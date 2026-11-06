MAD VMA – The Vidcast 2026

Το MAD VMA The Vidcast είναι το video format των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Οι Superhosts των βραβείων υποδέχονται αγαπημένους καλλιτέχνες σε χαλαρές συζητήσεις γύρω από τα επαγγελματικά τους νέα, τις συνεργασίες, τη δημιουργική τους πορεία και πιο προσωπικές στιγμές, στο κλίμα των φετινών βραβείων.

Στη σειρά συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Ελένη Φουρέιρα με την Konnie Metaxa, ο FY με την Αλεξία Κεφαλά (Upinthehype), η Ανδρομάχη με την Αθηνά Κλήμη, η Lila με τον Dr Chris, η Marseaux με τον Γιώργο Ντάβο, η Μαρίνα Σπανού με την Konnie Metaxa και ο Akylas με τη Marianna GRFLD.

Τα επεισόδια προβλήθηκαν πρώτα στο Mad TV και στη συνέχεια στο YouTube του MAD. Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έγιναν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο Tae Kwon Do.

8 επεισόδια

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