IFPI Airplay Chart
Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026
1
ΕΙΠΕΣΘοδωρής Φέρρης
last week 2
2
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΚατερίνα Λιόλιου
last week 1
3
ΑΙΓΑΙΟΆννα Βίσση
last week 3
4
ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑΝίκος Οικονομόπουλος
last week 4
5
ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΜΟΥΡία Ελληνίδου
last week 5
6
DRACULATAME IMPALA
last week 7
7
ΤΙ ΘΕΛΩ ΕΓΩ ΜΕ ΣΕΝΑΓιώργος Σαμπάνης
last week 9
8
ΔΕΥΤΕΡΑΑντώνης Ρέμος
last week 6
9
THE FATE OF OPHELIATAYLOR SWIFT
last week 8
10
I JUST MIGHTBRUNO MARS
last week 13
11
JANANTOZEINA
last week 10
12
BAD DREAMSTEDDY SWIMS
last week 11
13
GONE GONE GONEDAVID GUETTA & TEDDY SWIMS & TONES AND I
last week 14
14
WHERE IS MY HUSBANDRAYE
last week 15
15
ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΛΛΟΥΣΠάνος Κιάμος
last week 17
16
JAMAICAN (BAM BAM)HUGEL & SOLTO
last week 19
17
ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑΜιχάλης Χατζηγιάννης
last week 23
18
ΝΑ Μ' ΑΓΑΠΑΣΔέσποινα Βανδή
last week 20
19
GABRIELAKATSEYE
last week 16
20
ΦΟΡΤΗΓΟΝατάσσα Θεοδωρίδου
last week 18