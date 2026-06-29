Youtube Greece Chart
Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026
1
ΚαντάδαApon
563,301 views
2
KLEIDIASnik
262,072 views
3
Adam & EveLight
317,381 views
4
SafariΡία Ελληνίδου
1,712,961 views
5
BuzaDafina Zeqiri x Cllevio
11,278,939 views
6
Veç me një fjalëPONI & Mariglen Hazizaj
666,680 views
7
ΟρκίσουΝίκος Μακρόπουλος
95,457 views
8
ΜΗ ΜΕ ΚΡΊΝΕΙΣPakelDj
200,322 views
9
Θυμίζεις Κάτι Από ΕλλάδαΚατερίνα Λιόλιου
346,901 views
10
LE SSERAFIM (르세라핌) x ILLIT (아일릿) x KATSEYE (캣츠아이) 'ICONIC BY MISTAKE' Official MVHYBE LABELS
53,657,156 views
11
SILVER NIGHT | СЕДАЯ НОЧЬ (GANG REMIX)KANYE WEST
8,266,536 views
12
Δέκα Σαν ΕσέναΡία Ελληνίδου
362,307 views
13
Ki AlloDanae
68,361 views
14
Dajo dhe XhaxhaiEduart Dema ft. Parodistet e Vlores
251,675 views
15
GEN ZSnik
75,860 views
16
Minushe 2Dea Hysenaj & Perlat Pashaj
587,635 views
17
Τι Σου ΧρωστάωΈλλη Κοκκίνου
304,232 views
18
Meraku i BabaitRezarta Hoxhaj
766,889 views
19
Granita LemoniMarseaux
58,636 views
20
Dai DaiShakira, Burna Boy
267,249,432 views
21
Να Μ' ΑγαπάςΔέσποινα Βανδή
136,911 views
22
Stray Kids "RUN IT" M/VJYP Entertainment
23,222,943 views
23
Vajze mojMariglen Hazizaj
107,999 views
24
Vojsava Alia & Ferdi Ibrahimi & Elton Mura - Mos me nem te rafte pikaVojsava Alia
711,362 views
25
Te ka falur ZotiYlli Baka
121,331 views