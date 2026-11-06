Wake Up Call (MAD Vidcast)

Στο Wake Up Call η Μαρία Ιωάννα Σιγαλού και η Ιόλη Βάρτσου ανοίγουν χωρίς φίλτρα τις συζητήσεις που απασχολούν τη νέα γενιά. Κάθε επεισόδιο πιάνει ένα θέμα — dating, σχέσεις και situationships, red flags και ghosting, φιλίες που αλλάζουν, social media, ψυχική υγεία, δουλειά, αυτοπεποίθηση — μέσα από προσωπικές εμπειρίες, διαφορετικές απόψεις και καλεσμένους.

Μια ανοιχτή και άμεση συζήτηση, με ειλικρίνεια και χιούμορ, που δεν προσπαθεί να δώσει μία σωστή απάντηση αλλά να δει τα πράγματα από διαφορετικές πλευρές.

2 επεισόδια

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