Inclusive Talks (MAD Radio 106.2 Vidcast)

Το Inclusive Talks είναι μια σειρά συζητήσεων περίπου 30 λεπτών με παρουσιάστρια την Κατερίνα Ψύχα, για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, μέσα από τους ανθρώπους που τις βιώνουν, τις γνωρίζουν και εργάζονται καθημερινά γι' αυτές. Καλεσμένοι από διαφορετικούς χώρους του Diversity & Inclusion μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες, ιστορίες, προκλήσεις και όσα έχουν αλλάξει στην πορεία.

Η συζήτηση αναγνωρίζει τα εμπόδια, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που υπάρχουν ακόμη, αλλά κοιτάζει κυρίως μπροστά: στις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει, στις καλές πρακτικές και στις λύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο ανοιχτό και συμπεριληπτικό περιβάλλον.

2 επεισόδια

Spotify RSS