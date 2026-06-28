Άλμπουμ

Dyskolos Xaraktiras

Ρία Ελληνίδου

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Στο Λίγο Που Σε Ξέρω
    Πάρε
    Άγνοια Κινδύνου
    Σαν Φωτιά
    Μη Μιλάς
    Δύσκολος Χαρακτήρας
    Τελείωσε Σου Λέω
    Σε Κάνω Κέφι
    Αν Σε Δω
    Μέσα Μου Εσύ
    Τα Σημάδια
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