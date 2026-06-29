Billboard Global 200

Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026

Το παγκόσμιο chart των πιο δημοφιλών τραγουδιών, με βάση streams και πωλήσεις σε όλο τον κόσμο (Billboard Global 200).

1 Olivia Rodrigo
Stupid Song
Olivia Rodrigo
last week 1
2 Olivia Rodrigo
The Cure
Olivia Rodrigo
last week 2
3 Ariana Grande
Hate That I Made You Love Me
Ariana Grande
last week 1
4 Olivia Rodrigo
Drop Dead
Olivia Rodrigo
last week 1
5 Olivia Rodrigo
Honeybee
Olivia Rodrigo
last week 5
6 Michael Jackson
Billie Jean
Michael Jackson
last week 1
7 BTS
Swim
BTS
last week 1
8 Olivia Rodrigo
Maggots For Brains
Olivia Rodrigo
last week 8
9 Taylor Swift
I Knew It, I Knew You
Taylor Swift
last week 1
10 Olivia Rodrigo
My Way
Olivia Rodrigo
last week 10
11 Olivia Rodrigo & Robert Smith
What's Wrong With Me
Olivia Rodrigo & Robert Smith
last week 11
12 Olivia Rodrigo
Begged
Olivia Rodrigo
last week 12
13 Olivia Rodrigo
u + me = <3
Olivia Rodrigo
last week 13
14 BTS
Come Over
BTS
last week 14
15 Tame Impala & JENNIE
Dracula
Tame Impala & JENNIE
last week 2
16 Olivia Rodrigo
Less
Olivia Rodrigo
last week 16
17 Ella Langley
Choosin' Texas
Ella Langley
last week 5
18 Drake
Janice STFU
Drake
last week 1
19 Olivia Rodrigo
Expectations
Olivia Rodrigo
last week 19
20 Shakira X Burna Boy
Dai Dai (FIFA World Cup Official Song 2026)
Shakira X Burna Boy
last week 20
21 Justin Bieber Featuring Nicki Minaj
Beauty And A Beat
Justin Bieber Featuring Nicki Minaj
last week 1
22 Michael Jackson
Beat It
Michael Jackson
last week 5
23 Olivia Rodrigo
Purple
Olivia Rodrigo
last week 23
24 Olivia Dean
Man I Need
Olivia Dean
last week 2
25 Le Sserafim, ILLIT & KATSEYE
Iconic By Mistake
Le Sserafim, ILLIT & KATSEYE
last week 25