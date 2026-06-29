IFPI Airplay Chart

Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026

1 Θοδωρής Φέρρης
ΕΙΠΕΣ
Θοδωρής Φέρρης
last week 2
2 Κατερίνα Λιόλιου
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Κατερίνα Λιόλιου
last week 1
3 Άννα Βίσση
ΑΙΓΑΙΟ
Άννα Βίσση
last week 3
4 Νίκος Οικονομόπουλος
ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Νίκος Οικονομόπουλος
last week 4
5 Ρία Ελληνίδου
ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΜΟΥ
Ρία Ελληνίδου
last week 5
6 TAME IMPALA
DRACULA
TAME IMPALA
last week 7
7 Γιώργος Σαμπάνης
ΤΙ ΘΕΛΩ ΕΓΩ ΜΕ ΣΕΝΑ
Γιώργος Σαμπάνης
last week 9
8 Αντώνης Ρέμος
ΔΕΥΤΕΡΑ
Αντώνης Ρέμος
last week 6
9 TAYLOR SWIFT
THE FATE OF OPHELIA
TAYLOR SWIFT
last week 8
10 BRUNO MARS
I JUST MIGHT
BRUNO MARS
last week 13
11 ZEINA
JANANTO
ZEINA
last week 10
12 TEDDY SWIMS
BAD DREAMS
TEDDY SWIMS
last week 11
13 DAVID GUETTA & TEDDY SWIMS & TONES AND I
GONE GONE GONE
DAVID GUETTA & TEDDY SWIMS & TONES AND I
last week 14
14 RAYE
WHERE IS MY HUSBAND
RAYE
last week 15
15 Πάνος Κιάμος
ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΛΛΟΥΣ
Πάνος Κιάμος
last week 17
16 HUGEL & SOLTO
JAMAICAN (BAM BAM)
HUGEL & SOLTO
last week 19
17 Μιχάλης Χατζηγιάννης
ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ
Μιχάλης Χατζηγιάννης
last week 23
18 Δέσποινα Βανδή
ΝΑ Μ' ΑΓΑΠΑΣ
Δέσποινα Βανδή
last week 20
19 KATSEYE
GABRIELA
KATSEYE
last week 16
20 Νατάσσα Θεοδωρίδου
ΦΟΡΤΗΓΟ
Νατάσσα Θεοδωρίδου
last week 18