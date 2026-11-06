Happy Living (MAD.gr Vidcast)

Το Happy Living είναι vidcast του MAD με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, που αφήνει για λίγο στην άκρη το success story και αναζητά τον άνθρωπο πίσω από αυτό. Πρόσωπα από την πολιτική, την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, τις τέχνες και το entertainment μιλούν για τις επιλογές, τις αλλαγές, τις δυσκολίες, τις σχέσεις, τους φόβους και τις αξίες που διαμόρφωσαν τη ζωή τους.

Μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις, η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου αναζητά την πλευρά που δεν γράφεται στο βιογραφικό: τι τους κάνει πραγματικά χαρούμενους, πού βρίσκουν ισορροπία και τι έχουν μάθει στην πορεία για όσα αξίζουν. Η καριέρα είναι μέρος της ιστορίας· το Happy Living είναι όλη η υπόλοιπη.

2 επεισόδια

Spotify RSS