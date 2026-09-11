Celeb News 11.09.2026

«Ήσουν άρχοντας»: Η συγκινητική ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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Συγκλονισμένη η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια σπαρακτική ανάρτηση, αποκαλύπτοντας τη φιλία 20 ετών
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκινητική ανάρτηση.
  • Η φιλία τους μετρούσε πάνω από δύο δεκαετίες, πέρα από την τηλεοπτική τους συνεργασία.
  • Η Παπαρίζου αναφέρθηκε στην ψυχή «μικρού παιδιού» που έκρυβε ο Μαζωνάκης.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε βίντεο από τις κοινές τους στιγμές και ευχές για «καλό ταξίδι».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Ανάμεσα σε εκείνους που συγκλόνησαν με τα λόγια και τα συναισθήματά τους είναι η Έλενα Παπαρίζου, η οποία αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της φίλο και συνάδελφο με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας μια δυνατή φιλία που μετρούσε πάνω από δύο δεκαετίες.

https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial
https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial

Οι δυο τους μοιράστηκαν πρόσφατα τα φώτα της δημοσιότητας και τις κόκκινες καρέκλες των coaches στο «The Voice», μια τηλεοπτική συνύπαρξη που ανέδειξε την τρυφερή τους χημεία, τον αλληλοθαυμασμό και τα αυθόρμητα πειράγματα τους. Πίσω όμως από τα φώτα του στούντιο και τις κάμερες, οι δυο καλλιτέχνες συνδέονταν από μια πολυετή πορεία και βαθιές προσωπικές συζητήσεις, οι οποίες είχαν αφήσει ανεξίτηλο σητίγμα στη σχέση τους και είχαν χτίσει έναν κώδικα ειλικρινούς επικοινωνίας.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μοναδικής σχέσης ήταν οι στιγμές που χάριζαν στο κοινό, όπως όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αλλάξει έναν στίχο από το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» τραγουδώντας για τη «μοναχικότητα» αντί για τη «μοναξιά», προκαλώντας τη συγκίνηση της Παπαρίζου που είχε σπεύσει να τον αγκαλιάσει. Τέτοιες στιγμές απέδειξαν ότι η χημεία τους δεν ήταν απλώς τηλεοπτική, αλλά πήγαζε από μια αληθινή εκτίμηση και έναν βαθύ σεβασμό που είχαν χτίσει με τα χρόνια.

Στον συγκινητικό αποχαιρετισμό της, η τραγουδίστρια στάθηκε στην ψυχή «μικρού παιδιού» που έκρυβε πίσω από τη λαμπερή σκηνική του παρουσία. «Ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας», έγραψε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας τις στιγμές ευαισθησίας που μοιράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, μοιράστηκε με το κοινό ένα βίντεο από τις κοινές τους στιγμές στην τηλεόραση, επισφραγίζοντας την αγάπη της με τη φράση: «Έχω μάτια δακρυσμένα… για σένα… Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας».

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Έλενα Παπαρίζου
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