Happy Living (MAD.gr Vidcast)
Το Happy Living είναι vidcast του MAD με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, που αφήνει για λίγο στην άκρη το success story και αναζητά τον άνθρωπο πίσω από αυτό. Πρόσωπα από την πολιτική, την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, τις τέχνες και το entertainment μιλούν για τις επιλογές, τις αλλαγές, τις δυσκολίες, τις σχέσεις, τους φόβους και τις αξίες που διαμόρφωσαν τη ζωή τους.
Μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις, η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου αναζητά την πλευρά που δεν γράφεται στο βιογραφικό: τι τους κάνει πραγματικά χαρούμενους, πού βρίσκουν ισορροπία και τι έχουν μάθει στην πορεία για όσα αξίζουν. Η καριέρα είναι μέρος της ιστορίας· το Happy Living είναι όλη η υπόλοιπη.
2 επεισόδια
Επεισόδια
Άννα Ευθυμίου: Μητρότητα, πολιτική και έμφυλα στερεότυπα
Πρώτη μετάδοση: 29 Οκτωβρίου 2026
Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου μιλά στη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου για τα παιδικά της χρόνια στα Γρεβενά και τη μετακόμιση στη Θεσσαλονίκη, για τα έμφυλα στερεότυπα που αντιμετώπισε στην πολιτική και για το πώς είναι να είσαι γυναίκα σε θέση ευθύνης. Αναφέρεται επίσης στα δύο της παιδιά, στις ενοχές όταν λείπει από κοντά τους και στη στήριξη του συζύγου της.
Μάριος Θεμιστοκλέους: Πατρότητα, ιατρική και διαχείριση του stress
Πρώτη μετάδοση: 11 Οκτωβρίου 2026
Στο πρώτο επεισόδιο του Happy Living, η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου συζητά με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Αφήνοντας στην άκρη τους επίσημους τίτλους, μιλά για την πατρότητα και την ιατρική, για το πώς διαχειρίζεται το stress και για την αγάπη του για τον αθλητισμό.