MAD VMA – The Podcasts
Tα **ΜΑD VMA | The Podcasts** είναι μια σειρά από podcasts αφιερωμένα στο μεγαλύτερο μουσικό θεσμό της χώρας μας, τα ΜΑD VMA.
Μαζί θυμόμαστε και ξαναζούμε τις πιο δυνατές στιγμές, τα μοναδικά acts που αγαπήσαμε, τους πιο πολυβραβευμένους καλλιτέχνες και αποκαλύπτουμε backstage stories και μυστικά που σίγουρα θέλεις να μάθεις!
13 επεισόδια
Επεισόδια
MAD VMA BEHIND THE SCENES – Με Θέμη Γεωργαντά
Πρώτη μετάδοση: 20 Ιουνίου 2024
MAD VMA BEHIND THE SCENES – Με Μαντώ Γαστεράτου και Έβελυν Καζαντζόγλου
Πρώτη μετάδοση: 13 Ιουνίου 2024
MAD VMA BEHIND THE SCENES – Με Νικόλα Ράπτη και DJ Valentino
Πρώτη μετάδοση: 5 Ιουνίου 2024
MAD VMA BEHIND THE SCENES – Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο
Πρώτη μετάδοση: 29 Μαΐου 2024
MAD VMA BEHIND THE SCENES – Καλεσμένες: Ιλένια Williams & Ελένη Βουλγαράκη
Πρώτη μετάδοση: 22 Μαΐου 2024
Celebrities που τραγούδησαν στα MAD VMA!
Πρώτη μετάδοση: 23 Ιουνίου 2023
Βραβεία των ΜΑD VMA που δεν υπάρχουν πια!
Πρώτη μετάδοση: 16 Ιουνίου 2023
Oι καλλιτέχνες με τα περισσότερα βραβεία στα ΜΑD VMA
Πρώτη μετάδοση: 9 Ιουνίου 2023
Tα τιμητικά βραβεία που δόθηκαν μέχρι σήμερα στα MAD VMA!
Πρώτη μετάδοση: 2 Ιουνίου 2023
Tεράστια ονόματα ξένων καλλιτεχνών που ανέβηκαν στο stage των ΜΑD VMA!
Πρώτη μετάδοση: 26 Μαΐου 2023
Τα εντυπωσιακά closing acts των ΜΑD VMA!
Πρώτη μετάδοση: 19 Μαΐου 2023
Εμφανίσεις των ΜΑD VMA που μετράνε τα περισσότερα viewς στο Youtube!
Πρώτη μετάδοση: 12 Μαΐου 2023
Πρωτοεμφανιζόμενοι καλλιτέχνες που κέρδισαν το βραβείο του Νew Comer και είδαν την καριέρα τους να εκτοξεύεται!
Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2023