Άλμπουμ

Asteromata

Κλαυδία

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Αστερώματα
    Συντρίμμια
    Αυτά Τα Μάτια Τα Γλυκά
    Νύχτα Μου Μεγάλη
    Για Ένα Αστέρι Τ’ Ουρανού
    Thinking About You
    Touch Me – Radio Edit
    Lonely Heart
    Αστερώματα – Playmen & Valeron Remix
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Say My Name (The Riddle)
2026
Όνειρο Βαθύ
2026
Καθαρτικός
2026
Μοναχική Καρδιά
2025
Αστερώματα (Radio Edit) [Tayllor & Joezi Remix]
2025
Άνεμος