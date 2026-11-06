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MAD FORUM 2025

MAD FORUM 2025

Μια playlist για τον παλμό της νέας γενιάς και τις αλλαγές που διαμορφώνουν τη μουσική, τα νέα μέσα και την ψηφιακή κουλτούρα. Το MAD FORUM 25 έφερε κοντά δημιουργούς, επαγγελματίες, επιστήμονες και decision makers για έναν στρατηγικό διάλογο γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στη μουσική βιομηχανία, τα οπτικοακουστικά μέσα και την οικονομία της ψυχαγωγίας.

Εδώ, ακούγεται η κουλτούρα της νέας γενιάς.

7 επεισόδια

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Επεισόδια

Influencer Marketing, Χτίζοντας Σχέσεις Εμπιστοσύνης

Πρώτη μετάδοση: 4 Μαρτίου 2026

Μουσική και Ψηφιακές Τάσεις

Πρώτη μετάδοση: 4 Μαρτίου 2026

Η συνέντευξη της Μαρίνας Σπανού στον Δημήτρη Κανελλόπουλο

Πρώτη μετάδοση: 4 Μαρτίου 2026

Παραβατικότητα και Νέα Μέσα

Πρώτη μετάδοση: 4 Μαρτίου 2026

Η Gen Z και ο πολιτισμός της ακύρωσης

Πρώτη μετάδοση: 4 Μαρτίου 2026

Mega Music Events Πολιτισμός, ψυχαγωγία και οικονομική ανάπτυξη

Πρώτη μετάδοση: 4 Μαρτίου 2026

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής ανοίγει το Mad Forum 2025

Πρώτη μετάδοση: 4 Μαρτίου 2026