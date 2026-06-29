Billboard Global 200
Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026
Το παγκόσμιο chart των πιο δημοφιλών τραγουδιών, με βάση streams και πωλήσεις σε όλο τον κόσμο (Billboard Global 200).
1
Stupid SongOlivia Rodrigo
last week 1
2
The CureOlivia Rodrigo
last week 2
3
Hate That I Made You Love MeAriana Grande
last week 1
4
Drop DeadOlivia Rodrigo
last week 1
5
HoneybeeOlivia Rodrigo
last week 5
6
Billie JeanMichael Jackson
last week 1
7
SwimBTS
last week 1
8
Maggots For BrainsOlivia Rodrigo
last week 8
9
I Knew It, I Knew YouTaylor Swift
last week 1
10
My WayOlivia Rodrigo
last week 10
11
What's Wrong With MeOlivia Rodrigo & Robert Smith
last week 11
12
BeggedOlivia Rodrigo
last week 12
13
u + me = <3Olivia Rodrigo
last week 13
14
Come OverBTS
last week 14
15
DraculaTame Impala & JENNIE
last week 2
16
LessOlivia Rodrigo
last week 16
17
Choosin' TexasElla Langley
last week 5
18
Janice STFUDrake
last week 1
19
ExpectationsOlivia Rodrigo
last week 19
20
Dai Dai (FIFA World Cup Official Song 2026)Shakira X Burna Boy
last week 20
21
Beauty And A BeatJustin Bieber Featuring Nicki Minaj
last week 1
22
Beat ItMichael Jackson
last week 5
23
PurpleOlivia Rodrigo
last week 23
24
Man I NeedOlivia Dean
last week 2
25
Iconic By MistakeLe Sserafim, ILLIT & KATSEYE
last week 25