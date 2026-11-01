Στείλε την Fashionable Ευχή σου και δες το video σου στο Madwak 2026!
Το ΣΚΡΑΤΣ σε προσκαλεί να μοιραστείς τη χριστουγεννιάτικη ευχή σου, με ένα glamorous video και να γίνεις μέρος του MadWalk 2026 by Three Cents!
5 συμμετέχοντες θα δουν το video τους να προβάλλεται στο MadWalk 2026 by Three Cents και στην τηλεοπτική μετάδοση του στο MEGA, ενώ 1 μεγάλος τυχερός θα κερδίσει, μετά από κλήρωση, ένα ξεχωριστό εορταστικό outfit από τον σχεδιαστή Valtadoros!
Και οι 6 νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για το MadWalk 2026 by Three Cents!
Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2026!
Ακολούθησε 3 απλά βήματα
Βήμα 1
Τράβα ένα video
Βάλε το πιο glamorous outfit σου, μπες σε χριστουγεννιάτικο mood και πες μας τη δική σου ευχή προς το κοινό του MadWalk! Χωρίς σενάριο, χωρίς υπερβολές. Μόνο εσύ και η ευχή σου!
Βήμα 2
Συμπλήρωσε τη φόρμα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου, αποδέξου τους όρους συμμετοχής και ανέβασε το video σου μέσα από τη φόρμα.
Βήμα 3
Περίμενε το κάλεσμα
Αν είσαι ανάμεσα στους νικητές, η ομάδα του Mad θα επικοινωνήσει μαζί σου για όλες τις λεπτομέρειες!
Και μετά;
Μετά τις 15 Νοεμβρίου, η ομάδα του Mad θα επιλέξει τα 5 videos που θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του MadWalk 2026 by Three Cents, στις 23 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do, αλλά και στην τηλεοπτική μετάδοσή του show στο MEGA.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την ανάδειξη 1 μεγάλου νικητή, που θα κερδίσει ένα εορταστικό outfit από τον σχεδιαστή Valtadoros!
Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί από τη Βίκυ Καγιά, κατά τη διάρκεια του MadWalk 2026 by Three Cents, λίγο πριν από το χριστουγεννιάτικο act του ΣΚΡΑΤΣ.
Φέτος, η χριστουγεννιάτικη ευχή σου μπορεί να φτάσει μέχρι τη σκηνή του MadWalk!
Dress up, make a wish & win by ΣΚΡΑΤΣ!
Τα λέμε στο MadWalk 2026 by Three Cents!
info
- Διάρκεια διαγωνισμού: 2/11/2026 – 15/11/2026.
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.
- Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
- Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Συμπήρωσε τη φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2026!
Προδιαγραφές video
- Διάρκεια: Έως 30 δευτερόλεπτα
- Προσανατολισμός: Κάθετο 9:16
- Format: MP4 ή MOV
- Μέγιστο μέγεθος: 80 MB
- Περιεχόμενο: Χριστουγεννιάτικη ευχή προς το κοινό του MadWalk
- Μουσική: Χωρίς μουσική τρίτων που απαιτεί άδεια χρήσης