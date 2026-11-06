Restart (MAD Vidcast)

Το Restart είναι vidcast του MAD με παρουσιάστρια την Ευτυχία Χαραλαμπάκη. Σε κάθε επεισόδιο συναντά ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο που κάποια στιγμή τόλμησε μια μεγάλη αλλαγή: άφησε πίσω μια καριέρα, άλλαξε πόλη ή χώρα, άλλαξε επάγγελμα ή πήρε μια σημαντική προσωπική απόφαση.

Η συζήτηση δεν μένει στην ίδια την αλλαγή, αλλά στον άνθρωπο πίσω από αυτήν: στους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση, στις αμφιβολίες και τους φόβους που προηγήθηκαν, στις δυσκολίες της μετάβασης και σε όσα ανακάλυψε στην άλλη πλευρά.

Τι χάνεις, τι κερδίζεις και ποιος γίνεσαι όταν επιλέγεις να ξεκινήσεις ξανά; Τα επεισόδια είναι διαθέσιμα και σε βίντεο στο YouTube του MAD.

2 επεισόδια

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