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MAD VMA - The Podcasts

MAD VMA – The Podcasts

Tα **ΜΑD VMA | The Podcasts** είναι μια σειρά από podcasts αφιερωμένα στο μεγαλύτερο μουσικό θεσμό της χώρας μας, τα ΜΑD VMA.

Μαζί θυμόμαστε και ξαναζούμε τις πιο δυνατές στιγμές, τα μοναδικά acts που αγαπήσαμε, τους πιο πολυβραβευμένους καλλιτέχνες και αποκαλύπτουμε backstage stories και μυστικά που σίγουρα θέλεις να μάθεις!

13 επεισόδια

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Επεισόδια

MAD VMA BEHIND THE SCENES – Με Θέμη Γεωργαντά

Πρώτη μετάδοση: 20 Ιουνίου 2024

MAD VMA BEHIND THE SCENES – Με Μαντώ Γαστεράτου και Έβελυν Καζαντζόγλου

Πρώτη μετάδοση: 13 Ιουνίου 2024

MAD VMA BEHIND THE SCENES – Με Νικόλα Ράπτη και DJ Valentino

Πρώτη μετάδοση: 5 Ιουνίου 2024

MAD VMA BEHIND THE SCENES – Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Πρώτη μετάδοση: 29 Μαΐου 2024

MAD VMA BEHIND THE SCENES – Καλεσμένες: Ιλένια Williams & Ελένη Βουλγαράκη

Πρώτη μετάδοση: 22 Μαΐου 2024

Celebrities που τραγούδησαν στα MAD VMA!

Πρώτη μετάδοση: 23 Ιουνίου 2023

Βραβεία των ΜΑD VMA που δεν υπάρχουν πια!

Πρώτη μετάδοση: 16 Ιουνίου 2023

Oι καλλιτέχνες με τα περισσότερα βραβεία στα ΜΑD VMA

Πρώτη μετάδοση: 9 Ιουνίου 2023

Tα τιμητικά βραβεία που δόθηκαν μέχρι σήμερα στα MAD VMA!

Πρώτη μετάδοση: 2 Ιουνίου 2023

Tεράστια ονόματα ξένων καλλιτεχνών που ανέβηκαν στο stage των ΜΑD VMA!

Πρώτη μετάδοση: 26 Μαΐου 2023

Τα εντυπωσιακά closing acts των ΜΑD VMA!

Πρώτη μετάδοση: 19 Μαΐου 2023

Εμφανίσεις των ΜΑD VMA που μετράνε τα περισσότερα viewς στο Youtube!

Πρώτη μετάδοση: 12 Μαΐου 2023

Πρωτοεμφανιζόμενοι καλλιτέχνες που κέρδισαν το βραβείο του Νew Comer και είδαν την καριέρα τους να εκτοξεύεται!

Πρώτη μετάδοση: 5 Μαΐου 2023