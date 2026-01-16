Βαγγέλης Μήτσης, CEO More.com

«Πλέον η Ελλάδα είναι ένας μουσικός προορισμός, καθώς τα τελευταία χρόνια το έσοδο από μουσικά events έχει επταπλασιαστεί σε σχέση με τη δύσκολη περίοδο μέχρι το 2018. Βλέπουμε ότι οι διεθνείς επισκέπτες στην Ελλάδα είναι 23 φορές περισσότεροι σε σχέση με το 2015-2016, δημιουργώντας ένα τεράστιο opportunity για περαιτέρω επενδύσεις, το οποίο συνδυαστικά με την υπηρεσία του τουρισμού μπορεί να βελτιώσει και να βοηθήσει πολύ την ελληνική οικονομία. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 2025 ο τζίρος από τα μουσικά event θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 100 εκατ. Ευρώ».

Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΚΚΟΜΕΔ-Creative Greece

«Οριοθετώντας τι είναι το «ΕΚΚΟΜΕΔ» και τι είναι το “Creative Greece”, είναι το «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας». Προφανώς είναι ο Κινηματογράφος, η Τηλεόραση, το Animation, το Video Gaming, αλλά είναι και μεγάλα μουσικά φεστιβάλ. Δηλαδή μια συναυλία, είναι ένα μουσικό γεγονός, ωστόσο έχει από πίσω του και οπτικοακουστική τεχνολογία και ζητήματα στα οποία εάν επενδύσεις μπορείς να τα αναπτύξεις και να τα κάνεις ακόμα μεγαλύτερα. Ως «ΕΚΚΟΜΕΔ» λοιπόν υποστηρίζουμε με μια χορηγία ή κάνουμε μια ηθική επιβράβευση με μια αιγίδα… Πρόκειται δηλαδή για ένα χρηματοδοτικό επενδυτικό εργαλείο, όπως είναι στον κινηματογράφο, το οποίο θα στηρίξει τα μεγάλα εγχώρια φεστιβάλ για να γίνουν διεθνή. Είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός που θα δώσει κίνητρα, στήριξη, θα φέρει στη χώρα έσοδα, ανθρώπους που θα έρθουν από το εξωτερικό κλπ. Είναι δηλαδή ένα εργαλείο και θέλουμε το 2026 να είναι η χρονιά που θα ξεκινήσει να υλοποιείται για τα μουσικά φεστιβάλ και για τις συναυλίες».

Ανδρέας Πανάγος, CEO Candy Cane Events

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πoιο είναι το potential σαν revenue stream για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον φεστιβαλικό τουρισμό και τον συναυλιακό τουρισμό, γιατί ο φεστιβαλικός τουρισμός είναι και επαναλαμβανόμενος, δεν έχει σχέση με τον συναυλιακό. Συναυλιακός τουρισμός σημαίνει: «Μου αρέσει ένας καλλιτέχνης, πάω σε έναν καλλιτέχνη». To φεστιβάλ είναι διαφορετικό γιατί πάω στην διοργάνωση και όχι στον καλλιτέχνη. Οπότε είναι σημαντικό να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το sustainability και την επανάληψη».

Γιάννης Μιράμπιτας, Γενικος Διευθυντής του Release Athens / Fuzz Productions

«Nα ξεκινούν οι συναυλίες αργότερα λόγω ζέστης αλλά αυτό είναι πρόβλημα με τον Δήμο και την ώρα λήξης»