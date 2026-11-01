Το ΣΚΡΑΤΣ σε προσκαλεί να μοιραστείς τη χριστουγεννιάτικη ευχή σου, με ένα glamorous video και να γίνεις μέρος του MadWalk 2026 by Three Cents!

5 συμμετέχοντες θα δουν το video τους να προβάλλεται στο MadWalk 2026 by Three Cents και στην τηλεοπτική μετάδοση του στο MEGA, ενώ 1 μεγάλος τυχερός θα κερδίσει, μετά από κλήρωση, ένα ξεχωριστό εορταστικό outfit από τον σχεδιαστή Valtadoros!

Και οι 6 νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για το MadWalk 2026 by Three Cents!

Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2026!