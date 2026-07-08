IFPI Digital Singles Chart Ελλάδας
Εβδομάδα 22–28 Ιουνίου 2026
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2026
Το επίσημο εθνικό chart ψηφιακών singles (streaming) της IFPI Ελλάδος — Top 100.
1
ΚλειδιάTrannos, SNIK
last week 1
2
Adam & EveNoizy, Light
last week 2
3
BailaLight, Arab
new
4
omwLight
new
5
PalomaRack, MENJU, Oge
last week 4
6
Gen ZSNIK, Trannos
last week 3
7
ΚατσίκιLight, RACK
new
8
Idi AminLight
new
9
CannesLight, Saske
new
10
TonightSNIK, Trannos
last week 5
11
C’est La VieLight
new
12
Κι Εσύ Στην Πάρο?Light
new
13
AventuraLikeboss, Arab, HermesHermes, GMBeaTz
last week 19
14
ΑστέριαLight, Kida
new
15
ΕρωτευμένοςLight
new
16
Ποιος Να Σου Το ΠειTOQUEL, LILA, Beyond
last week 11
17
ΏπαSNIK, Trannos
last week 6
18
Τι Μου ΜένειLight, SIDARTA
new
19
ΚυψέληSNIK, Trannos
last week 9
20
Amazing (Remix)Sidarta
last week 12
21
ΛεμόνιαLight
new
22
last week 8
23
Pride Or DieSNIK, Trannos
last week 7
24
BananaTrannos, FLY LO, BLVD
last week 16
25
Hate N LoveSNIK, Trannos, CHEKKIS
last week 10
26
RennsportLight
new
27
ΣαφάριΡία Ελληνίδου
last week 13
28
last week 23
29
BogotaIvan Greko
last week 17
30
Κακός Για ΣέναTOQUEL, Beyond
last week 22
31
Χαχαχα 2SKEZ, HermesHermes, CHEKKIS
last week 14
32
ΚαντάδαΑπών
last week 21
33
ΔύτηςIvan Greko
last week 18
34
Κι ΆλλοΔανάη
last week 20
35
Σπάστε ΤαΑναστασία
last week 15
36
ΕίπεςΘοδωρής Φέρρης
last week 33
37
Στα Καλύτερα Που Έλκονται (Αγαπάτε Καταλλήλους)Μιχάλης Τουρατζίδης, Ιουλία Καλλιμάνη
new
38
Λέτε ΛέτεTrannos, SNIK, FY
last week 32
39
Θυμίζεις Κάτι Από ΕλλάδαΚατερίνα Λιόλιου, Φοίβος
last week 25
40
WhiskeyXRS, Night Grind
new
41
Ying YangSnik
last week 28
42
ChanelTrannos, SNIK, CHEKKIS
last week 29
43
ΛογαριασμόςΚατερίνα Λιόλιου
last week 34
44
ΛευκόIvan Greko
last week 24
45
Jackie Ο'Ελένη Φουρέιρα, Arcade
last week 46
46
ΚαμπάνεςΚωνσταντίνος Αργυρός
last week 42
47
ΓυαλίIvan Greko, Oge
last week 26
48
Look Like SummerIvan Greko
last week 31
49
Δέκα Σαν ΕσέναΡία Ελληνίδου
last week 45
50
24hrsTrannos, Light
last week 35
Πηγή: IFPI Greece