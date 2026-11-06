MAD Radio 106.2 – Εβδομάδα Γέλιου
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου την Κυριακή 7 Μαΐου 2023, ο Στέλιος Ανατολίτης, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Χρύσα Κατσαρίνη, η Ήρα Κατσούδα, ο Άρης Κρητικός, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Λάμπρος Φισφής μας χαρίζουν αξέχαστες στιγμές γέλιου.
7 επεισόδια
Επεισόδια
«Έχω γίνει η Ελληνίδα μάνα»
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2023
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ υποδέχεται τον Λάμπρο Φισφή στην «Εβδομάδα Γέλιου» του Mad Radio 106,2. Κείμενα στα οποία ο Λάμπρος πίστεψε, αλλά το κοινό όχι. Κείμενα που το κοινό λάτρεψε, αλλά ο Λάμπρος δεν τα πίστεψε και η σχέση του Έλληνα πατέρα και της Ελληνίδας μάνας από τις παραστάσεις του, στην πραγματικότητα.
«Πολυταξιδεμένα και τιμημένα βότσαλα»
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2023
ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ υποδέχονται την Ήρα Κατσούδα στην «Εβδομάδα Γέλιου» του Mad Radio 106,2. Το politically correct φιμώνει τους κωμικούς; Τι γίνεται αν το κοινό δεν γελάει; Ποια η διαφορά της Ήρας με τον Θέμη Γεωργαντά;
«Δεν είναι κανονική δουλειά το να είσαι καλλιτέχνης;»
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2023
ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ υποδέχονται τον Στέλιο Ανατολίτη στην «Εβδομάδα Γέλιου» του Mad Radio 106,2. Είναι κανονική δουλειά το να είσαι κωμικός; Πόσο κωμικοί είναι οι κωμικοί στην πραγματική τους ζωή; Πόσο αστεία είναι η ειρωνεία;
«Βγαίνω ραντεβού μόνο με fans μου»
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2023
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ υποδέχεται τη Χρύσα Κατσαρίνη στην «Εβδομάδα Γέλιου» του Mad Radio 106,2. Γιατί η Χρύσα δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί dating apps? Έχει το χιούμορ όρια; Πόσο βιωματικά είναι τα κείμενα των κωμικών;
«Δεν είμαστε μακαρόνια με κιμά για να αρέσουμε σε όλους»
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2023
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ υποδέχεται την Κατερίνα Ζαρίφη στην «Εβδομάδα Γέλιου» του Mad Radio 106,2. Ο αυτοσαρκασμός είναι δείγμα αυτοπεποίθησης ή ανασφάλειας; Το χιούμορ είναι πάντα αστείο; Η φράση της «Δεν γίνεται να σου αρέσει η χοντρή» που σχολιάστηκε.
«Δε θα γελούσα με την πρώτη μου παράσταση»
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2023
ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ υποδέχονται τον Ζήση Ρούμπο στην «Εβδομάδα Γέλιου» του Mad Radio 106,2. Τι αστείο έχουν οι κηδείες; Γιατί δεν κερδίζει στους «Εκατό»; Γιατί δεν αφήνει το παιδί του να διαβάσει comic του;
«Τι φάση;;;»
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2023
ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ υποδέχονται τον Άρη Κρητικό στην «Eβδομάδα Γέλιου» του Mad Radio 106,2. Ποια είναι η χειρότερη φάρσα που έκανε σε καθηγητή του; Είναι το χιούμορ υποκειμενικό; Γιατί γελάμε με τα προσβλητικά αστεία;