Άλμπουμ

Edo Gyrnao

Κλαυδία

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Say My Name (The Riddle)
2026
Όνειρο Βαθύ
2026
Καθαρτικός
2026
Μοναχική Καρδιά
2025
Αστερώματα (Radio Edit) [Tayllor & Joezi Remix]
2025
Άνεμος