Θέλεις να λάμψεις στην πασαρέλα του MadWalk 2026 by Three Cents;

Το Mad και η Colgate αναζητούν τα επόμενα πρόσωπα που θα ανέβουν στην πασαρέλα του μεγαλύτερου fashion music project της χρονιάς!

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Model Casting Call by Colgate σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις την εμπειρία του MadWalk από την πιο συναρπαστική πλευρά του, αυτή του catwalk!

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας μοντέλο!

Αν αγαπάς τη μόδα, έχεις αυτοπεποίθηση και ονειρεύεσαι να βρεθείς στο spotlight, αυτή είναι η ευκαιρία σου να ξεχωρίσεις.

Φέρε την προσωπικότητά σου, την ενέργειά σου και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο!

MODEL CASTING CALL BY COLGATE

Hosted by Dr. Chris & Athina Klimi

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