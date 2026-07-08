IFPI Digital Singles Chart Ελλάδας

Εβδομάδα 22–28 Ιουνίου 2026

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2026

Το επίσημο εθνικό chart ψηφιακών singles (streaming) της IFPI Ελλάδος — Top 100.

1 Trannos, SNIK
Κλειδιά
Trannos, SNIK
last week 1
2 Noizy, Light
Adam & Eve
Noizy, Light
last week 2
3 Light, Arab
Baila
Light, Arab
new
4 Light
omw
Light
new
5 Rack, MENJU, Oge
Paloma
Rack, MENJU, Oge
last week 4
6 SNIK, Trannos
Gen Z
SNIK, Trannos
last week 3
7 Light, RACK
Κατσίκι
Light, RACK
new
8 Light
Idi Amin
Light
new
9 Light, Saske
Cannes
Light, Saske
new
10 SNIK, Trannos
Tonight
SNIK, Trannos
last week 5
11 Light
C’est La Vie
Light
new
12 Light
Κι Εσύ Στην Πάρο?
Light
new
13 Likeboss, Arab, HermesHermes, GMBeaTz
Aventura
Likeboss, Arab, HermesHermes, GMBeaTz
last week 19
14 Light, Kida
Αστέρια
Light, Kida
new
15 Light
Ερωτευμένος
Light
new
16 TOQUEL, LILA, Beyond
Ποιος Να Σου Το Πει
TOQUEL, LILA, Beyond
last week 11
17 SNIK, Trannos
Ώπα
SNIK, Trannos
last week 6
18 Light, SIDARTA
Τι Μου Μένει
Light, SIDARTA
new
19 SNIK, Trannos
Κυψέλη
SNIK, Trannos
last week 9
20 Sidarta
Amazing (Remix)
Sidarta
last week 12
21 Light
Λεμόνια
Light
new
22 SNIK, Trannos, BretBeats
Μία
SNIK, Trannos, BretBeats
last week 8
23 SNIK, Trannos
Pride Or Die
SNIK, Trannos
last week 7
24 Trannos, FLY LO, BLVD
Banana
Trannos, FLY LO, BLVD
last week 16
25 SNIK, Trannos, CHEKKIS
Hate N Love
SNIK, Trannos, CHEKKIS
last week 10
26 Light
Rennsport
Light
new
27 Ρία Ελληνίδου
Σαφάρι
Ρία Ελληνίδου
last week 13
28 TOQUEL, FLY LO, Beyond
€€€
TOQUEL, FLY LO, Beyond
last week 23
29 Ivan Greko
Bogota
Ivan Greko
last week 17
30 TOQUEL, Beyond
Κακός Για Σένα
TOQUEL, Beyond
last week 22
31 SKEZ, HermesHermes, CHEKKIS
Χαχαχα 2
SKEZ, HermesHermes, CHEKKIS
last week 14
32 Απών
Καντάδα
Απών
last week 21
33 Ivan Greko
Δύτης
Ivan Greko
last week 18
34 Δανάη
Κι Άλλο
Δανάη
last week 20
35 Αναστασία
Σπάστε Τα
Αναστασία
last week 15
36 Θοδωρής Φέρρης
Είπες
Θοδωρής Φέρρης
last week 33
37 Μιχάλης Τουρατζίδης, Ιουλία Καλλιμάνη
Στα Καλύτερα Που Έλκονται (Αγαπάτε Καταλλήλους)
Μιχάλης Τουρατζίδης, Ιουλία Καλλιμάνη
new
38 Trannos, SNIK, FY
Λέτε Λέτε
Trannos, SNIK, FY
last week 32
39 Κατερίνα Λιόλιου, Φοίβος
Θυμίζεις Κάτι Από Ελλάδα
Κατερίνα Λιόλιου, Φοίβος
last week 25
40 XRS, Night Grind
Whiskey
XRS, Night Grind
new
41 Snik
Ying Yang
Snik
last week 28
42 Trannos, SNIK, CHEKKIS
Chanel
Trannos, SNIK, CHEKKIS
last week 29
43 Κατερίνα Λιόλιου
Λογαριασμός
Κατερίνα Λιόλιου
last week 34
44 Ivan Greko
Λευκό
Ivan Greko
last week 24
45 Ελένη Φουρέιρα, Arcade
Jackie Ο'
Ελένη Φουρέιρα, Arcade
last week 46
46 Κωνσταντίνος Αργυρός
Καμπάνες
Κωνσταντίνος Αργυρός
last week 42
47 Ivan Greko, Oge
Γυαλί
Ivan Greko, Oge
last week 26
48 Ivan Greko
Look Like Summer
Ivan Greko
last week 31
49 Ρία Ελληνίδου
Δέκα Σαν Εσένα
Ρία Ελληνίδου
last week 45
50 Trannos, Light
24hrs
Trannos, Light
last week 35

Πηγή: IFPI Greece