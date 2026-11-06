Wake Up Call (MAD Vidcast)
Στο Wake Up Call η Μαρία Ιωάννα Σιγαλού και η Ιόλη Βάρτσου ανοίγουν χωρίς φίλτρα τις συζητήσεις που απασχολούν τη νέα γενιά. Κάθε επεισόδιο πιάνει ένα θέμα — dating, σχέσεις και situationships, red flags και ghosting, φιλίες που αλλάζουν, social media, ψυχική υγεία, δουλειά, αυτοπεποίθηση — μέσα από προσωπικές εμπειρίες, διαφορετικές απόψεις και καλεσμένους.
Μια ανοιχτή και άμεση συζήτηση, με ειλικρίνεια και χιούμορ, που δεν προσπαθεί να δώσει μία σωστή απάντηση αλλά να δει τα πράγματα από διαφορετικές πλευρές.
2 επεισόδια
Επεισόδια
Dating apps: Ο έρωτας απέχει ένα swipe;
Πρώτη μετάδοση: 29 Οκτωβρίου 2026
Στο δεύτερο επεισόδιο του Wake Up Call, η Ιόλη Βάρτσου και η Μαρία Ιωάννα Σιγαλού εξερευνούν τον κόσμο του online dating: από τη δημιουργία του τέλειου προφίλ και τα ατελείωτα matches μέχρι τα αμήχανα πρώτα μηνύματα, τα catfish και τις συζητήσεις που δεν καταλήγουν ποτέ σε ραντεβού. Ψάχνουμε πραγματικά τον έρωτα ή απλώς λίγη επιβεβαίωση;
Dating το 2026: Πότε έγινε τόσο περίπλοκο;
Πρώτη μετάδοση: 16 Οκτωβρίου 2026
Στο πρώτο επεισόδιο του Wake Up Call, η Ιόλη Βάρτσου και η Μαρία Ιωάννα Σιγαλού μιλούν για το σύγχρονο dating και αναρωτιούνται γιατί το «πάμε για ένα ποτό;» έγινε ολόκληρη επιστήμη: η ψευδαίσθηση των άπειρων επιλογών, το Instagram screening πριν από το πρώτο ραντεβού, οι υψηλές προσδοκίες, τα red flags και ένα ολόκληρο λεξικό από situationships και ghosting.