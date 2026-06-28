Άλμπουμ

S’ Eyxaristo Pou S’ Agapo

Μελίνα Ασλανίδου

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Κάποτε Θα Έρθει ο Έρωτας
    Σ’ Αγαπώ
    Μα Τώρα Πια
    Μια Νύχτα Μελαγχολική – Ακουστική Βέρσιον
    Εμφύλιος Έρωτας
    Σ’ Ευχαριστώ Που Σ’ Αγαπώ
    Μια Νύχτα Μελαγχολική
    Αντίο Φίλε
    Περάσα Να Σου Πω Χρόνια Πολλά (Δύο Ξένοι)
    Καπου Σ’ Εχω Συναντησει
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2025
Ξέρω Έναν Δρόμο
2025
Αρχιπέλαγος – Live
2025
Σ’ Ευχαριστώ Που Σ’ Αγαπώ
2025
Μα Τώρα Πια
2024
Σ’ Αγαπώ