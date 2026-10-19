Θέλεις να λάμψεις στην πασαρέλα του MadWalk 2026 by Three Cents;
Το Mad και η Colgate αναζητούν τα επόμενα πρόσωπα που θα ανέβουν στην πασαρέλα του μεγαλύτερου fashion music project της χρονιάς!
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Model Casting Call by Colgate σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις την εμπειρία του MadWalk από την πιο συναρπαστική πλευρά του, αυτή του catwalk!
Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας μοντέλο!
Αν αγαπάς τη μόδα, έχεις αυτοπεποίθηση και ονειρεύεσαι να βρεθείς στο spotlight, αυτή είναι η ευκαιρία σου να ξεχωρίσεις.
Φέρε την προσωπικότητά σου, την ενέργειά σου και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο!
MODEL CASTING CALL BY COLGATE
Hosted by Dr. Chris & Athina Klimi
Συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή!
Συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή!
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Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την επόμενη φάση θα προσκληθούν σε casting στην Αθήνα, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα τους ανακοινωθεί μέσω email, όπου θα παρουσιαστούν μπροστά στην κριτική επιτροπή του Model Casting Call by Colgate.
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους:
- Σωτήρη Γεωργίου, Fashion Designer
- Κώστα Ζήση, Fashion Director του MadWalk 2026
- Ειρήνη Δαμιανίδου, Χορογράφο & Stage Director του show
WE ARE ALL MADE OF STARS.
Ήρθε η ώρα να δείξεις το δικό σου φως!
Η πασαρέλα ξεκινάει από εδώ! MadWalk26 by Three Cents.