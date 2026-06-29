Youtube Greece Chart

Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026

1 Apon
Καντάδα
Apon
563,301 views
2 Snik
KLEIDIA
Snik
262,072 views
3 Light
Adam & Eve
Light
317,381 views
4 Ρία Ελληνίδου
Safari
Ρία Ελληνίδου
1,712,961 views
5 Dafina Zeqiri x Cllevio
Buza
Dafina Zeqiri x Cllevio
11,278,939 views
6 PONI & Mariglen Hazizaj
Veç me një fjalë
PONI & Mariglen Hazizaj
666,680 views
7 Νίκος Μακρόπουλος
Ορκίσου
Νίκος Μακρόπουλος
95,457 views
8 PakelDj
ΜΗ ΜΕ ΚΡΊΝΕΙΣ
PakelDj
200,322 views
9 Κατερίνα Λιόλιου
Θυμίζεις Κάτι Από Ελλάδα
Κατερίνα Λιόλιου
346,901 views
10 HYBE LABELS
LE SSERAFIM (르세라핌) x ILLIT (아일릿) x KATSEYE (캣츠아이) 'ICONIC BY MISTAKE' Official MV
HYBE LABELS
53,657,156 views
11 KANYE WEST
SILVER NIGHT | СЕДАЯ НОЧЬ (GANG REMIX)
KANYE WEST
8,266,536 views
12 Ρία Ελληνίδου
Δέκα Σαν Εσένα
Ρία Ελληνίδου
362,307 views
13 Danae
Ki Allo
Danae
68,361 views
14 Eduart Dema ft. Parodistet e Vlores
Dajo dhe Xhaxhai
Eduart Dema ft. Parodistet e Vlores
251,675 views
15 Snik
GEN Z
Snik
75,860 views
16 Dea Hysenaj & Perlat Pashaj
Minushe 2
Dea Hysenaj & Perlat Pashaj
587,635 views
17 Έλλη Κοκκίνου
Τι Σου Χρωστάω
Έλλη Κοκκίνου
304,232 views
18 Rezarta Hoxhaj
Meraku i Babait
Rezarta Hoxhaj
766,889 views
19 Marseaux
Granita Lemoni
Marseaux
58,636 views
20 Shakira, Burna Boy
Dai Dai
Shakira, Burna Boy
267,249,432 views
21 Δέσποινα Βανδή
Να Μ' Αγαπάς
Δέσποινα Βανδή
136,911 views
22 JYP Entertainment
Stray Kids "RUN IT" M/V
JYP Entertainment
23,222,943 views
23 Mariglen Hazizaj
Vajze moj
Mariglen Hazizaj
107,999 views
24 Vojsava Alia
Vojsava Alia & Ferdi Ibrahimi & Elton Mura - Mos me nem te rafte pika
Vojsava Alia
711,362 views
25 Ylli Baka
Te ka falur Zoti
Ylli Baka
121,331 views