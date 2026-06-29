Shazam Trending Chart
Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026
1
Movin' To The SunHUGEL, Imael Angel & Ultra Naté
2
Jamaican (Bam Bam)HUGEL & SOLTO (FR)
3
Don't tell your dreamsLOVIXX STOSLIV
4
JanantoZeina
5
Take Me ThereDA TI
6
LET ME BEThe Second Voice
7
NUEVAYoLBad Bunny
8
Talk To You (feat. 54 Ultra)ANOTR
9
Papaoutai (Afro Soul)mikeeysmind, Chill77 & Unjaps
10
Mi ChicoDJ Goja
11
Dai DaiShakira & Burna Boy
12
KABANESKonstantinos Argiros
13
Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]Ankara Echoes
14
KantadaApon
15
Loco LocoGordo & Reinier Zonneveld
16
DANCE...Slayyyter
17
Per sempre sìSal da Vinci
18
New ReligionBebe Rexha & Faithless
19
KLEIDIASNIK & Trannos
20
Edge of Desire (Accapella)Jonas Blue & Malive
21
DraculaTame Impala
22
Gut Genug (mit Blumengarten & Shirin David)KITSCHKRIEG, Blumengarten & Shirin David
23
RaindanceDave & Tems
24
Ti Thelo Ego Me SenaGeorgios Sabanis & Eleana Vrachali
25
Free Your MindProspa & Cloonee