Inclusive Talks (MAD Radio 106.2 Vidcast)
Το Inclusive Talks είναι μια σειρά συζητήσεων περίπου 30 λεπτών με παρουσιάστρια την Κατερίνα Ψύχα, για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, μέσα από τους ανθρώπους που τις βιώνουν, τις γνωρίζουν και εργάζονται καθημερινά γι' αυτές. Καλεσμένοι από διαφορετικούς χώρους του Diversity & Inclusion μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες, ιστορίες, προκλήσεις και όσα έχουν αλλάξει στην πορεία.
Η συζήτηση αναγνωρίζει τα εμπόδια, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που υπάρχουν ακόμη, αλλά κοιτάζει κυρίως μπροστά: στις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει, στις καλές πρακτικές και στις λύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο ανοιχτό και συμπεριληπτικό περιβάλλον.
2 επεισόδια
Επεισόδια
Χριστίνα Βούλγαρη: Χιούμορ, ταυτότητα και το SNAP – Athens Queer Comedy
Πρώτη μετάδοση: 21 Οκτωβρίου 2026
Η Χριστίνα Βούλγαρη είναι stand up comedian, DJ, καθηγήτρια πολεμικών τεχνών και δημιουργός του SNAP – Athens Queer Comedy Club, ενός χώρου που δίνει ορατότητα σε queer καλλιτέχνες και κοινό, συνδυάζοντας stand up, cabaret και queer κουλτούρα. Με την Κατερίνα Ψύχα συζητά πόσο χιούμορ χωράει στην ταυτότητα και γιατί δεν γίνεται να μιλάμε για τη συμπερίληψη σαν να είναι κάτι δεδομένο.
Βαγγέλης Αυγουλάς: Προσβασιμότητα, ισότητα και συμπερίληψη
Πρώτη μετάδοση: 8 Οκτωβρίου 2026
Ο Βαγγέλης Αυγουλάς, δικηγόρος, ιδρυτής και Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», συζητά με την Κατερίνα Ψύχα. Γεννημένος τυφλός, μιλά, δουλεύει και διεκδικεί εδώ και χρόνια για την προσβασιμότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη.