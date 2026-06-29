Shazam Trending Chart

Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026

1 HUGEL, Imael Angel & Ultra Naté
Movin' To The Sun
HUGEL, Imael Angel & Ultra Naté
2 HUGEL & SOLTO (FR)
Jamaican (Bam Bam)
HUGEL & SOLTO (FR)
3 LOVIXX STOSLIV
Don't tell your dreams
LOVIXX STOSLIV
4 Zeina
Jananto
Zeina
5 DA TI
Take Me There
DA TI
6 The Second Voice
LET ME BE
The Second Voice
7 Bad Bunny
NUEVAYoL
Bad Bunny
8 ANOTR
Talk To You (feat. 54 Ultra)
ANOTR
9 mikeeysmind, Chill77 & Unjaps
Papaoutai (Afro Soul)
mikeeysmind, Chill77 & Unjaps
10 DJ Goja
Mi Chico
DJ Goja
11 Shakira & Burna Boy
Dai Dai
Shakira & Burna Boy
12 Konstantinos Argiros
KABANES
Konstantinos Argiros
13 Ankara Echoes
Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]
Ankara Echoes
14 Apon
Kantada
Apon
15 Gordo & Reinier Zonneveld
Loco Loco
Gordo & Reinier Zonneveld
16 Slayyyter
DANCE...
Slayyyter
17 Sal da Vinci
Per sempre sì
Sal da Vinci
18 Bebe Rexha & Faithless
New Religion
Bebe Rexha & Faithless
19 SNIK & Trannos
KLEIDIA
SNIK & Trannos
20 Jonas Blue & Malive
Edge of Desire (Accapella)
Jonas Blue & Malive
21 Tame Impala
Dracula
Tame Impala
22 KITSCHKRIEG, Blumengarten & Shirin David
Gut Genug (mit Blumengarten & Shirin David)
KITSCHKRIEG, Blumengarten & Shirin David
23 Dave & Tems
Raindance
Dave & Tems
24 Georgios Sabanis & Eleana Vrachali
Ti Thelo Ego Me Sena
Georgios Sabanis & Eleana Vrachali
25 Prospa & Cloonee
Free Your Mind
Prospa & Cloonee