Άλμπουμ

Anasa

Στέλιος Ρόκκος

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Νερό Κι Αλάτι
    Καράβι
    Κλείσε Τα Μάτια Σου
    Μ’ Έχασα
    Φοβάμαι
    Πώς
    Όσο Μου Λείπεις
    Πόση Μοναξιά
    Ρόμα
    Around the World
    Άνασα
    Κομμάτια
    Εμείς
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