Άλμπουμ

100% (Platinum Edition)

Josephine

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    100%
    Παλιόπαιδο
    Εγώ
    Άλλο Ένα Ψέμα
    Σώμα Κενό
    Φήμη
    Τι
    Δεν Έχω Σήμα
    Μαγία
    Πορτοφόλι
    Ego – Acoustic Version
    Mata Hari
    Τα Καλύτερα Παιδιά
    Βλέπω Το Θάνατό Σου – Από “Ο Μαύρος Εργέ
    Τίποτα – Σούμκα Ρέμιξ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Τι Κάνεις;
2025
Αυτό Που Θες
2025
Λέει
2024
Είναι Χριστούγεννα
2024
Μύθος
2024
Μύθος