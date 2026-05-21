Cinema 21.05.2026

«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ταινία «Billy & Me» φέρνει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή του Billy Joel, παρουσιαζοντας την πορεία του πριν γίνει μουσικό είδωλο
Ειρήνη Στόφυλα

Μια νέα κινηματογραφική παραγωγή έρχεται να ρίξει φως στα πρώτα χρόνια ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η ταινία με τίτλο «Billy & Me» θα επικεντρωθεί στη ζωή του Billy Joel πριν γίνει ο θρυλικός «Piano Man», παρουσιάζοντας την πορεία του από τα πρώτα του βήματα μέχρι την άνοδό του στη μουσική βιομηχανία. Το project βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη και αναμένεται να τραβήξει έντονα το ενδιαφέρον τόσο των μουσικόφιλων όσο και των σινεφίλ. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο John Ottman, ο οποίος μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια πιο ανθρώπινη και άγνωστη πλευρά του καλλιτέχνη.

https://www.instagram.com/billyjoel/
https://www.instagram.com/billyjoel/

Η ταινία έρχεται ως συνέχεια της επιτυχίας του ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων του HBO για τον Billy Joel, με τίτλο «And so it goes», το οποίο προβλήθηκε το 2025 και γνώρισε μεγάλη απήχηση. Το «Billy & Me» εστιάζει κυρίως στα χρόνια πριν τη δόξα, τότε που ο Joel προσπαθούσε να βρει τη μουσική του ταυτότητα και να χαράξει τη δική του πορεία.

AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους

Αφηγητής της ιστορίας θα είναι ο Irwin Mazur, ο πρώτος μάνατζερ του Billy Joel, ο οποίος τον ανακάλυψε το 1966 και υπέγραψε μαζί του συμβόλαιο το 1970. Ο  Mazur έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της καριέρας του μέχρι και τη συμφωνία με την Columbia Records το 1972, η οποία ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για την παγκόσμια επιτυχία του καλλιτέχνη.

Η παραγωγή έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα της βιογραφικής αφήγησης τόσο από τον ίδιο τον Mazur όσο και από τον John Small, στενό συνεργάτη και φίλο του Joel, ο οποίος θα συμμετέχει ως σύμβουλος και συνεκτελεστικός παραγωγός. Ο Small υπήρξε επίσης ντράμερ στο πρώτο συγκρότημα του Joel, τους Hassles, ενώ μαζί δημιούργησαν το acid-rock project Attila, που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ το 1970. Το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ανορθόδοξα κομμάτια της δισκογραφίας του καλλιτέχνη, τον οποίο ο ίδιος ο Joel έχει περιγράψει ως «ψυχεδελικές ανοησίες».

Η προετοιμασία της ταινίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τα γυρίσματα να έχουν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο στον Καναδά και στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety. Παράλληλα, η διαδικασία του casting συνεχίζεται, με στόχο να αποδοθεί όσο πιο πιστά γίνεται η εποχή και οι άνθρωποι που διαμόρφωσαν την πορεία του καλλιτέχνη.

https://www.instagram.com/billyjoel/
https://www.instagram.com/billyjoel/

Η νέα αυτή κινηματογραφική προσέγγιση αναμένεται να προσφέρει μια πιο προσωπική και άγνωστη ματιά στον Billy Joel, πριν μετατραπεί σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Billy Joel ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το K-POP World Festival 2026 επέστρεψε στην Αθήνα και έφερε την Κορέα πιο κοντά από ποτέ

Το K-POP World Festival 2026 επέστρεψε στην Αθήνα και έφερε την Κορέα πιο κοντά από ποτέ

21.05.2026
Επόμενο
Ο Bad Bunny εισβάλλει στα Zara για το επόμενο μεγάλο sold out

Ο Bad Bunny εισβάλλει στα Zara για το επόμενο μεγάλο sold out

21.05.2026

Δες επίσης

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο Star Wars
Cinema

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο Star Wars

21.05.2026
«Η Έμπιστη»: Το ανατρεπτικό θρίλερ που έρχεται στα θερινά σινεμά από 21 Μαΐου
Cinema

«Η Έμπιστη»: Το ανατρεπτικό θρίλερ που έρχεται στα θερινά σινεμά από 21 Μαΐου

20.05.2026
«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix
Cinema

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix

20.05.2026
Επιστρέφει το Grey’s Anatomy: Το νέο spin off στο Δυτικό Texas με την υπογραφή της Shonda Rhimes
Cinema

Επιστρέφει το Grey’s Anatomy: Το νέο spin off στο Δυτικό Texas με την υπογραφή της Shonda Rhimes

20.05.2026
Μείωσε την επιδότηση της Οδύσσειας το ΕΚΚΟΜΕΔ κατά 5,11%
Cinema

Μείωσε την επιδότηση της Οδύσσειας το ΕΚΚΟΜΕΔ κατά 5,11%

20.05.2026
AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους
Cinema

AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους

20.05.2026
John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες
Cinema

John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες

20.05.2026
Θρήνος για τον Tom Kane: H θρυλική φωνή του Γιόντα «έφυγε» στα 64
Cinema

Θρήνος για τον Tom Kane: H θρυλική φωνή του Γιόντα «έφυγε» στα 64

20.05.2026
3 ταινίες που έκαναν την Cameron Diaz σημείο αναφοράς στις rom-coms των ’90s και ’00s
Cinema

3 ταινίες που έκαναν την Cameron Diaz σημείο αναφοράς στις rom-coms των ’90s και ’00s

20.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη