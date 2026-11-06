Music Insider (MAD.gr Vidcast)

Στο Music Insider ο Ανδρέας Αλυσανδράτος μπαίνει πίσω από τη μουσική και φωτίζει τους ανθρώπους, τις ιστορίες και όσα διαμορφώνουν τη σύγχρονη μουσική σκηνή. Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας μιλούν για τη δουλειά τους, τις προκλήσεις, τις συνεργασίες και όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παράλληλα, ο Ανδρέας μεταφέρει τον παλμό των συναυλιών που παρακολουθεί, backstage στιγμές και προσωπικές εμπειρίες, για μια insider ματιά σε όσα συμβαίνουν πριν, πάνω και πίσω από τη σκηνή.

1 επεισόδιο

Spotify RSS