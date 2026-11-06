MAD VMA – The Podcasts

Tα **ΜΑD VMA | The Podcasts** είναι μια σειρά από podcasts αφιερωμένα στο μεγαλύτερο μουσικό θεσμό της χώρας μας, τα ΜΑD VMA.

Μαζί θυμόμαστε και ξαναζούμε τις πιο δυνατές στιγμές, τα μοναδικά acts που αγαπήσαμε, τους πιο πολυβραβευμένους καλλιτέχνες και αποκαλύπτουμε backstage stories και μυστικά που σίγουρα θέλεις να μάθεις!

13 επεισόδια

Spotify Apple Podcasts RSS