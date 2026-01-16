MAD FORUM 2025

Μια πλατφόρμα διαλόγου για τις ψηφιακές τάσεις, τη μουσική βιομηχανία και την επιρροή της νεανικής κουλτούρας στην κοινωνία.

To MAD Forum φέρνει κοντά ενδιαφερόμενους και επαγγελματίες από τους χώρους της μουσικής βιομηχανίας, της διαφήμισης και των οπτικοακουστικών μέσων, καλύπτοντας κρίσιμα θέματα της σύγχρονης ψηφιακής και πολιτιστικής πραγματικότητας. Επαγγελματίες, επιστήμονες, δημιουργοί, καλλιτέχνες, decision makers και opinion leaders συναντιούνται για να ανταλλάξουν απόψεις και να αναλύσουν τις τελευταίες εξελίξεις.

Το MAD, ως ο μοναδικός οργανισμός σε συνεχή διάλογο με το νεανικό κοινό, αλληλεπιδρά σταθερά μαζί του εδώ και δεκαετίες, αξιοποιώντας τη μουσική, τα Νέα Μέσα και την καινοτομία στον χώρο της επικοινωνίας και του marketing. Με το MAD Forum ανοίγει τη συζήτηση για τις αλλαγές στη λειτουργία της μουσικής βιομηχανίας, των οπτικοακουστικών μέσων και της οικονομίας της ψυχαγωγίας, εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες.

Μεταξύ των θεματικών συζητήσεων περιλαμβάνονται το cancel culture, τα digital trends, η νεανική παραβατικότητα και η σημασία των μεγάλων μουσικών πολιτιστικών γεγονότων στην οικονομία της ψυχαγωγίας.

Μέσα από πάνελ, ομιλίες και αποκλειστικές παρουσιάσεις, το MAD Forum δίνει βήμα σε καινοτόμες ιδέες και στρατηγικές, φέρνοντας στο προσκήνιο το μέλλον της δημιουργικότητας και της τεχνολογίας.

Βαγγέλης Μήτσης, CEO More.com

«Πλέον η Ελλάδα είναι ένας μουσικός προορισμός, καθώς τα τελευταία χρόνια το έσοδο από μουσικά events έχει επταπλασιαστεί σε σχέση με τη δύσκολη περίοδο μέχρι το 2018. Βλέπουμε ότι οι διεθνείς επισκέπτες στην Ελλάδα είναι 23 φορές περισσότεροι σε σχέση με το 2015-2016, δημιουργώντας ένα τεράστιο opportunity για περαιτέρω επενδύσεις, το οποίο συνδυαστικά με την υπηρεσία του τουρισμού μπορεί να βελτιώσει και να βοηθήσει πολύ την ελληνική οικονομία. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 2025 ο τζίρος από τα μουσικά event θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 100 εκατ. Ευρώ».

Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΚΚΟΜΕΔ-Creative Greece

«Οριοθετώντας τι είναι το «ΕΚΚΟΜΕΔ» και τι είναι το “Creative Greece”, είναι το «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας». Προφανώς είναι ο Κινηματογράφος, η Τηλεόραση, το Animation, το Video Gaming, αλλά είναι και μεγάλα μουσικά φεστιβάλ. Δηλαδή μια συναυλία, είναι ένα μουσικό γεγονός, ωστόσο έχει από πίσω του και οπτικοακουστική τεχνολογία και ζητήματα στα οποία εάν επενδύσεις μπορείς να τα αναπτύξεις και να τα κάνεις ακόμα μεγαλύτερα. Ως «ΕΚΚΟΜΕΔ» λοιπόν υποστηρίζουμε με μια χορηγία ή κάνουμε μια ηθική επιβράβευση με μια αιγίδα… Πρόκειται δηλαδή για ένα χρηματοδοτικό επενδυτικό εργαλείο, όπως είναι στον κινηματογράφο, το οποίο θα στηρίξει τα μεγάλα εγχώρια φεστιβάλ για να γίνουν διεθνή. Είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός που θα δώσει κίνητρα, στήριξη, θα φέρει στη χώρα έσοδα, ανθρώπους που θα έρθουν από το εξωτερικό κλπ. Είναι δηλαδή ένα εργαλείο και θέλουμε το 2026 να είναι η χρονιά που θα ξεκινήσει να υλοποιείται για τα μουσικά φεστιβάλ και για τις συναυλίες».

Ανδρέας Πανάγος, CEO Candy Cane Events

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πoιο είναι το potential σαν revenue stream για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον φεστιβαλικό τουρισμό και τον συναυλιακό τουρισμό, γιατί ο φεστιβαλικός τουρισμός είναι και επαναλαμβανόμενος, δεν έχει σχέση με τον συναυλιακό. Συναυλιακός τουρισμός σημαίνει: «Μου αρέσει ένας καλλιτέχνης, πάω σε έναν καλλιτέχνη». To φεστιβάλ είναι διαφορετικό γιατί πάω στην διοργάνωση και όχι στον καλλιτέχνη. Οπότε είναι σημαντικό να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το sustainability και την επανάληψη».

Γιάννης Μιράμπιτας, Γενικος Διευθυντής του Release Athens / Fuzz Productions

«Nα ξεκινούν οι συναυλίες αργότερα λόγω ζέστης αλλά αυτό είναι πρόβλημα με τον Δήμο και την ώρα λήξης»

Γιάννης Πανούσης, Ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας του ΕΚΠΑ

«Η εγκληματικότητα των ανηλίκων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 5-6%, ενώ στην Ευρώπη κυμαίνεται στο 25%. Παρόλα αυτά, οι τηλεοπτικές περιγραφές παρουσιάζουν τη νέα γενιά ως πιο παραβατική, σε μεγαλύτερα ποσοστά. Τα τηλεοπτικά μέσα και τα video games δεν μπορούν να επηρεάσουν άμεσα, όμως ένα στα πέντε παιδιά μπορεί να μιμηθεί παραβατικές συμπεριφορές. Ούτε η μουσική μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Για παράδειγμα, παλαιότερα το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο αποτελούσε ολόκληρη κουλτούρα, δεν παρήγαγε εγκληματικότητα. Ωστόσο, αντίστοιχα πολιτισμικά στοιχεία μπορεί να δημιουργούν αξιακά συστήματα, τα οποία με τη σειρά τους ενδέχεται να αποτελέσουν παράγοντες εγκληματικότητας».

Γιώργος Νικολαΐδης, Διευθυντής Ψυχικής Υγείας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

«Όσο πιο φοβισμένη είναι μια κοινωνία, τόσο περισσότερο θα παράγει βία. Ένας από τους μηχανισμούς που ενισχύουν τη βία και την επιθετικότητα είναι ο φόβος μεταξύ των ανθρώπων. Το να φοβάται ένα παιδί το διπλανό παιδί, το να φοβάται ένας γονιός ότι κάποιο άλλο παιδί θα επιτεθεί στο δικό του. Αυτός ο φόβος παράγει βία και μας παγιδεύει σε ένα αρνητικό σπιράλ, επενδύουμε σε τεχνολογίες ασφαλείας και επιτήρησης, οι οποίες επιδεινώνουν την κατάσταση. Στη συνέχεια, απαντάμε με ακόμα πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας και επιτήρησης, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα». Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού «Δεν υπάρχουν επικίνδυνα παιδιά, υπάρχουν παιδιά σε κίνδυνο»

Κώστας Κοσκινάς, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο

«Όλοι μιλούν για την εξάρτηση από το διαδίκτυο, αλλά στην πραγματικότητα η “εξάρτηση από το διαδίκτυο” δεν υφίσταται. Δεν αναφέρεται σε κανένα ψυχιατρικό εγχειρίδιο και δεν υποστηρίζεται από καμία σοβαρή μελέτη».

Μαίρη Συνατσάκη

Υπήρξε στιγμή που αναρωτήθηκα αν εγώ έχω κάνει cancel, αν έχω συμβάλει στην τοξικότητα. Επειδή πραγματικά νιώθω από μέσα μου πως μπορώ να σχολιάσω, δεν μου αρέσει να είμαι αυτός ο άνθρωπος που θα σπείρει διχόνοια. Σίγουρα δεν έχω υπάρξει ακυρωτική, και δεν πιστεύω στην ακυρωτική συμπεριφορά. Μπορώ να την αναφέρω χωρίς να την σχολιάζω με κακεντρέχεια και παράλληλα, να δώσω μια λύση και ένα πάτημα σε αυτόν που βάλλεται και είναι εκτεθειμένος. Αυτό που πιστεύω πάντως είναι όταν συμβεί ένα ατυχές περιστατικό ή μια ατυχής δήλωση, το πιο απλό θα ήταν απλώς κάποιος να ζητήσει συγνώμη.

Φώτης Σεργουλόπουλος

Το cancel culture είναι ένας καμουφλαρισμένος φασισμός. Μια κατάσταση που έχει να κάνει με διαπόμπευση, με το να πετάμε πέτρες. «Αυτός το έκανε!» και αμέσως του επιτιθέμεθα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να βρεις δικαιοσύνη στον κόσμο. Προσωπικά, γεννήθηκα με το cancel. Ως ένα γκέι αγόρι που συνειδητοποίησε από πολύ μικρό ότι είναι γκέι, το cancel ήταν ολόγυρά μου. Μεγαλώνοντας σε μια τέτοια κοινωνία, το άτομο το παίρνει πάνω του και καταλαβαίνει πως θα είναι ακυρωμένο πάντα. Οπότε, σε εμένα υπήρχε πάντα μια ψυχραιμία. Δηλαδή, λειτούργησε πολύ βαθιά μέσα μου και από πολύ νωρίς σαν μηχανισμός επιβίωσης, γιατί έπρεπε να επιβιώσω σε μια τέτοια κοινωνία. Βρήκα μικρούς τρόπους να καταλαβαίνω και να πορεύομαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Αγγελική Δούκα, Ιδρύτρια & CEO, Ginger Communications

Μετά το κίνημα #metoo αυτό που είδαμε ήταν ότι τα brands στην Ελλάδα προσπάθησαν πάρα πολύ να ενδυναμώσουν τη γυναίκα. Οπότε ουσιαστικά επηρεάστηκαν μέσα από αυτό και είπαν «ωραία, ας κάνουμε καλύτερο position της γυναίκας μέσα από τα brands». Δέσποινα Καρμίρη, Senior Brand Manager Juices | Coca – Cola HBC Σε μια πολύ μεταβαλλόμενη αγορά υπάρχει ένα τρόπος να συνδεθούμε ως brand πραγματικά με τους καταναλωτές. Οι ambassadors έχουν έναν πολύ ξεκάθαρο ρόλο να παίξουν και αυτός είναι να μεταδώσουν όλα τα μηνύματα με έναν πολύ φυσικό και αυθεντικό τρόπο που ενδεχομένως μια καμπάνια θα το κάνει, αλλά όχι με τόσο προσιτό και εύκολο τρόπο για τους καταναλωτές. To κύριο μέλημα είναι αυτοί οι άνθρωποι να είναι μέρος και τρόπος να ταξιδεύει το μήνυμα και οι αξίες των μαρκών όσο περισσότερο γίνεται με τον πιο σωστό τρόπο. Πλέον οι άνθρωποι που διαλέγουμε είναι οι πιο αποδεκτοί από το κοινό μας, και όχι οι πιο διάσημοι, οι άνθρωποι που ταυτίζονται με τις αξίες μας, οι άνθρωποι που μπορούν να μεταδώσουν το μήνυμα με ένα δικό τους βίωμα, μια δική τους προσωπική εμπειρία.

Στέλλα Ζαπάντη, Group Director – Brand PR & Influence, MSL / Publicis Groupe

«Έχει αλλάξει κατά 143% από το 2021 η επένδυση που κάνουν οι fortune 100 στους Influencers. Και αυτό γιατί γίνεται το brand πιο προσιτό με αυτόν τον τρόπο, είναι στην άκρη του κινητού κάθε αγοραστή»

Λίζα Τσαλίκη, Καθηγήτρια στην Κοινωνία της πληροφορίας, Πολιτική και Δημοφιλή Κουλτούρα, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ

«Το θέμα είναι ποιος αποφασίζει τι πρέπει να ειπωθεί, ποιος αποφασίζει ότι κάποιος έκανε λάθος, ότι μια συμπεριφορά ήταν λανθασμένη και γι’ αυτό το λόγο αυτή η συμπεριφορά γίνεται cancel, ακυρώνεται. Αυτό είναι μια συζήτηση που αλλάζει προφανώς, ανάλογα με τη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε, όπως πράγματα που κάποτε μπορεί να θεωρούνταν αγενή, σήμερα χαρακτηρίζονται ως κακοποιητικά, μισογυνιστικά, σεξιστικά ή ρατσιστικά».

Eleonora Bianchi, Digital Services & Consumption Director, Universal Music Italia

«Κατά τη διαδικασία που αναπτύσσουμε έναν καλλιτέχνη η μουσική έρχεται πάντα πρώτη. Άρα, η καλλιτεχνική τους πλευρά το ταλέντο και οι δυνατότητες του στην παραγωγή είναι βασικά στοιχεία. Φυσικά, αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες στον τρόπο που δουλεύουμε, έτσι τείνουμε να ευνοούμε καλλιτέχνες που ήδη γνωρίζουν πως να επικοινωνούν τη μουσική τους, τα μηνύματά τους, μέσα από το μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μεγαλώσουν τη βάση των θαυμαστών τους που θέλουν να είναι στο πλευρό των καλλιτεχνών».

Νίκος Στεφανάκης, Chief Operations Officer στην IFPI Greece και τον Grammo

«Όλοι έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας τη μουσική με την ανθρώπινη δημιουργία, την καλλιτεχνική πρωτοτυπία και το συναίσθημα. Η επόμενη μεγάλη συζήτηση αφορά την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική δημιουργία. Δυστυχώς όχι μόνο μέσα από διαδικασία πρωτότυπης δημιουργίας, αλλά και μέσα από τη μεγάλης κλίμακας κλοπή ιδεών και συναισθημάτων που θα τα ανακατεύει σε ένα blender και θα καθιστά την ιχνηλάτηση της της πηγής τους αδύνατη. Στην IFPI γνωρίζουμε προς το παρών τι οφείλουμε να πράξουμε και ψάχνουμε τον καλύτερο τρόπο για να το πετύχουμε. Πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που ξέρουμε στην IFPI είναι ότι αγαπάμε τη μουσική και ίσως αυτό είναι μόνο που μετράει».

Νίκος Αντωνίου, Music Marketing & Partnership Director

«Το 1% των καλλιτεχνών καταλαμβάνει πάνω από το 90% των streams στις μεγάλες πλατφόρμες. Σήμερα ανεβαίνουν 120.000 καινούργια τραγούδια την ημέρα στο Spotify παγκοσμίως περίπου 43 εκατομμύρια το χρόνο. Το 2022 o αριθμός αυτός ήταν 93.400»

Νίκος Χαρδαλιάς
Περιφερειαρχης αττικης

Ανδρέας Πανάγος
CEO, Candy Cane Events

Ο Ανδρέας Πανάγος είναι ο CEO της Candy Cane Events, μιας εταιρείας παραγωγής που ιδρύθηκε το 2015 με στόχο τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου μουσικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα. Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία έχει αναδιαμορφώσει το τοπίο των ελληνικών φεστιβάλ, προσφέροντας κορυφαίες μουσικές εμπειρίες και φιλοξενώντας μερικούς από τους μεγαλύτερους superstar DJs στον κόσμο, όπως David Guetta, Tiësto και Martin Garrix.

Έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Primer Music Festival, το οποίο εξελίχθηκε ταχύτατα στο κορυφαίο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας, προσελκύοντας κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες θεατές. Πέρα από τον ρόλο του στην Candy Cane Events, συμμετέχει ενεργά στην προώθηση του συναυλιακού τουρισμού, στοχεύοντας να καθιερώσει την Ελλάδα ως παγκόσμιο προορισμό για live μουσικές εμπειρίες.

Βαγγέλης Μήτσης
CEO MORE.COM

Ο Βαγγέλης Μήτσης είναι ο CEO της more.com, της κορυφαίας πλατφόρμας πώλησης εισιτηρίων σε ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Υπό την ηγεσία του, η more.com έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στον χώρο του ticketing στην Ελλάδα, κάνοντας τις εκδηλώσεις πιο προσβάσιμες και φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στον κόσμο της ψυχαγωγίας.

Με κίνητρό του το πάθος του για τη μουσική και τις ζωντανές εκδηλώσεις, ο Βαγγέλης Μήτσης έχει αφοσιωθεί στη χρήση της τεχνολογίας, μέσω της οποίας αναζητά συνεχώς καινοτόμες λύσεις που θα συνδέουν όλο και περισσότερο τους ανθρώπους με τα events.

Με μεγάλη εμπειρία στη στρατηγική επιχειρήσεων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της more.com, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της και ανοίγοντας δρόμους σε νέες αγορές.

