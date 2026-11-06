Restart (MAD Vidcast)
Το Restart είναι vidcast του MAD με παρουσιάστρια την Ευτυχία Χαραλαμπάκη. Σε κάθε επεισόδιο συναντά ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο που κάποια στιγμή τόλμησε μια μεγάλη αλλαγή: άφησε πίσω μια καριέρα, άλλαξε πόλη ή χώρα, άλλαξε επάγγελμα ή πήρε μια σημαντική προσωπική απόφαση.
Η συζήτηση δεν μένει στην ίδια την αλλαγή, αλλά στον άνθρωπο πίσω από αυτήν: στους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση, στις αμφιβολίες και τους φόβους που προηγήθηκαν, στις δυσκολίες της μετάβασης και σε όσα ανακάλυψε στην άλλη πλευρά.
Τι χάνεις, τι κερδίζεις και ποιος γίνεσαι όταν επιλέγεις να ξεκινήσεις ξανά; Τα επεισόδια είναι διαθέσιμα και σε βίντεο στο YouTube του MAD.
2 επεισόδια
Επεισόδια
Μαρίζα Καρύδη: Από τον Αρκτικό Κύκλο στα Κύθηρα
Πρώτη μετάδοση: 14 Οκτωβρίου 2026
Στο δεύτερο επεισόδιο του Restart, η Ευτυχία Χαραλαμπάκη φιλοξενεί τη φωτογράφο Μαρίζα Καρύδη, που άφησε πίσω τη βαβούρα της Αθήνας για μια ζωή πιο κοντά στη φύση, στα Κύθηρα. Μιλά για τη διαδρομή της από τα νότια προάστια της Αθήνας μέχρι τα Κανάρια Νησιά και για την εμπειρία της ως μέλος πληρώματος καταστρώματος σε πλοία της Greenpeace.
Σία Κυριλή: Πρωταθλητισμός, διατροφικές διαταραχές και επανασύνδεση με το σώμα
Πρώτη μετάδοση: 5 Οκτωβρίου 2026
Στο πρώτο επεισόδιο του Restart, η wellness content creator Σία Κυριλή μιλά στην Ευτυχία Χαραλαμπάκη για την απόφασή της να αφήσει τον πρωταθλητισμό στην κολύμβηση και για την εσωτερική αλλαγή που ακολούθησε. Εξομολογείται πώς ένα σχόλιο από το αθλητικό της περιβάλλον πυροδότησε διατροφικές διαταραχές, πώς πάλεψε με αυτό το τραύμα και πώς επανασυνδέθηκε σταδιακά με το σώμα της.