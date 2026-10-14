Το MAD και η M·A·C Cosmetics φέρνουν το απόλυτο beauty & fashion experience στην πόλη, λίγο πριν από το MadWalk 2026 by Three Cents!

Το MAD και η M·A·C Cosmetics ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για τέσσερα exclusive beauty parties που σε βάζουν απευθείας στο mood του μεγαλύτερου fashion & music project της χρονιάς!

Get ready, strike a pose & make it your MadWalk moment!

Από το Περιστέρι και τη Γλυφάδα μέχρι την Ερμού και τη Νέα Σμύρνη, σε περιμένει μια μοναδική εμπειρία μόδας και ομορφιάς.

Ξεκίνα από το beauty station για ένα makeup & hair touch-up και ετοιμάσου να βρεθείς μπροστά στον φακό για τη δική σου επαγγελματική φωτογράφιση, με studio lights και όλο το glam του MadWalk!

Ο Manos Kamakaris μοιράζεται μαζί σου τα δικά του makeup secrets, η Super Foteini σου δίνει styling tips, ενώ η Aria Skokos σου δείχνει πώς να βρεις την τέλεια πόζα για το δικό σου fashion moment.

Τη μουσική αναλαμβάνει το Mad Radio 106,2, με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα να εκπέμπουν ζωντανά το MAD DRIVE από κάθε κατάστημα, παρέα με αγαπημένους παραγωγούς του σταθμού ως special guests.

Και φυσικά, η Three Cents προσθέτει τις δικές της απολαυστικές γεύσεις με ένα ξεχωριστό drinks station.

Plus, more reasons to join!

Από τις 18:00 έως τις 21:00, απόλαυσε ειδικές εκπτώσεις σε προϊόντα M·A·C και μπες στη διεκδίκηση μίας από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις για το MadWalk 2026 by Three Cents, μία σε κάθε beauty party!