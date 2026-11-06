Mad Unplugged Stories

Το Mad Unplugged Stories είναι εκπομπή του Mad TV που φιλοξενεί κάθε φορά έναν καλλιτέχνη. Ο καλεσμένος μιλά για τον εαυτό του, την καλλιτεχνική του πορεία, τα βιώματα και τις πηγές έμπνευσής του, μέσα από μια αυθόρμητη και προσωπική αφήγηση.

Στη συνέχεια ερμηνεύει δύο δικά του τραγούδια σε unplugged εκδοχή, καθώς και ένα αγαπημένο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη, με τη δική του πινελιά.

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