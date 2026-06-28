Άλμπουμ

Savvato

Γιώργος Μαζωνάκης

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Σάββατο
    Σάββατο (Extended Mix)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Nikotini (Afro House Edit)
2026
Επιπτώσεις
2025
Θαλασσογραφία
2025
Ανάσα
2024
Paidi Tis Nixtas
2024
Θάλασσες – Remix