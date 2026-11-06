MAD VMA – The Vidcast 2026
Το MAD VMA The Vidcast είναι το video format των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Οι Superhosts των βραβείων υποδέχονται αγαπημένους καλλιτέχνες σε χαλαρές συζητήσεις γύρω από τα επαγγελματικά τους νέα, τις συνεργασίες, τη δημιουργική τους πορεία και πιο προσωπικές στιγμές, στο κλίμα των φετινών βραβείων.
Στη σειρά συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Ελένη Φουρέιρα με την Konnie Metaxa, ο FY με την Αλεξία Κεφαλά (Upinthehype), η Ανδρομάχη με την Αθηνά Κλήμη, η Lila με τον Dr Chris, η Marseaux με τον Γιώργο Ντάβο, η Μαρίνα Σπανού με την Konnie Metaxa και ο Akylas με τη Marianna GRFLD.
Τα επεισόδια προβλήθηκαν πρώτα στο Mad TV και στη συνέχεια στο YouTube του MAD. Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έγιναν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο Tae Kwon Do.
8 επεισόδια
Επεισόδια
Akylas: Η Eurovision, το «Φέρ’ το» και τα MAD VMA
Πρώτη μετάδοση: 15 Ιουνίου 2026
Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, η superhost Marianna GRFLD υποδέχεται τον Akylas στο τελευταίο Vidcast της σειράς. Ο Akylas μιλά για την εμπειρία της Eurovision, το «βάρος» της εκπροσώπησης, την αγάπη που πήρε όταν γύρισε από τη Βιέννη και τα MAD VMA.
Ρία Ελληνίδου: Η ιστορία του «Safari» και τα MAD VMA
Πρώτη μετάδοση: 12 Ιουνίου 2026
Η Αθηνά Κλήμη υποδέχεται τη Ρία Ελληνίδου στο MAD VMA Vidcast από την ΔΕΗ. Η Ρία μιλά για το backstage των MAD Video Music Awards, για το πώς το «Safari» μπήκε τελευταία στιγμή στον δίσκο και έγινε viral, για τη συνεργασία της με την Ελένη Φουρέιρα και για το όνειρο που είχε από τα δύο της χρόνια.
Μαρίνα Σπανού: Πρώτη φορά στη σκηνή των MAD VMA
Πρώτη μετάδοση: 9 Ιουνίου 2026
Η superhost των MAD VMA 2026 Konnie Metaxa υποδέχεται τη Μαρίνα Σπανού, υποψήφια στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Ποπ». Η Μαρίνα μιλά για το πώς νιώθει λίγο πριν ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή των MAD VMA, όπου ετοιμάζει κάτι «σύνθετο» με «πολύ χορό», και μας βάζει στον δικό της μουσικό κόσμο.
Marseaux: «Γρανίτα Λεμόνι», MAD VMA και νέο άλμπουμ
Πρώτη μετάδοση: 8 Ιουνίου 2026
Ο Γιώργος Ντάβος υποδέχεται τη Marseaux στο MAD VMA26 Vidcast από την ΔΕΗ. Η Marseaux αποκαλύπτει ότι η φετινή της εμφάνιση θα είναι solo και εντελώς διαφορετική από πέρσι, με την υπογραφή του Bill Roxenou, και μιλά για τις υποψηφιότητές της, ιδιαίτερα για την «Καλύτερη Μπαλάντα» με την «Περσεφόνη», για το «Γρανίτα Λεμόνι» και το νέο της άλμπουμ.
Lila: Η φετινή εμφάνιση και η συνεργασία που ονειρεύεται
Πρώτη μετάδοση: 3 Ιουνίου 2026
Ο Dr Chris υποδέχεται τη Lila στο MAD VMA Vidcast από την ΔΕΗ. Υποψήφια φέτος, μεταξύ άλλων, για «Βίντεο της χρονιάς» με το «Boss», «Καλύτερο ντουέτο» με τον Toquel στο «Ποιος να σου το πει;» και «Καλύτερο pop» με το «Μανιάτικο», μιλά για την προετοιμασία της τρίτης της χρονιάς στη σκηνή των MAD VMA.
Ανδρομάχη: Η φετινή εμφάνιση, manifestations και μητρότητα
Πρώτη μετάδοση: 2 Ιουνίου 2026
Η Αθηνά Κλήμη υποδέχεται την Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast από την ΔΕΗ. Η τραγουδίστρια, υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες, μιλά για όσα ετοιμάζει για τη σκηνή των MAD VMA 2026, για τα 200.000 TikTok videos με το «Καλέ, ποιος είναι αυτός», για τα manifestations και τη μητρότητα.
FY: Οι φετινές υποψηφιότητες και τα backstage μυστικά
Πρώτη μετάδοση: 27 Μαΐου 2026
Η Αλεξία Κεφαλά (Upinthehype) υποδέχεται τον FY στο MAD VMA26 The Vidcast από την ΔΕΗ. Ο FY μιλά για τις φετινές του υποψηφιότητες – Καλύτερο Urban με το «Money Dance», Τραγούδι της Χρονιάς Viral με το «Μπαμ» και Καλλιτέχνης Hip Hop & Urban – και θυμάται το act του 2019 με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο «Δε Με Θέλουν».
Ελένη Φουρέιρα: Συνεργασίες, η φετινή εμφάνιση στα MAD VMA και μητρότητα
Πρώτη μετάδοση: 26 Μαΐου 2026
Η Konnie Metaxa, superhost των MAD VMA 2026, υποδέχεται την Ελένη Φουρέιρα στην πρεμιέρα του MAD VMA The Vidcast από την ΔΕΗ. Οι δύο φίλες μιλούν για τις συνεργασίες της, τη μητρότητα και όσα ετοιμάζει για τη σκηνή των MAD VMA, όπου, όπως λέει, θα τη δούμε «αρκετές φορές» και με μια «ωραία συνεργασία έκπληξη».