MAD FORUM 2025

Μια playlist για τον παλμό της νέας γενιάς και τις αλλαγές που διαμορφώνουν τη μουσική, τα νέα μέσα και την ψηφιακή κουλτούρα. Το MAD FORUM 25 έφερε κοντά δημιουργούς, επαγγελματίες, επιστήμονες και decision makers για έναν στρατηγικό διάλογο γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στη μουσική βιομηχανία, τα οπτικοακουστικά μέσα και την οικονομία της ψυχαγωγίας.

Εδώ, ακούγεται η κουλτούρα της νέας γενιάς.

7 επεισόδια

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