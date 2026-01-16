Μια πλατφόρμα διαλόγου για τις ψηφιακές τάσεις, τη μουσική βιομηχανία και την επιρροή της νεανικής κουλτούρας στην κοινωνία.
To MAD Forum φέρνει κοντά ενδιαφερόμενους και επαγγελματίες από τους χώρους της μουσικής βιομηχανίας, της διαφήμισης και των οπτικοακουστικών μέσων, καλύπτοντας κρίσιμα θέματα της σύγχρονης ψηφιακής και πολιτιστικής πραγματικότητας. Επαγγελματίες, επιστήμονες, δημιουργοί, καλλιτέχνες, decision makers και opinion leaders συναντιούνται για να ανταλλάξουν απόψεις και να αναλύσουν τις τελευταίες εξελίξεις.
Το MAD, ως ο μοναδικός οργανισμός σε συνεχή διάλογο με το νεανικό κοινό, αλληλεπιδρά σταθερά μαζί του εδώ και δεκαετίες, αξιοποιώντας τη μουσική, τα Νέα Μέσα και την καινοτομία στον χώρο της επικοινωνίας και του marketing. Με το MAD Forum ανοίγει τη συζήτηση για τις αλλαγές στη λειτουργία της μουσικής βιομηχανίας, των οπτικοακουστικών μέσων και της οικονομίας της ψυχαγωγίας, εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες.
Μεταξύ των θεματικών συζητήσεων περιλαμβάνονται το cancel culture, τα digital trends, η νεανική παραβατικότητα και η σημασία των μεγάλων μουσικών πολιτιστικών γεγονότων στην οικονομία της ψυχαγωγίας.
Μέσα από πάνελ, ομιλίες και αποκλειστικές παρουσιάσεις, το MAD Forum δίνει βήμα σε καινοτόμες ιδέες και στρατηγικές, φέρνοντας στο προσκήνιο το μέλλον της δημιουργικότητας και της τεχνολογίας.