Άλμπουμ

Lola

Κωστής Μαραβέγιας

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Lola
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Κόκκινο Γκλίτερ
2026
Μπαμπά Σ’ Αγαπώ
2025
Our Wildest Days (Original Motion Picture Soundtrack)
2025
Πρωτομαγιά στις 3
2024
Τα Χριστούγεννα Αυτά
2023
Milky Way (Original TV Series Score)