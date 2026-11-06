MAD Radio 106.2 – Εβδομάδα Γέλιου

«Έχω γίνει η Ελληνίδα μάνα»

Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2023

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ υποδέχεται τον Λάμπρο Φισφή στην «Εβδομάδα Γέλιου» του Mad Radio 106,2. Κείμενα στα οποία ο Λάμπρος πίστεψε, αλλά το κοινό όχι. Κείμενα που το κοινό λάτρεψε, αλλά ο Λάμπρος δεν τα πίστεψε και η σχέση του Έλληνα πατέρα και της Ελληνίδας μάνας από τις παραστάσεις του, στην πραγματικότητα.