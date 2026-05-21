«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής

Μια νέα κινηματογραφική παραγωγή έρχεται να ρίξει φως στα πρώτα χρόνια ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η ταινία με τίτλο «Billy & Me» θα επικεντρωθεί στη ζωή του Billy Joel πριν γίνει ο θρυλικός «Piano Man», παρουσιάζοντας την πορεία του από τα πρώτα του βήματα μέχρι την άνοδό του στη μουσική βιομηχανία. Το project βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη και αναμένεται να τραβήξει έντονα το ενδιαφέρον τόσο των μουσικόφιλων όσο και των σινεφίλ. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο John Ottman, ο οποίος μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια πιο ανθρώπινη και άγνωστη πλευρά του καλλιτέχνη.

Η ταινία έρχεται ως συνέχεια της επιτυχίας του ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων του HBO για τον Billy Joel, με τίτλο «And so it goes», το οποίο προβλήθηκε το 2025 και γνώρισε μεγάλη απήχηση. Το «Billy & Me» εστιάζει κυρίως στα χρόνια πριν τη δόξα, τότε που ο Joel προσπαθούσε να βρει τη μουσική του ταυτότητα και να χαράξει τη δική του πορεία.

Αφηγητής της ιστορίας θα είναι ο Irwin Mazur, ο πρώτος μάνατζερ του Billy Joel, ο οποίος τον ανακάλυψε το 1966 και υπέγραψε μαζί του συμβόλαιο το 1970. Ο Mazur έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της καριέρας του μέχρι και τη συμφωνία με την Columbia Records το 1972, η οποία ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για την παγκόσμια επιτυχία του καλλιτέχνη.

Η παραγωγή έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα της βιογραφικής αφήγησης τόσο από τον ίδιο τον Mazur όσο και από τον John Small, στενό συνεργάτη και φίλο του Joel, ο οποίος θα συμμετέχει ως σύμβουλος και συνεκτελεστικός παραγωγός. Ο Small υπήρξε επίσης ντράμερ στο πρώτο συγκρότημα του Joel, τους Hassles, ενώ μαζί δημιούργησαν το acid-rock project Attila, που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ το 1970. Το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ανορθόδοξα κομμάτια της δισκογραφίας του καλλιτέχνη, τον οποίο ο ίδιος ο Joel έχει περιγράψει ως «ψυχεδελικές ανοησίες».

Η προετοιμασία της ταινίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τα γυρίσματα να έχουν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο στον Καναδά και στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety. Παράλληλα, η διαδικασία του casting συνεχίζεται, με στόχο να αποδοθεί όσο πιο πιστά γίνεται η εποχή και οι άνθρωποι που διαμόρφωσαν την πορεία του καλλιτέχνη.

Η νέα αυτή κινηματογραφική προσέγγιση αναμένεται να προσφέρει μια πιο προσωπική και άγνωστη ματιά στον Billy Joel, πριν μετατραπεί σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο.

