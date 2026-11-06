Mad Unplugged Stories
Το Mad Unplugged Stories είναι εκπομπή του Mad TV που φιλοξενεί κάθε φορά έναν καλλιτέχνη. Ο καλεσμένος μιλά για τον εαυτό του, την καλλιτεχνική του πορεία, τα βιώματα και τις πηγές έμπνευσής του, μέσα από μια αυθόρμητη και προσωπική αφήγηση.
Στη συνέχεια ερμηνεύει δύο δικά του τραγούδια σε unplugged εκδοχή, καθώς και ένα αγαπημένο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη, με τη δική του πινελιά.
43 επεισόδια
Επεισόδια
Έλενα Αρτενιάν: Αρμενία, Ξάνθη, The Voice και ο δικός της ήχος
Πρώτη μετάδοση: 23 Οκτωβρίου 2026
Η Έλενα Αρτενιάν μιλά στο Mad Unplugged Stories για μια ζωή γεμάτη προσαρμογές, από την Αρμενία και την Ξάνθη στην Κύπρο και τελικά στην Αθήνα, για τις μουσικές της αναζητήσεις, το The Voice και τον δικό της ήχο.
Emily: Όταν η μουσική είναι μονόδρομος
Πρώτη μετάδοση: 21 Οκτωβρίου 2026
Η Emily, με ρίζες από την Ισλανδία και την Καλαμάτα, σπούδασε δημοσιογραφία αλλά κατέληξε να τραγουδά στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου και της Δέσποινας Βανδή. Μιλά για την πρώτη της audition για το Mamma Mia στα 17, τις εμφανίσεις στο Nox και για το ότι δεν της αρέσει να βάζει ταμπέλες στη μουσική της.
Εύη Κουλκουβίνη: Από την Εύβοια στα viral
Πρώτη μετάδοση: 11 Οκτωβρίου 2026
Η Εύη Κουλκουβίνη μιλά για τη διαδρομή της από την Εύβοια στα viral, με στάσεις στα μπουζούκια της Πάτρας και στο The Voice. Θυμάται το πρώτο της live στα δεκαεφτά, σε ταβέρνα στο Γυμνό Ευβοίας, και πώς ο Νίκος Βέρτης την ανακάλυψε από το TikTok.
Lou: Μενίδι, Βερολίνο και το όνειρο της Eurovision
Πρώτη μετάδοση: 23 Ιουλίου 2026
Η Lou, academic musician από το Μενίδι που μεγάλωσε με ένα πιάνο, μιλά με χιούμορ για τα χρόνια της στην Κέρκυρα και το Βερολίνο, την πρώτη της φορά σε σκηνή το 2016 και το αν είναι «το παιδί της Ελένης Φουρέιρα». Όπως λέει, θα ήθελε πολύ να πάει στη Eurovision, αν και δεν ξέρει αν η Ελλάδα είναι έτοιμη για εκείνη.
Γιαγκίνηδες: Τι σημαίνει το όνομα και πώς ξεκίνησαν
Πρώτη μετάδοση: 17 Ιουλίου 2026
Ο Σπύρος και ο Παναγιώτης, οι Γιαγκίνηδες, λένε την ιστορία τους από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη το 2018, όπου ο ένας σπούδαζε μουσική και ο άλλος λογιστική, μέχρι το πρώτο τους live. Εξηγούν πώς γεννήθηκε το όνομα «Γιαγκίνηδες» και, όπως λένε, «είμαστε μια γενιά που ψάχνει αλήθειες, όχι Μεσσίες».
Evangelia: Από το New Jersey με κρητική ψυχή
Πρώτη μετάδοση: 10 Ιουλίου 2026
Η Evangelia, που έρχεται από το New Jersey με κρητική ψυχή, μιλά για τα παιδικά της χρόνια στην Κρήτη δίπλα στη γιαγιά της, την «Κυρά Βαγγελιώ», για τα όνειρα να γίνει pop star ή δασκάλα και για το πώς πέρασε από την τάξη στη σκηνή. Όπως λέει, θέλει να τραγουδήσει στα ελληνικά στη σκηνή των Grammys και να κάνει τη γιαγιά της περήφανη.
Rosanna Mailan: Από την Κούβα στην Ελλάδα
Πρώτη μετάδοση: 5 Ιουνίου 2026
Η Rosanna Mailan μοιράζεται τη διαδρομή της από την Αβάνα στην Ελλάδα: πώς έμαθε ελληνικά, την επίδραση του πατέρα της και το μάθημα που της έδωσε ο Μίμης Πλέσσας. Μιλά για το άλμπουμ «Havana Athens», την εμπειρία της στο Sing for Greece, τη μητρότητα και το μουσικό ταξίδι με τον γιο της.
Ασημένια Βουλιώτη: Οι Ψυχοκόρες, η Μαρινέλλα και το τραγούδι
Πρώτη μετάδοση: 29 Μαΐου 2026
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ασημένια Βουλιώτη μιλά για τα παιδικά της χρόνια στα Τρίκαλα, τις «Ψυχοκόρες» και τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας της. Περιγράφει πώς προετοιμάστηκε για να υποδυθεί τη Μαρινέλλα, από την αναζήτηση δίσκων στα Εξάρχεια μέχρι τις πρόβες με τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο.
Μορφούλα: Από την Καβάλα στην «Αχαριστία»
Πρώτη μετάδοση: 25 Μαΐου 2026
Η Μορφούλα Ιακωβίδου, με αφορμή το νέο της τραγούδι «Αχαριστία», μιλά για τη ζωή της, τις συνεργασίες που τη διαμόρφωσαν και το δύσκολο ταξίδι προς την αυτοπεποίθηση. Η ιστορία της ξεκινά στην Καβάλα, σε ένα σπίτι όπου η μουσική ήταν τρόπος ζωής. Όπως λέει, θα ήταν ό,τι πιο όμορφο να είχε τραγουδήσει δίπλα στη Μαρινέλλα.
Στάθης Δρογώσης: Από τα παιδικά χρόνια στο «Βιαστικό πουλί του Νότου»
Πρώτη μετάδοση: 8 Μαΐου 2026
Ο Στάθης Δρογώσης κάνει μια ειλικρινή αναδρομή στην πορεία του, από τα παιδικά χρόνια και τις πρώτες νότες μέχρι την επιτυχία των «Βιαστικό πουλί του Νότου» και «Μην το πεις πουθενά». Μιλά για την έμπνευση και τις συνεργασίες του και δίνει συμβουλές για τη μουσική. Όπως λέει, «γράφω σαν να κάνω ψυχανάλυση δημόσια».
Daphne Lawrence: «Θέλω να γεμίζω στάδια μόνη μου»
Πρώτη μετάδοση: 20 Απριλίου 2026
Η Daphne Lawrence μιλά για τη μουσική της διαδρομή, από το πιάνο και την παιδική ηλικία μέχρι τις συνεργασίες με την Άννα Βίσση και την Ελένη Φουρέιρα, την κυκλοφορία του άλμπουμ «SOS» και τα όνειρά της.
Χρήστος Σαντικάι: Πατρότητα και η συνεργασία με τον Νίκο Οικονομόπουλο
Πρώτη μετάδοση: 6 Απριλίου 2026
Ο Χρήστος Σαντικάι διηγείται πώς, από σερβιτόρος, έγινε δημιουργός τραγουδιών για τον Νίκο Οικονομόπουλο, μέσα από ένα απρόσμενο email στον παραγωγό Γιάννη Δουλάμη. Μια ιστορία για την επιμονή, την τύχη και την πραγματοποίηση στόχων, αλλά και για την πατρότητα.
Αλεξάνδρα Μάγκου: Η μουσική ως παρέα και η Δήμητρα Γαλάνη
Πρώτη μετάδοση: 30 Μαρτίου 2026
Η Αλεξάνδρα Μάγκου μιλά για τη μουσική της πορεία, τα πρώτα της βήματα και τη σχέση της με τη δημιουργία. Θυμάται ότι, ως μοναχικό παιδί, η μουσική ήταν η παρέα της, και αποκαλύπτει ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί με τη Δήμητρα Γαλάνη.
Αφροδίτη Χατζημηνά: Κλασικές σπουδές και η δική της φωνή στη μουσική
Πρώτη μετάδοση: 23 Μαρτίου 2026
Η Αφροδίτη Χατζημηνά δεν είναι απλώς τραγουδίστρια αλλά μουσικός, με κλασικές σπουδές πιάνου και φοίτηση σε μουσικό σχολείο. Μιλά για τον πατέρα της, επίσης μουσικό, για τις σημαντικότερες συνεργασίες της μέχρι σήμερα, στο πλευρό του Θοδωρή Φέρρη, και για την αναζήτηση της δικής της φωνής.
Ellize: Η ιστορία του «Μαμά»
Πρώτη μετάδοση: 13 Μαρτίου 2026
Η Ellize στο Mad Unplugged Stories του Mad TV μιλά για την πορεία της, μοιράζεται την ιστορία του «Μαμά» και ερμηνεύει τραγούδια σε unplugged εκδοχή.
Lefty: Η δική του πορεία και ο πατέρας του, Νίκος Πορτοκάλογλου
Πρώτη μετάδοση: 6 Μαρτίου 2026
Ο Lefty μιλά για τη μουσική του πορεία, τις σπουδές του στο εξωτερικό, την απόφαση να χαράξει τον δικό του δρόμο και τον πατέρα του, Νίκο Πορτοκάλογλου, που ήταν πάντα ένα παράδειγμα για εκείνον. Θυμάται ότι ξεκίνησε κιθάρα στην Α΄ Λυκείου και από εκεί άρχισε να γράφει τα πρώτα του κομμάτια.
Malu: Από την Καλαμάτα στο Greek Idol
Πρώτη μετάδοση: 27 Φεβρουαρίου 2026
Η Malu μοιράζεται την προσωπική και επαγγελματική της πορεία στη μουσική, από τις χορωδίες και τα μαθήματα κιθάρας στην Καλαμάτα και τα πρώτα live στα διαλείμματα του λυκείου έως τα πιο πρόσφατα μουσικά της βήματα στην Αθήνα. Όπως λέει, το Greek Idol της έδωσε το εισιτήριο για να χτίσει την καριέρα της.
Γιάννης Φακίνος: Ο τραγουδιστής και δημιουργός
Πρώτη μετάδοση: 20 Φεβρουαρίου 2026
Ο Γιάννης Φακίνος, τραγουδιστής και δημιουργός, θυμάται πώς ξεκίνησε το μουσικό του ταξίδι από την Α΄ Δημοτικού, το πρώτο του ροκ συγκρότημα στην εφηβεία και τις δυσκολίες να μετακινείται από τη Σαλαμίνα στην Αθήνα. Όπως λέει, θα ήθελε πολύ να είχε γράψει για τον Δημήτρη Μητροπάνο.
Χριστίνα Μήλιου: Η ιστορία πίσω από το «Ένας μήνας και κάτι»
Πρώτη μετάδοση: 23 Ιανουαρίου 2026
Η Χριστίνα Μήλιου μοιράζεται την πρώτη της μουσική ανάμνηση, την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ένας μήνας και κάτι», τις συνεργασίες που καθόρισαν την πορεία της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Όπως λέει, η εμπειρία στο The Voice τη βοήθησε, αλλά δεν την καθόρισε.
Μάγδα Βαρούχα: Από τα πρώτα βήματα στη σκηνή στη δική της μουσική πορεία
Πρώτη μετάδοση: 19 Ιανουαρίου 2026
Η τραγουδίστρια και συνθέτρια Μάγδα Βαρούχα μιλά για τα πρώτα της βήματα στη μουσική, τις εμπειρίες που την καθόρισαν και τις στιγμές που την έκαναν να ξεχωρίσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξετυλίγοντας και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα και ταλέντα της.
Θοδωρής Βουτσικάκης: Από το Λονδίνο και την ακαδημία του Andrew Lloyd Webber
Πρώτη μετάδοση: 7 Ιανουαρίου 2026
Ο Θοδωρής Βουτσικάκης διηγείται τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του: τα παιδικά του χρόνια, πώς ξεκίνησε το μουσικό του ταξίδι, τη ζωή του στο Λονδίνο και την ακαδημία του Andrew Lloyd Webber, και τις συνεργασίες του μέχρι σήμερα. Και τραγουδά unplugged.
Mikay: Ρίζες σε τρεις χώρες και το όνειρο της Eurovision
Πρώτη μετάδοση: 29 Δεκεμβρίου 2025
Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Mikay, με ελληνικές, ιταλικές και αρμενικές ρίζες, μιλά για τη ζωή της, τις μουσικές της επιρροές και τα όνειρά της, ανάμεσά τους και τη σκηνή της Eurovision. Εξηγεί πώς τα χρόνια στην Ιταλία και την Κίνα της έδωσαν ευκολία με τις γλώσσες στις οποίες τραγουδά.
Χάρις Σάββα: Η ιστορία της στο Mad Unplugged Stories
Πρώτη μετάδοση: 19 Δεκεμβρίου 2025
Η Χάρις Σάββα στο Mad Unplugged Stories του Mad TV: μιλά για τον εαυτό της, την καλλιτεχνική της πορεία, τα βιώματα και τις πηγές έμπνευσής της, και ερμηνεύει τραγούδια σε unplugged εκδοχή.
Αθηνά Μανουκιάν: Το bullying και οι δεύτερες σκέψεις
Πρώτη μετάδοση: 14 Νοεμβρίου 2025
Η Αθηνά Μανουκιάν ήξερε από πολύ μικρή τι ήθελε να κάνει: το πρώτο της κοινό ήταν οι κούκλες της. Στο Mad Unplugged Stories μιλά και για το σκοτεινό κεφάλαιο του bullying στο σχολείο, που την έβαλε σε δεύτερες σκέψεις, και για μια πορεία στη μουσική που, όπως λέει, δεν ήταν ποτέ εύκολη.
Στέφανος Πιτσίνιαγκας: Από το παιδί που έκρυβε τη φωνή του στο House of Fame
Πρώτη μετάδοση: 10 Νοεμβρίου 2025
Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας μιλά για το πώς, από παιδί που έκρυβε τη φωνή του, κυνήγησε το όνειρο να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Αναφέρεται στη συμμετοχή του στο House of Fame, στις συνεργασίες του με τον Μάριο Ψιμόπουλο και την Εύη Δρούτσα και στις ιστορίες πίσω από τα «Δυνατά» και «The Song of Joy».
Τάνια Μπρεάζου: Το «όχι» και το όνειρο της Eurovision
Πρώτη μετάδοση: 3 Νοεμβρίου 2025
Η Τάνια Μπρεάζου αποκαλύπτει τη μεγάλη της αλλαγή: έμαθε να λέει «όχι» και να είναι πιο επιλεκτική στη ζωή της. Μιλά για τα όνειρά της και για τη Eurovision, το μεγάλο της πάθος, όπου θα ήθελε να πάει με μπαλάντα.
Kianna: Η ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό της όνομα
Πρώτη μετάδοση: 24 Οκτωβρίου 2025
Η Κωνσταντίνα μοιράζεται πώς δημιούργησε την Kianna, τη δυναμική περσόνα της σκηνής και τον «superhero» εαυτό της, και πώς αυτή τη βοήθησε να ξεπεράσει τους φόβους και τις δυσκολίες της εφηβείας. Μιλά και για το «It’s OK», ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής.
Χρήστος Αδαμόπουλος: Η ιστορία του στο Mad Unplugged Stories
Πρώτη μετάδοση: 20 Οκτωβρίου 2025
Ο Χρήστος Αδαμόπουλος είναι καλεσμένος στο Mad Unplugged Stories. Μεταξύ άλλων, μιλά για το πώς κατέληξε να σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μια επιλογή που προέκυψε τυχαία μετά τις Πανελλήνιες, και για το όνειρο της Αστυνομίας που είχε πριν.
Klodianna: Οι διασκευές στο TikTok και ο σεβασμός στο πρωτότυπο
Πρώτη μετάδοση: 10 Οκτωβρίου 2025
Η Klodianna μιλά για τις διασκευές της σε TikTok και Instagram και για τα θετικά και αρνητικά σχόλια («μην ακουμπάς Μαρινέλλα ή Πάριο»). Εξηγεί πώς προσεγγίζει κάθε ερμηνεία με σεβασμό στους δημιουργούς, χωρίς να αλλοιώνει το πρωτότυπο.
Ιλένια Williams: Τηλεόραση, δημοσιογραφία, τραγούδι και ο πατέρας της
Πρώτη μετάδοση: 3 Οκτωβρίου 2025
Η Ιλένια Williams αφηγείται στο Mad Unplugged Stories τη διαδρομή της από την τηλεόραση και τη δημοσιογραφία στο τραγούδι, αλλά και πιο προσωπικές στιγμές με τον πατέρα της, τον Robert Williams, που τη στήριξε και της έδωσε ακυκλοφόρητα τραγούδια.
Λούκας Γιώρκας: Από το X Factor και τη Eurovision στις μεγάλες συνεργασίες
Πρώτη μετάδοση: 29 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Λούκας Γιώρκας μιλά για τα παιδικά του χρόνια στην Κύπρο, τη νίκη στο X Factor, την εμπειρία της Eurovision και τις συνεργασίες του με τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Αντώνη Βαρδή και τον Γιώργο Θεοφάνους. Ερμηνεύει ζωντανά τα «Μόνα Λίζα», «Μου Έλειψες Πολύ» και «Αγάπη Τι Δύσκολο Πράγμα».
Μαντώ Κουντούρη: Η νίκη στο NYXDrop
Πρώτη μετάδοση: 22 Σεπτεμβρίου 2025
Η Μαντώ Κουντούρη, νικήτρια του NYXDrop, μιλά για την εμπειρία της από την αίτηση μέχρι την κατάκτηση του επάθλου: τις δοκιμασίες σε χορό, τραγούδι και TikTok, τον τελικό και την πιο αγχωτική της στιγμή στο παιχνίδι.
Χριστίνα Σάλτη: Η «Παράλληλη Αγάπη» και τα επόμενα σχέδια
Πρώτη μετάδοση: 30 Μαΐου 2025
Η Χριστίνα Σάλτη έρχεται στο Mad Unplugged Stories του Mad TV και μιλά, μεταξύ άλλων, για την επανεκτέλεση της «Παράλληλης Αγάπης» και για τα μελλοντικά της σχέδια, ενώ τραγουδά unplugged.
Νίνα Μαζάνη: Η ΔΕΠΥ, η μητέρα της και η συνεργασία με τη Μαρινέλλα
Πρώτη μετάδοση: 12 Μαΐου 2025
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Νίνα Μαζάνη μιλά για την πορεία της στη μουσική, τις προκλήσεις της ΔΕΠΥ, την έμπνευση από τη μητέρα της και την αξέχαστη συνεργασία με τη Μαρινέλλα. Θυμάται το πρώτο της live και την εγκατάστασή της στην Αθήνα και τραγουδά αποσπάσματα από τα «Πάντα», «Λάθος Ώρες», «Είναι εντάξει μαζί μου» και «Όλες του κόσμου οι Κυριακές».
Jerome Kaluta: Ολόκληρη η συνέντευξη
Πρώτη μετάδοση: 28 Απριλίου 2025
Ο Jerome Kaluta στο Mad Unplugged Stories του Mad TV: μιλά για τον εαυτό του, την καλλιτεχνική του πορεία, τα βιώματα και τις πηγές έμπνευσής του, και ερμηνεύει τραγούδια σε unplugged εκδοχή.
Αναστάσιος Ράμμος: Η εκ βαθέων συνέντευξη
Πρώτη μετάδοση: 15 Απριλίου 2025
Ο Αναστάσιος Ράμμος στο Mad Unplugged Stories: πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική, ποια είναι η αγαπημένη του παιδική ανάμνηση, ποιο τραγούδι του χάρισε μία από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής του και τι ρόλο έπαιξε η μουσική στις δύσκολες στιγμές. Και φυσικά, ένα unplugged session.
Νικηφόρος: Τα πρώτα ερεθίσματα και το μεγαλύτερο όνειρο
Πρώτη μετάδοση: 7 Απριλίου 2025
Ο Νικηφόρος έρχεται στο Mad Unplugged Stories και τραγουδά αγαπημένα κομμάτια σε unplugged εκδοχή. Μιλά για τα παιδικά του μουσικά ερεθίσματα, την πρώτη φορά που τραγούδησε μπροστά σε κοινό, το τραγούδι με το οποίο σκεφτόταν να ξεκινήσει την καριέρα του και το μεγαλύτερο όνειρό του.
Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Πώς αντιμετωπίζει το hate στα social
Πρώτη μετάδοση: 31 Μαρτίου 2025
Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη έρχεται στο Mad Unplugged Stories και μιλά για το πώς αντιμετωπίζει το hate στα social media, αν ήταν προετοιμασμένη για αυτή την «έκθεση» και πώς ξεχωρίζει τους ίσους από τους ισότιμους.
Κώστας Αγέρης: Η συνέντευξη και το unplugged session
Πρώτη μετάδοση: 26 Μαρτίου 2025
Ο Κώστας Αγέρης στο Mad Unplugged Stories του Mad TV: μιλά για τον εαυτό του, την καλλιτεχνική του πορεία, τα βιώματα και τις πηγές έμπνευσής του, και ερμηνεύει τραγούδια σε unplugged εκδοχή.
Κατερίνα Στικούδη: «Τα κακά σχόλια μου δίνουν έμπνευση»
Πρώτη μετάδοση: 17 Μαρτίου 2025
Η Κατερίνα Στικούδη μιλά στο Mad Unplugged Stories για την ισορροπία που έχει βρει, ώστε να κάνει αυτό που της αρέσει χωρίς να την επηρεάζει τίποτα και κανείς. Όπως λέει, τα κακά σχόλια της δίνουν έμπνευση να συνεχίζει.
Marseaux: Η δική της ιστορία στο Mad Unplugged Stories
Πρώτη μετάδοση: 14 Μαρτίου 2025
Η Marseaux στο Mad Unplugged Stories του Mad TV: μιλά για τον εαυτό της, την καλλιτεχνική της πορεία, τα βιώματα και τις πηγές έμπνευσής της, και ερμηνεύει τραγούδια σε unplugged εκδοχή.
ZAF: Η ισορροπία και οι δύο περσόνες του
Πρώτη μετάδοση: 24 Φεβρουαρίου 2025
Ο ZAF, δεύτερος καλεσμένος του Mad Unplugged Stories, μιλά για τα συναισθήματα και τις εμπειρίες της χρονιάς που πέρασε, για το πώς κρατά την ισορροπία του και για τις δύο περσόνες του, και τραγουδά unplugged.
Γιώργος Κακοσαίος: Ο πρώτος καλεσμένος του Mad Unplugged Stories
Πρώτη μετάδοση: 15 Φεβρουαρίου 2025
Ο Γιώργος Κακοσαίος είναι ο πρώτος καλεσμένος του Mad Unplugged Stories. Μιλά για τον εαυτό του, την καλλιτεχνική του πορεία, τα βιώματα και τις πηγές έμπνευσής του, και ερμηνεύει τραγούδια σε unplugged εκδοχή.