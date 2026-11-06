Podcasts

Όλα τα podcasts του MAD σε ένα σημείο: συνεντεύξεις, vidcasts και εκπομπές από το Mad TV, το Mad Radio 106.2 και τις Τυπολογίες. 13 εκπομπές, 175 επεισόδια. Άκουσέ τα εδώ ή στην αγαπημένη σου εφαρμογή.

MAD Radio 106.2

MAD Radio 106.2

Ακου τα καλύτερα podcast του Mad Radio 106.2 !

79 επεισόδια · Νέο επεισόδιο: 5 Νοεμβρίου 2026
«Ήμουν ανέκαθεν ερωτευμένος με τη μουσική»

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MADWALK Vidcasts 2026

MADWALK Vidcasts 2026

Τα MadWalk26 Vidcasts by Three Cents συνοδεύουν την αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents. Δημιουργικοί άνθρωποι με τη δική τους θέση στον κόσμο της μόδας μιλούν για το προσωπικό τους στιλ, τις επιρροές τους, τη δουλειά τους και φυσικά για το…

2 επεισόδια · Νέο επεισόδιο: 5 Νοεμβρίου 2026
Κατερίνα Παπουτσάκη: Πρώτα ηθοποιός και μετά τραγουδίστρια

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Happy Living (MAD.gr Vidcast)

Happy Living (MAD.gr Vidcast)

Το Happy Living είναι vidcast του MAD με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, που αφήνει για λίγο στην άκρη το success story και αναζητά τον άνθρωπο πίσω από αυτό. Πρόσωπα από την πολιτική, την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, τις τέχνες και το…

2 επεισόδια · Νέο επεισόδιο: 29 Οκτωβρίου 2026
Άννα Ευθυμίου: Μητρότητα, πολιτική και έμφυλα στερεότυπα

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Wake Up Call (MAD Vidcast)

Wake Up Call (MAD Vidcast)

Στο Wake Up Call η Μαρία Ιωάννα Σιγαλού και η Ιόλη Βάρτσου ανοίγουν χωρίς φίλτρα τις συζητήσεις που απασχολούν τη νέα γενιά. Κάθε επεισόδιο πιάνει ένα θέμα — dating, σχέσεις και situationships, red flags και ghosting, φιλίες που αλλάζουν, social media, ψυχική…

2 επεισόδια · Νέο επεισόδιο: 29 Οκτωβρίου 2026
Dating apps: Ο έρωτας απέχει ένα swipe;

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Mad Unplugged Stories

Mad Unplugged Stories

Το Mad Unplugged Stories είναι εκπομπή του Mad TV που φιλοξενεί κάθε φορά έναν καλλιτέχνη. Ο καλεσμένος μιλά για τον εαυτό του, την καλλιτεχνική του πορεία, τα βιώματα και τις πηγές έμπνευσής του, μέσα από μια αυθόρμητη και προσωπική αφήγηση.

43 επεισόδια · Νέο επεισόδιο: 23 Οκτωβρίου 2026
Έλενα Αρτενιάν: Αρμενία, Ξάνθη, The Voice και ο δικός της ήχος

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Inclusive Talks (MAD Radio 106.2 Vidcast)

Inclusive Talks (MAD Radio 106.2 Vidcast)

Το Inclusive Talks είναι μια σειρά συζητήσεων περίπου 30 λεπτών με παρουσιάστρια την Κατερίνα Ψύχα, για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, μέσα από τους ανθρώπους που τις βιώνουν, τις γνωρίζουν και εργάζονται καθημερινά γι' αυτές. Καλεσμένοι από…

2 επεισόδια · Νέο επεισόδιο: 21 Οκτωβρίου 2026
Χριστίνα Βούλγαρη: Χιούμορ, ταυτότητα και το SNAP – Athens Queer Comedy

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Το Παρόν × Τυπολογίες Vidcasts

Το Παρόν × Τυπολογίες Vidcasts

Τριάντα δύο χρόνια μετά την πρώτη τους δημοσίευση στην εφημερίδα «Το Παρόν», στις 3 Οκτωβρίου 1993, οι «Τυπολογίες», η στήλη για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, περνούν στην εικόνα. Στα vidcasts των «Τυπολογιών» ο δημοσιογράφος Βασίλης Κουφόπουλος συνομιλεί…

7 επεισόδια · Νέο επεισόδιο: 19 Οκτωβρίου 2026
Στέλιος Κοτιώνης: Ο άνθρωπος πίσω από τις επιτυχίες της Foss Productions

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Music Insider (MAD.gr Vidcast)

Music Insider (MAD.gr Vidcast)

Στο Music Insider ο Ανδρέας Αλυσανδράτος μπαίνει πίσω από τη μουσική και φωτίζει τους ανθρώπους, τις ιστορίες και όσα διαμορφώνουν τη σύγχρονη μουσική σκηνή. Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας μιλούν για τη δουλειά τους, τις…

1 επεισόδιο · Νέο επεισόδιο: 16 Οκτωβρίου 2026
Τάσος Μπιμπισίδης: Ένα συναυλιακό debate

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Restart (MAD Vidcast)

Restart (MAD Vidcast)

Το Restart είναι vidcast του MAD με παρουσιάστρια την Ευτυχία Χαραλαμπάκη. Σε κάθε επεισόδιο συναντά ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο που κάποια στιγμή τόλμησε μια μεγάλη αλλαγή: άφησε πίσω μια καριέρα, άλλαξε πόλη ή χώρα, άλλαξε επάγγελμα ή πήρε μια σημαντική…

2 επεισόδια · Νέο επεισόδιο: 14 Οκτωβρίου 2026
Μαρίζα Καρύδη: Από τον Αρκτικό Κύκλο στα Κύθηρα

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MAD VMA – The Vidcast 2026

MAD VMA – The Vidcast 2026

Το MAD VMA The Vidcast είναι το video format των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Οι Superhosts των βραβείων υποδέχονται αγαπημένους καλλιτέχνες σε χαλαρές συζητήσεις γύρω από τα επαγγελματικά τους νέα, τις συνεργασίες, τη δημιουργική τους πορεία και…

8 επεισόδια · Νέο επεισόδιο: 15 Ιουνίου 2026
Akylas: Η Eurovision, το «Φέρ’ το» και τα MAD VMA

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MAD FORUM 2025

MAD FORUM 2025

Μια playlist για τον παλμό της νέας γενιάς και τις αλλαγές που διαμορφώνουν τη μουσική, τα νέα μέσα και την ψηφιακή κουλτούρα. Το MAD FORUM 25 έφερε κοντά δημιουργούς, επαγγελματίες, επιστήμονες και decision makers για έναν στρατηγικό διάλογο γύρω από τις…

7 επεισόδια · Νέο επεισόδιο: 4 Μαρτίου 2026
Influencer Marketing, Χτίζοντας Σχέσεις Εμπιστοσύνης

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MAD VMA - The Podcasts

MAD VMA – The Podcasts

Tα ΜΑD VMA | The Podcasts είναι μια σειρά από podcasts αφιερωμένα στο μεγαλύτερο μουσικό θεσμό της χώρας μας, τα ΜΑD VMA. Μαζί θυμόμαστε και ξαναζούμε τις πιο δυνατές στιγμές, τα μοναδικά acts που αγαπήσαμε, τους πιο πολυβραβευμένους καλλιτέχνες και…

13 επεισόδια · Νέο επεισόδιο: 20 Ιουνίου 2024
MAD VMA BEHIND THE SCENES – Με Θέμη Γεωργαντά

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MAD Radio 106.2 - Εβδομάδα Γέλιου

MAD Radio 106.2 – Εβδομάδα Γέλιου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου την Κυριακή 7 Μαΐου 2023, ο Στέλιος Ανατολίτης, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Χρύσα Κατσαρίνη, η Ήρα Κατσούδα, ο Άρης Κρητικός, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Λάμπρος Φισφής μας χαρίζουν αξέχαστες στιγμές γέλιου.

7 επεισόδια · Νέο επεισόδιο: 5 Μαΐου 2023
«Έχω γίνει η Ελληνίδα μάνα»

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