβδομάδα 13–19 Ιουλίου 2026

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2026

Τα εβδομαδιαία μερίδια τηλεθέασης των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών, με βάση τα στοιχεία της Nielsen (κοινό: Σύνολο 4+, ζώνη 02:00–25:59). Επιλέξτε έναν σταθμό για σχετικές ειδήσεις στο mad.gr.

1 Alpha TV
Alpha TV
11,3%
2 MEGA
MEGA
10,6%
3 ΕΡΤ1
ΕΡΤ1
10,0%
4 ΣΚΑΪ
ΣΚΑΪ
9,3%
5 Star Channel
Star Channel
7,2%
6 OPEN TV
OPEN TV
7,2%
7 ANT1
ANT1
6,3%
8 ΕΡΤ2 Σπορ
ΕΡΤ2 Σπορ
2,6%
9 Μακεδονία TV
Μακεδονία TV
2,5%
10 ΕΡΤ3
ΕΡΤ3
2,0%

«Τα στοιχεία τηλεθέασης αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της The Nielsen Company. Η αναδημοσίευσή τους επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα γίνεται ρητή και σαφής αναφορά προέλευσης του ληφθέντος περιεχομένου, με την ένδειξη «ΠΗΓΗ: The Nielsen Company» και σχετική παραπομπή στην πηγή (arianna.gr). Το ποσοστό που υπολείπεται έως το 100% αφορά στους υπόλοιπους σταθμούς και στην παρακολούθηση βίντεο/DVD κ.λπ.»

Πηγή: Nielsen (arianna.gr)