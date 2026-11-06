MAD Radio 106.2
Ακου τα καλύτερα podcast του Mad Radio 106.2 !
79 επεισόδια
Επεισόδια
«Ήμουν ανέκαθεν ερωτευμένος με τη μουσική»
Πρώτη μετάδοση: 5 Νοεμβρίου 2026
Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, βρέθηκε ο Kidd , σε μια από τις πιο ειλικρινείς και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της πορείας του.
«Παρά Πέντε ή Eurovision»;
Πρώτη μετάδοση: 17 Ιουλίου 2024
Ο Γιώργος Ντάβος εισέβαλε στο studio του Mad Radio 106,2 στην εκπομπή της Αθηνάς Κλήμη, καθημερινά 19:00-21:00. Μίλησαν για την ομοιότητα του με το Nemo, την ενασχόληση του με την υποκριτική και τα act που ξεχώρισε στα φετινά MAD VMA! Μάθε τα πάντα με ένα κλικ!
«Youtuber ή επιχειρηματίας»;
Πρώτη μετάδοση: 12 Ιουλίου 2024
Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη εισέβαλε στο studio του MAD Radio 106,2, στην εκπομπή της Marilyn Samada, καθημερινά 10:00-13:00! Μίλησαν για το αν υπάρχουν φιλίες μέσα από τα social media, τον έγγαμο βίο, την απόκτηση οικογένειας καθώς και για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα! Μάθε τα πάντα με ένα κλικ!
«Η Demy είναι υπερφαινόμενο»!
Πρώτη μετάδοση: 26 Ιουνίου 2024
Η ταλαντούχα Demy εισέβαλε στο studio του Mad Radio 106,2 στην εκπομπή «Της Κατίνας το Κάγκελο» με τον Γιάννη Κατινάκη & την Φρόσω Κυριάκου και μίλησε για το νέο της τραγούδι “Hyperphenomenal”, για τη συνεργασία της με την Ελένη Ράντου στη νέα σειρά της ΕΡΤ «Η Μαρια που έγινε Κάλλας» & για τα μελλοντικά της σχέδια!
«Η Αναστασία θα βάλει φωτιά στα φετινά MAD VMA».
Πρώτη μετάδοση: 14 Ιουνίου 2024
Η Αναστασία, το viral φαινόμενο της ελληνικής δισκογραφίας, εισέβαλε στο studio του MAD Radio 106,2, στην εκπομπή «Only Fun» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα & την Έλενα Κώνστα! Μίλησαν για το επιτυχημένο summer tour με την Νατάσα Θεοδωρίδου, τη συμμετοχή της στα φετινά MAD VMA 2024, το ντουέτο φωτιά που θα ερμηνεύσει με την Enisa στα φετινά βραβεία και για τον αν θα ήθελε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη…
«Ο Στάθης Σχίζας ετοιμάζεται να σηκώσει την κούπα του Just the 2 of us»
Πρώτη μετάδοση: 13 Ιουνίου 2024
Ο Στάθης Σχίζας εισέβαλε στο studio του MAD Radio 106,2, στην εκπομπή «Only Fun» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα & την Έλενα Κώνστα! Μίλησαν για τη συμμετοχή στο “Survivor” & στο «Just the 2 of us”, την προσωπική του ζωή και για τα επιχειρηματικά του σχέδια! Μάθε τα πάντα με ένα κλικ!
«Ο Μαρτάκης φοράει όντως μαρτάκι»;
Πρώτη μετάδοση: 7 Ιουνίου 2024
Ο Κώστας Μαρτάκης λίγο πριν ανέβει στη σκηνή των φετινών #MADVMA 24 από την ΔΕΗ, εισέβαλε στο studio του MAD Radio 106,2, στην εκπομπή «Only Fun» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα & την Έλενα Κώνστα! Μίλησαν για τη συμμετοχή του μετά από πολύ καιρό στα φετινά MAD VMA, το super act που ετοιμάζει, καθώς και για την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού με τίτλο «Είσαι Το Θέλω! Μάθε τα πάντα με ένα κλικ!
“POV: H αγαπημένη μας tiktok συνήθεια”!
Πρώτη μετάδοση: 5 Ιουνίου 2024
Το αγαπημένο μας POV girl , Χαρά Κοντοχρήστου βρέθηκε στο studio του Mad Radio 106,2, καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηνάς Κλήμη, καθημερινά 19:00-21:00! Μας μίλησε για το πως ξεκίνησε τα daily vlogs στο tiktok, τους tiktokers που έχει ξεχωρίσει και το collab που εύχεται να κάνει! Μάθε τα πάντα με ένα κλικ!
“Η χρονομηχανή της KIANNA”
Πρώτη μετάδοση: 30 Μαΐου 2024
Η εκρηκτική KIANNA εισέβαλε στο studio του Mad Radio 106,2 & στην εκπομπή «Only Fun» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα & την Έλενα Κώνστα! Μίλησε για το νέο της τραγούδι με τίτλο «Χρονομηχανή», για τη φετινή Eurovision και τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της ! Μάθε τα πάντα με ένα κλικ!
«Ήρεμα το λέμε» με τη Joanne!
Πρώτη μετάδοση: 29 Μαΐου 2024
Η νεαρή pop star, Joanne ήρθε στο studio του Mad Radio 106,2 & στην εκπομπή «Only Fun» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα & την Έλενα Κώνστα! Μίλησε για τη συμμετοχή της στα φετινά VMA, για το νέο της τραγούδι με τίτλο «Ήρεμα το λέω» και για τη φετινή Eurovision! Μάθε τα πάντα με ένα κλικ!
«Ψηφίζουμε Marseaux για τη Eurovision 2025»!
Πρώτη μετάδοση: 24 Μαΐου 2024
Η αγαπητή pop star, Marseaux εισέβαλε στο studio του Mad Radio 106,2 & στην εκπομπή «Only Fun» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα & την Έλενα Κώνστα! Μίλησε για τη συμμετοχή της στα φετινά VMA, μας αποκάλυψε ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει νέο κομμάτι με την Ευαγγελία και σχολίασε τη δήλωση της Μαρίνας Σάττι ότι θα ήθελε να τη δει στη Eurovision! Μάθε τα πάντα με ένα κλικ!
«Ο Leon Of Athens & το φως των αστεριών»!
Πρώτη μετάδοση: 22 Μαΐου 2024
Ο διεθνής pop star, Leon Of Athens, γέμισε με φως το studio του Mad Radio 106,2 & την εκπομπή «Της Κατίνας το Κάγκελο» με τον Γιάννη Κατινάκη & τη Φρόσω Κυριάκου! Μίλησε για το νέο του κομμάτι “Starlight” και τον νέο του δίσκο, για τη συμμετοχή του στη Eurovision 2019 με την Katerina Duska αλλά και για τα μελλοντικά του σχέδια! Μάθε τα πάντα με ένα κλικ
«Ο ROI 6/12 ήρθε για να μείνει»!
Πρώτη μετάδοση: 20 Μαΐου 2024
Ο νεαρός rapper, Roi εισέβαλε στο studio του Mad Radio 106,2 στην εκπομπή «Της Κατίνας το Κάγκελο» με τον Γιάννη Κατινάκη & την Φρόσω Κυριάκου και μίλησε για το κομμάτι “VRADIA” που είναι viral στο TikTok, για τη συνεργασία του με τον Tranno & για την έμπνευση του ονόματος του “ROI 6/12. Μάθε τα πάντα με ένα κλικ!
«Ο OGE συνεχίζει να φέρνει 6αρες».
Πρώτη μετάδοση: 16 Μαΐου 2024
Ο ταλαντούχος rapper, παραγωγός & ένας από τους σύνθετες του τραγουδιού «ΖΑΡΙ» της Mαρίνας Σάττι, ήρθε στο studio του Mad Radio 106,2 στην εκπομπή «Της Κατίνας το Κάγκελο» με τον Γιάννη Κατινάκη & την Φρόσω Κυριάκου και μίλησε για το virality που κέρδισε το κομμάτι, για τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν γύρω από αυτό και τα collabs – φωτιά που ετοιμάζονται για τα φετινά VMA!
«Είμαστε όλοι μοναδικοί, είμαστε όλοι ίσοι»
Πρώτη μετάδοση: 26 Απριλίου 2024
Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου ήρθε στην εκπομπή “Only Fun” 07:00-10:00 με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα & Έλενα Κώνστα και έδωσε μια συνέντευξη καρδιάς! Μας μίλησε για το νέο του βιβλίο «11:11 Όλοι μοναδικοί, όλοι ίσοι», για την ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα του αυτισμού καθώς και για το μεγαλύτερο «κύπελλο» της ζωής του!
«Η Αυστρία δίνει από τώρα το 12αρι στην Μαρίνα Σάττι».
Πρώτη μετάδοση: 22 Απριλίου 2024
Η εκπρόσωπος της Αυστρίας στη Eurovision 2024, Κaleen, ήρθε για λίγες ώρες στην Ελλάδα, πέρασε από το studio του Mad Radio 106,2 και συγκεκριμένα από την εκπομπή « Της Κατίνας Το Κάγκελο», 16:00-19:00. Μίλησε για τη φετινή συμμετοχή της Αυστρίας στη Eurovision, την αγάπη της για την Ελλάδα και το ελληνικό φαγητό, τον θαυμασμό που έχει στην Ελένη Φουρέιρα και το 12άρι που δίνει στη Μαρίνα Σάττι &…
«Ο Khay Be κάνει τρελή BIZNA».
Πρώτη μετάδοση: 22 Απριλίου 2024
Ο εκρηκτικός KHAY BE στο studio του Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή της Αθηνάς Κλήμη, 19:00-21:00. Μίλησε για το νέο album “KHAY BIZNA, το remake του hit single των Goin’ Through «12 Παρά» με τη συμμετοχή του Nivo και τη συνεργασία / φιλία με τον FY. Μάθε τα πάντα με ένα κλικ!
«Smash or Pass στην rap σκηνή από τον Dj Kas»
Πρώτη μετάδοση: 4 Απριλίου 2024
Ο ανατρεπτικός Dj Kas εισβάλλει στο studio του Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή της Αθηνάς Κλήμη, 19:00-21:00. Μίλησε για το νέο τραγούδι που έβγαλε με τον Stan με τίτλο «Μαζί σου», τη συνεργασία φωτιά με τις Μέλισσες που του χάρισαν το διαμαντένιο «Βικτώρια» και μοίρασε…μπόλικα Smash or Pass! . Μάθε τα πάντα με ένα κλικ!
“ΧΑΝΑ”.. με την Evangelia!
Πρώτη μετάδοση: 21 Μαρτίου 2024
Η Evangelia εισβάλλει ξανά στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή «Της Κατίνας Το Κάγκελο», με τον Γιάννη Κατινάκη και την Φρόσω Κυριάκου, και μας παρουσιάζει το νέο της τραγούδι “XANA”. Αποκαλύπτει, όμως, και πολλά ακόμα… Πώς είναι να συνεργάζεσαι με την Ελένη Φουρέιρα; Πώς είναι να τραγουδάς με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο #1 θέατρο στη NY? Μάθε τα πάντα με ένα κλικ!
«ΘΕΛΩ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΜΟΥ» …με την εκρηκτική Καλομοίρα.
Πρώτη μετάδοση: 14 Μαρτίου 2024
Η Καλομοίρα, με την ακαταμάχητη ενέργειά της, ήρθε στην εκπομπή "Only Fun" για μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα Κωνστα. Μίλησε για τη συμμετοχή της στη Eurovision, το φόρεμα που ζητάει πίσω και δεν της το δίνουν, και για πολλά ακόμα. Κλικ για να τα μάθεις όλα!
«ΕΘΙΣΜΟΣ».. με τον NIVO και τον Vasili Eliades!
Πρώτη μετάδοση: 26 Φεβρουαρίου 2024
Ο legend της ραπ μουσικής NIVO και ο Vasilis Eliades ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα τραγούδι «ΕΘΙΣΜΟ», το οποίο ακούσαμε στην εκπομπή «Της Κατίνας το Κάγκελο» με τον Γιάννη Κατινάκη και την Φρόσω Κυριάκου. Παράλληλα, αποκάλυψαν τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή τους και άγνωστες ιστορίες του NIVO από την ραπ σκηνή του παρελθόντος. Κλικ για να τα μάθεις όλα.
«ΠΟΙΟΣ ΖΗΛΕΥΕΙ».. με την Daphne Lawrence και τον Ripen.
Πρώτη μετάδοση: 15 Φεβρουαρίου 2024
Η Daphne Lawrence και ο Ripen, ένα ζευγάρι μουσικό αλλά και στην ζωή, εισβάλουν στην εκπομπή «Της Κατίνας Το Κάγκελο» με τον Γιάννη Κατινάκη και την Φρόσω Κυριάκου 16:00-19:00 να διδάξουν στους παρουσιαστές πως να μην είναι μπακούρια, όπως λένε και οι ίδιοι. Άκουσε το επεισόδιο για να μάθεις ποιος ζηλεύει περισσότερο και πόσο καλά μπορεί να πάει η συγκατοίκηση.
«Είμαστε κάθε μέρα ερωτευμένοι».. με την Βρισηίδα Ανδριώτου και τον Σπύρο Μαρτίκα!
Πρώτη μετάδοση: 14 Φεβρουαρίου 2024
Το ζευγάρι που αγαπήσαμε μέσα από το ριάλιτι επιβίωσης, ήρθε να μοιραστεί συμβουλές για μία τέλεια σχέση, στην εκπομπή της Marilyn Samada, 10:00-13:00, στο Mad Radio 106,2. Είναι τα γούτσου-γούτσου cringe; Η διαφορά ηλικίας είναι ακόμα ταμπού; Ποιος έκανε το πρώτο βήμα; Click and listen!
«Το TikTok ενώνει».. με τον Cjkats και την Eva!
Πρώτη μετάδοση: 13 Φεβρουαρίου 2024
Κι όμως, το TikTok ενώνει τα ζευγάρια. Ένα από αυτά είναι ο CJKats με την Εύα, οι οποίοι είναι γνωστοί στα social media για τα χιουμοριστικά τους videos. Με αφορμή τη γιορτή του Αγ. Βαλεντίνου, ήρθαν στην εκπομπή του Νίκου Μάντζου στο Mad Radio 106,2, και μας αποκάλυψαν τη συνταγή της πετυχημένης σχέσης. Κλικ για να τα μάθεις όλα!
«Βαλεντίνος..ΣΙΧΑΜΕΝΗ ΓΙΟΡΤΗ» με τον Δημήτρη Μακαλιά και την Αντιγόνη Ψυχράμη.
Πρώτη μετάδοση: 13 Φεβρουαρίου 2024
Ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Αντιγόνη Ψυχράμη, ένα από τα αγαπημένα μας τηλεοπτικά ζευγάρια κάνανε μια στάση στο Mad Radio 106,2 πριν του Άγιου Βαλεντίνου, στην εκπομπή «Only Fun» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα Κώνστα. Ποιος δεν θυμάται ποτέ επετείους; Γιατί ο Δημήτρης Μακαλιάς θεωρεί τον Αγ. Βαλεντίνο σιχαμένη γιορτή; Κάνε κλικ για να μάθεις!
«ΜΕΙΝΕ ΜΟΝΗ ΣΟΥ»… με τον Lava και τον Ropex!
Πρώτη μετάδοση: 6 Φεβρουαρίου 2024
Οι artists που κρύβονται πίσω από το hit των ημερών, «Balkan Disco», έκαναν μια στάση στο Mad Radio 106,2 και την εκπομπή «Της Κατίνας Το Κάγκελο» του Γιάννη Κατινάκη και της Φρόσως Κυριάκου (16:00 – 19:00). Tραγούδησαν το hit acapella, μας αποκάλυψαν την ιστορία αυτής της επιτυχίας, αλλά και αν έχουν σχέση. Τι λέτε, ζηλεύουν οι κοπέλες τους; Κάντε κλικ για να μάθετε!
«Περιμένω δαχτυλίδι απ’τον Bossikan».. με την Pamairii
Πρώτη μετάδοση: 2 Φεβρουαρίου 2024
Η #1 tiktoker αυτή τη στιγμή, η Pamairii, που έχει ξεχωρίσει για το food and talk content της, κάνει μια στάση για ένα food fight με την Αθηνά Κλήμη στο studio του Mad Radio 106,2. Θα παντρευτεί τελικά τον Bossikan; Ποιο ήταν το πρώτο της βίντεο; Ποια δεν θα έφερνε με τίποτα στο κανάλι της; Θα πήγαινε στο Survivor; Μάθε τα όλα με ένα κλικ!
«ΑΑΑΑΑΧΧΧ»… με την Billie Isak
Πρώτη μετάδοση: 2 Φεβρουαρίου 2024
Tο πρόσωπο των ημερών που trend-άρει παντού στα social media, η Billie Isak, ήρθε στο Mad Radio 106,2 και την εκπομπή «Της Κατίνας το Κάγκελο» να μας μιλήσει για αυτήν την επιτυχία. Πέρα από το viral hit της, «Το Αχ», πήγε και λίγο πίσω, αποκαλύπτοντας το πως βίωσε τη συμμετοχή της στο ”The Voice”. Κάνε κλικ για να μάθεις όσα είπε και να δεις τι είπε για την Άννα Βίσση και τον Χρήστο Μάστορα.
«Το αληθινό Survivor είναι εδώ έξω».. με την Βιργινία Δικαιούλια.
Πρώτη μετάδοση: 12 Ιανουαρίου 2024
H Bιργινία Δικαιούλια και η Αθηνά Κλήμη συναντιούνται εκτός «Fit Me Up», στο Mad Radio 106,2, και συζητάνε ξανά για αθλητικά. Για λίγο πιο juicy αθλητικά, αφού μιλήσανε πρώτα για το Survivor. Η Βιργινία αποκάλυψε όσα συνέβησαν όταν ήταν στο παιχνίδι και δεν έδειξε η κάμερα, για τα προβλήματα που αντιμετώπισε μετά από αυτό, ενώ σχολίασαν και το φετινό show. Click για να τα μάθεις όλα!
«Girl talk, Revenge Porn, Survivor και Threads».. με την Έλενα Mariposa Κρεμλίδου!
Πρώτη μετάδοση: 22 Δεκεμβρίου 2023
Η Έλενα Mariposa Κρεμλίδου λίγο πριν μπούμε για τα καλά στο X-mas Mood, ήρθε στο Mad Radio 106,2 και την εκπομπή της Αθηνάς Κλήμη 19:00-21:00 για να μιλήσει για όλα τα κεφάλαια της ζωής της. Θα ξαναπήγαινε Survivor; Πως μπήκε στον χώρο; Τι σημαίνει για εκείνη το Youtube και το Girl Talk; Πως αντιμετώπισε το Revenge Porn; Mάθε τα όλα με ένα κλικ!
“Είχα δίπλα μου τον Leonardo DiCprio”.. με τον Αντώνη Δημητριάδη
Πρώτη μετάδοση: 15 Δεκεμβρίου 2023
Στο studio του Mad Radio 106,2 πέρα από Σαββατοκύριακο ήρθε και καθημερινή ο Αντώνης Δημητριάδης στην εκπομπή του Γιάννη Κατινάκη και της Φρόσως Κυριάκου «της Κατίνας το Κάγκελο». Όχι με Μad Mix αλλά.. με ιστορίες για τις top συνεργασίες του, με καλλιτέχνες σαν την Άννα Βίσση και τον Αντώνη Ρέμο αλλά και τον David Guetta, Swedish House Mafia. Όλα αυτά; Μπορείς να τα μάθεις με ένα κλικ εδώ! Πως…
«ΤΟ INFLUENCING ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ».. με την Modern Cinderella και τον Βαγγέλη Νάκη.
Πρώτη μετάδοση: 28 Νοεμβρίου 2023
Τα 2 πιο viral παιδιά της νέας γενιάς, η Modern Cinderella και ο Βαγγέλης Νάκης, ανοίγουν τα χαρτιά τους στο Mad Radio 106,2 και την εκπομπή της Αθηνάς Κλήμη στις 19:00. Τι απαντάνε σε όσους λένε πως το influencing δεν είναι δουλειά, στα hate comments και σε όσους τους κρίνουν;! Μάθε τα όλα πατώντας click!
«Model’s Life».. με την Ελεάννα Μανώλη
Πρώτη μετάδοση: 24 Νοεμβρίου 2023
Η TikToker Ελεάννα Μανώλη, ήρθε ως παιδί του Mad Viral και φυσικά ως μοντέλο, στην εκπομπή της Marilyn Samada στο Μad Radio 106,2. Μας δίδαξε πως μπορεί μια TikToker να έχει σχέση με έναν δικηγόρο, Ισπανικά αλλά και TikTok κόλπα. Όλα αυτά μπορείς να τα μάθεις και εσύ με ένα click! Listen Now.
«ΥΠΕΡΣΥΓΚΛΟ»..με την Βίκυ Καγιά.
Πρώτη μετάδοση: 17 Νοεμβρίου 2023
Η «υπερσυγκλό» Βίκυ Καγιά και hostess του Madwalk 2023 by Three Cents, ήρθε άβαφη στην εκπομπή «Της Κατίνας το Κάγκελο» στο Mad Radio 106,2 για να μας μοιράσει μαθήματα αυθεντικότητας και φυσικά για να μας αποκαλύψει τα πάντα για το Madwalk που έρχεται. Έκανε την δική της αναδρομή σε παλαιότερα Madwalk, μίλησε για στιγμές που δεν γνωρίζαμε από την πρώτη φορά που παρουσίασε με την Τάμτα μέχρι και…
«Θα τραγουδήσουμε με έναν SUPERSTAR»… με τις 3SUM
Πρώτη μετάδοση: 17 Νοεμβρίου 2023
Το μοναδικό girl band στην Ελλάδα, οι 3SUM λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Madwalk 2023 by Three Cents, κάνουν μια στάση στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή της Marilyn Samada. Και φυσικά, εδώ έγιναν αποκαλύψεις! Με ποιον δημοφιλή Superstar κυκλοφορούν νέο τραγούδι, το οποίο μάλιστα θα ακούσουμε live στο stage του MadWalk; Κάνε κλικ και μάθε τα όλα!
«Ψώνισα μπρόκολο με τον Ryan Gosling».. με την Kid Moxie.
Πρώτη μετάδοση: 16 Νοεμβρίου 2023
Η Kid Moxie προσγειώθηκε, μετά το Milky Way, στο Mad Radio 106,2 και την εκπομπή “Only Fun”, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα Κώνστα. Μίλησε για τη συνεργασία της με τους Depeche Mode, σαν να είναι το πιο απλό πράγμα, αλλά και για τις συνεργασίες της με την Ελένη Φουρέιρα, τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Click για να μάθετε τα πάντα!
«Για το παλιό, καλό Youtube»… με τη Fosbloque!
Πρώτη μετάδοση: 14 Νοεμβρίου 2023
Η fashion Influencer, Fosbloque, μιλάει για μόδα, το παλιό καλό YouTube, το Madwalk 2023 by THREE CENTS, ως μια από τις “The Fashion Heroes” της διοργάνωσης, και δεν σταματάει εκεί! Αναφέρεται στο αυτοάνοσο που την έχει ταλαιπωρήσει, αλλά ταυτόχρονα την έχει κάνει πιο δυνατή, και μας αποκαλύπτει πως ανακάλυψε πρώτη το TikTok, όταν ακόμα λεγόταν musically. Όλα αυτά στην εκπομπή της Αθηνάς Κλήμη…
«Το ζώδιο που είναι πιο άπιστο».. με τον Andrea Jason.
Πρώτη μετάδοση: 13 Νοεμβρίου 2023
Ο αστρολόγος και tik toker του Mad Viral Andreas Jason, ήρθε να μας ανοίξει τα μάτια στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή της Αθηνάς Κλήμη 19:00-21:00. Ποιο ζώδιο είναι το πιο άπιστο; Ποιο το πιο έμπιστο; Τι θα φέρει στο κάθε ζώδιο η Νέα Σελήνη; Πάτα κλικ και μάθε τα.. ΟΛΑ!
«Σπανακόπιτες» με τον Good Job Nicky & την Evangelia!
Πρώτη μετάδοση: 10 Νοεμβρίου 2023
Kαλλιτεχνική εισβολή πραγματοποιήθηκε χθες στην εκπομπή της Αθηνάς Κλήμη στο Mad Radio 106,2 από τον Good Job Nicky, το παιδί που άλλαξε την μουσική ελληνική βιομηχανία και την ανατρεπτική Evangelia. 2 παιδιά πολύ διαφορετικά και ίδια ταυτόχρονα, που έχουν λίγο καιρό στον χώρο και όμως έχουν στρέψει όλα τα φώτα πάνω τους. Τι λέτε να ετοιμάζουν; Κλικ για να μάθετε!
«Θα σχολιάσω για τελευταία φορά» με τον.. Mente Fuerte
Πρώτη μετάδοση: 8 Νοεμβρίου 2023
Ο Mente Fuerte τα σχολίασε όλα… για τελευταία φορά στην εκπομπή «Only Fun», με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα Κώνστα. Πήρε θέση για το περιστατικό στο Fame Story με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, τοποθετήθηκε για το περιστατικό με τη Δανάη Μπάρκα και αποκάλυψε αν θα δούμε συνεργασία με την LILA (χμμ) και τη σχέση του με την θρησκεία. Κάνε κλικ και μάθε τα όλα!
«ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΡΟΠΗ».. με την Ami Yiami
Πρώτη μετάδοση: 7 Νοεμβρίου 2023
Μια από τις “The Fashion Heroes” του Madwalk 2023 by Three Cents , η γνωστή YouTuber, fashion influencer, ηθοποιός & ραδιοφωνική παραγωγός, Άννα Μαρία Βέλλη ή αλλιώς AmiYiami, έκανε στάση στο Mad Radio 106,2, στην εκπομπή της Αθηνάς Κλήμη, 19:00 – 21:00, λίγο πριν την πρεμιέρα της ως παρουσιάστρια στο Madwalk TV. Τα κορίτσια μιλήσανε για το MadWalk αλλά και τις παλιές καλές YouTube-ικές εποχές.…
«Να σταματήσουμε με το size 00s» με την Mikri Ollandeza.
Πρώτη μετάδοση: 31 Οκτωβρίου 2023
Η I Mikri Ollandeza, η #1 και μια από τις πρώτες Youtubers, έρχεται στο studio του Mad Radio 106,2 και την εκπομπή της Αθηνάς Κλήμη, όχι μόνο ως Youtuber αλλά και ως “The Fashion Heroe” του Madwalk 2023 by Three Cents και τα αποκαλύπτει ΟΛΑ. Ναι, το Social Outkast έχει back story! Ναι, θα είναι στο catwalk του Madwalk 2023 by Three Cnets. Όχι, δεν ξέρει ποιο μπορεί να ήταν το βαφτιστικό όνομα της…
«Πληγωθήκαμε, γράψαμε, αγαπήσαμε» με τη Marseaux.
Πρώτη μετάδοση: 30 Οκτωβρίου 2023
Η Marseaux, με αφορμής την Α’ ΜΕΤΑΔΟΣΗ του single της «KSEXNAS» ήρθε στο πρωινό του Mad Radio 106,2, «Only Fun», με τον Λάμπρο και την Έλενα, και δεν άφησε τίποτα αναπάντητο. Και νέο άλμπουμ και act στo Madwalk 2023 by Three Cents. Α! Και αποκάλυψε το backstory πίσω από το single της «KSEXNAS». «Η Marseaux και ο Solmeister πληγώθηκαν, αγαπήσανε και γράψανε το «KSEXNAS» Αφήνουμε αυτό εδώ και…
«Παίζει party στο»… MAD RADIO 106,2!
Πρώτη μετάδοση: 27 Οκτωβρίου 2023
O Display, το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από τα μεγαλύτερα ελληνικά hits, ήρθε στην εκπομπή του Mad Radio 106,2 ΤΗΣ ΚΑΤΙΝΑΣ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ, και μίλησε για όσα περιμέναμε και άλλα τόσα που σίγουρα δεν περιμέναμε! Νέο άλμπουμ, backstory από τις μεγαλύτερες συνεργασίες, όπως με την Ελένη Φουρέιρα, μίλησε για τον Madclip και μας εκμυστηρεύτηκε ιστορίες που δεν είχαμε ξανακούσει. Αν θες να τις ακούσεις κι…
«Το Konilo Talks»… που δεν περίμενες!
Πρώτη μετάδοση: 25 Οκτωβρίου 2023
Στην εκπομπή ΤΗΣ ΚΑΤΙΝΑΣ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ είχαμε εισβολή! Και μάλιστα από έναν από τους πιο πετυχημένους Έλληνες YouTubers, που όμως φιλοξενήθηκε στο studio ως τράπερ! Ο Konilo ήρθε στο Mad Radio 106,2, όχι μόνο για να αποδείξει πως πλέον είναι τράπερ, αλλά και για να κανονίσει να βρεθεί επί σκηνής με τον Γιάννη Κατινάκη. Πώς; Ακούστε και θα μάθετε!
«Παντρεύομαι» με τον Edward Στεργίου!
Πρώτη μετάδοση: 24 Οκτωβρίου 2023
To μοντέλο, “The Fashion Hero” του #MadWalk23 και παρουσιαστής της εκπομπής MadWalk TV, καλεσμένος στην εκπομπή ΤΗΣ ΚΑΤΙΝΑΣ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ βρίσκεται αντιμέτωπος με το ερωτικό ντελίριο του Γιάννη Κατινάκη. Μιλάει για το πως είναι να είσαι πρώτη φορά παρουσιαστής, μαθαίνει για το τραγούδι που του είχε γράψει ο Γιάννης και κλείνουν ημερομηνία γάμου. Άκου το podcast για να μάθεις το πότε!
«Πιο international δεν γίνεται» με τους Luminous
Πρώτη μετάδοση: 18 Οκτωβρίου 2023
Το K-Pop συγκρότημα LUMINOUS ήρθε στην εκπομπή ONLY FUN, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα Κώνστα, και μίλησαν για το πρώτο τους world tour, τη σημασία του ονόματος luminous και την άγνωστη ιστορία γύρω από τη δημιουργία τους.
«’Εβλεπα τα σχόλια και γελούσα» με την its.psi
Πρώτη μετάδοση: 17 Οκτωβρίου 2023
Η TikToker και creator του Mad Viral @itspsi, καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηνάς Κλήμη μιλάει για το hate στο TikTok, το νέο της ξεκίνημα στο YouTube και μιμείται “κάγκουρες” και trappers.
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ!
Πρώτη μετάδοση: 11 Οκτωβρίου 2023
Ο Nivo και η Kianna έρχονται στο πρωινό του Mad Radio 106,2 «Only Fun» και ρίχνουν στην Έλενα Κώνστα και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα …ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ. Η επανακυκλοφορία της huge επιτυχίας «ΚΑΡΤΑ», flashbacks από άγνωστες ιστορίες και η εποχή του “Καλημέρα Ελλάδα”.
#ONLYFUN με τον Λάμπρο και την Έλενα.
Πρώτη μετάδοση: 3 Οκτωβρίου 2023
Fullhouse στην πρεμιέρα του νέου πρωινού #OnlyFun. LILA, Φαίη Σκορδά, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Θέμης Γεωργαντάς κάνουν ποδαρικό στον Λάμπρο και την Έλενα «για πλάκα».
Με feelings δεν παίζεις.
Πρώτη μετάδοση: 27 Ιουλίου 2023
Η Ellize επιστρέφει στο Mad Radio 106.2 με το νέο της τραγούδι KSENYXTAS. Μιλά στη ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ για την απιστία, την επιστροφή σε πρώην και τη σχέση στην οποία αναφέρονται τα δύο τελευταία της hits, AMA FYGEIS και KSENYXTAS.
«Με είδε και είπε το Πάτερ Ημών» με τον DISPLAY
Πρώτη μετάδοση: 26 Ιουλίου 2023
Ο δημιουργός των τραγουδιών ΤΟ ΝΗΣΙ και ΚΟΛΛΗΜΑ, καλεσμένος στην εκπομπή ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ. Ο DISPLAY αποκαλύπτει με ποιον καλλιτέχνη δε θα ήθελε ποτέ να συνεργαστεί, την επερχόμενη συνεργασία του με τον DJ KAS και μιμείται διάσημους Έλληνες καλλιτέχνες
«Δεν είμαι τραπερ. Είμαι artist.» με τον LIL KONI
Πρώτη μετάδοση: 11 Ιουλίου 2023
Ο LIL KONI, καλεσμένος στην εκπομπή της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ, μιλά για τη συνεργασία του με τους GOING THROUGH στη σκηνή των MAD VMA 2023 από τη ΔΕΗ, την αγάπη του για τις τέχνες, το Island Athens Riviera και τον μέντορά του, MAD CLIP.
«Πάντα μου άρεσε να είμαι διαφορετικός» με τον DJ KAS
Πρώτη μετάδοση: 6 Ιουλίου 2023
Ο DJ KAS επιστρέφει στο MAD, μετά από πολλά χρόνια, με νέο κομμάτι. Ο Έλληνας εκπρόσωπος της Afrobeat μουσικής μιλάει στην εκπομπή της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ για τη συνεργασία του με τις ΜΕΛΙSSES, την ανάγκη του να είναι διαφορετικός και το παράπονό του «Λείπουν οι γυναίκες από την ελληνική hip hop σκηνή».
«MAD VMA MASTER» με τον Θέμη Γεωργαντά
Πρώτη μετάδοση: 23 Ιουνίου 2023
Ο MAD VMA MASTER, Θέμης Γεωργαντάς, καλεσμένος στην εκπομπή της FRAU DIMITRA, κάνει μία ιστορική MAD VMA αναδρομή, ενώ αποκαλύπτει και ποιος καλεσμένος είχε το χαμηλότερο ποσοστό αγιότητας στο After Dark.
«Ο δρόμος μου δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα» με την Κατερίνα Στικούδη
Πρώτη μετάδοση: 22 Ιουνίου 2023
Η Κατερίνα Στικούδη καλεσμένη στην εκπομπή της Γεωργίας Κουτσοκώστα, λίγο πριν την κυκλοφορία του Evidement με τη La zarra μιλάει για τη Eurovision, τη συνεργασία της με την Christina Aguilera, τη Loreen και την Conchita Wurst. Ποιο είναι το παράπονό της; Πώς συνδυάζει την καριέρα με τη μητρότητα;
«Ό,τι πιο αυθεντικό και ό,τι πιο τοξικό» με τον FIPSTER
Πρώτη μετάδοση: 14 Ιουνίου 2023
Ο Fipster κάθεται για πρώτη φορά στην “απέναντι καρέκλα” και παίζει ΘΑΡΡΟΣ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ στην εκπομπή της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ. Τον κάνουν παρέα για τα views; Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Μαίρη Συνατσάκη, ο Νίκος Μουτσινάς, η Βάλια Χατζηθεοδώρου και η δημόσια συγγνώμη στον Hawk, στη Μαρία Σολωμού και στη Σίσσυ Χρηστίδου.
«Από ένα όχι ξεκίνησαν όλα» με την Persad
Πρώτη μετάδοση: 8 Ιουνίου 2023
Ήταν έρωτας με το πρώτο upload; Φίλησε τον Μιχαήλ Άγγελο Κρητικό; Είναι ο εαυτός της στην τηλεόραση; TikTok ή τηλεόραση; Η Persad, aka Πέρσα Παπασούλη καλεσμένη στην εκπομπή ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
«Τίποτα δε χαρίζεται» με τον Βαγγέλη Νάκη
Πρώτη μετάδοση: 7 Ιουνίου 2023
Είναι βιωματικές οι ιστορίες που διηγείται στις ταινίες του; Τι απαντάει σε όσους τον αποκαλούν “διαφορετικό”; Η ζωή των ΛΟΑΤΚΙ στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης Νάκης στην εκπομπή της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ.
«Προτιμώ να με κερατώσουν» με τη Modern Cinderella
Πρώτη μετάδοση: 7 Ιουνίου 2023
Άντρες vs γυναίκες. Ποιος πληρώνει στο πρώτο ραντεβού; Ποιος λέει περισσότερα ψέματα; Η Modern Cinderella μιλάει στην εκπομπή ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ για τη μητρότητα σε νεαρή ηλικία, τη ζωή μίας εργαζόμενης μητέρας και τις σχέσεις μεταξύ αντρών και γυναικών.
«Ο κόσμος είναι το safe place μου», με τη Dat Lilly
Πρώτη μετάδοση: 6 Ιουνίου 2023
Ποιο είναι αυτό το ένα πράγμα που θα άλλαζε στη μέχρι τώρα πορεία της; Πώς την επηρεάζει η υπερβολική έκθεση στα social media; Γιατί τα video της γίνονταν demonetized? Οι απαντήσεις της DAT LILLY στην εκπομπή της Γεωργίας Κουτσοκώστα.
«Χωρίζεις ή κλείνεις TikTok;» με τον Μιχαήλ Άγγελο Κρητικό
Πρώτη μετάδοση: 2 Ιουνίου 2023
Ο Μιχαήλ Άγγελος Κρητικός καλεσμένος στην εκπομπή ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ. Θα έκανε ξανά εκπομπή με την Πέρσα Παπασούλη; Τηλεόραση ή TikTok; Με ποιον προτιμά να γυρίζει videos: με τον πατέρα του ή με τον αδερφό του;
«Δεν είμαι της τηλεόρασης» με τον Αντώνη Δημητριάδη
Πρώτη μετάδοση: 1 Ιουνίου 2023
Έχει το DJing ημερομηνία λήξης; Γιατί αποφάσισε να κάνει τηλεόραση; Η συνάντησή του με τον David Guetta και η συνεργασία του με του με την Ελένη Φουρέιρα. Ο Αντώνης Δημητριάδης, aka AD1, μιλάει στη ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ για την καριέρα του ως DJ και για άλλα πολλά.
«Βραζιλιάνες ή Ελληνίδες;» με τον Mc Daddy
Πρώτη μετάδοση: 31 Μαΐου 2023
Ο Mc Daddy καλεσμένος στην εκπομπή ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ. Με ποιον καλλιτέχνη ονειρεύεται να συνεργαστεί και με ποιον δεν θα ήθελε καθόλου; Ποιο είναι το ιδανικό ραντεβού για εκείνον; Τι σημαίνει το MACARENA; Και το όχι και τόσο ασυνήθιστο φετίχ του.
«Είμαι ο μεγαλύτερος φαν μου» με τον Sapranov
Πρώτη μετάδοση: 30 Μαΐου 2023
Ο underground καλλιτέχνης, SAPRANOV, μιλάει στη ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ για το νέο του ξεκίνημα ως solo artist, τους Above the Hood, τη σχέση του με τον Hawk και την dark αισθητική του.
«Αυτό δεν έχει και πολλή πλάκα» με τον Plaka Exei
Πρώτη μετάδοση: 29 Μαΐου 2023
Γιατί αποφάσισε να βγάλει το κράνος; Τι δεν έχει πλάκα; Ποιο είναι εκείνο το post για το οποίο μετανιώνει; Ο PLAKA EXEI, καλεσμένος στην εκπομπή «Τα Καμένα Βούρλα» απαντάει σε διλλήματα.
«Υπάρχει λόγος που τα μεγαλύτερά μου hits είναι ερωτικά» με τον Hawk
Πρώτη μετάδοση: 26 Μαΐου 2023
Γιατί οι στίχοι του είναι τόσο σεξουαλικοί; Υπάρχει κάποιο τραγούδι που γράφτηκε για την κόρη του; Ο Hawk μιλάει στη ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ για το ραπ, την KOLLECTIVA και τους Above the Hood.
«Εγώ τουλάχιστον παραδέχομαι ότι δεν έχω φωνή» με τον TRANNOS
Πρώτη μετάδοση: 23 Μαΐου 2023
Ο TRANNOS απαντάει στη ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ για τη Eurovision, το φλερτ και τα beefs. Πόσο ζηλιάρης είναι; Έχει σχέση; Τι δουλειά θα έκανε εάν δεν ήταν trapper ;
«Με ενοχλεί οι άντρες να είναι ξεκάθαροι» με την Αγγελική Μανουσάκη
Πρώτη μετάδοση: 19 Μαΐου 2023
ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ υποδέχονται την Youth Astrologist Αγγελική Μανουσάκη. Ποιο είναι το χειρότερο ζώδιο; Πώς της συμπεριφέρεται το αντρικό κοινό στα social media? Πώς θέλει να την θυμούνται οι επόμενες γενιές;
«Αναλόγως ποια ρωτάει» με τον KIDD
Πρώτη μετάδοση: 17 Μαΐου 2023
Θα έκανε κάτι με fan του; Ποια είναι η μεγαλύτερή του θαυμάστρια; Πώς γνωρίστηκαν με την Ellize; Τι απάντησε στη ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ;
«Ταξιδιάρα ψυχή» με τον KDEXPLORER
Πρώτη μετάδοση: 17 Μαΐου 2023
Πόσο απολαμβάνουν τα ταξίδια οι travel vloggers και πόσο εύκολο είναι να βιοπορίζονται από αυτό; Ο Δημήτρης Καρβέλης, aka KDEXPLORER, μιλά στην εκπομπή ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ για τα αμέτρητα ταξίδια του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
«Πατησιώτικο καγκουροσχολείο» με τον Kabudo
Πρώτη μετάδοση: 17 Μαΐου 2023
Ο Δημήτρης Λαφκιώτης, aka Kabudo, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ για να μάθει στον Αλέξη Μαρκάζο, την Κυριακή Δρίβα και τον Νίκο Μάντζο την ελληνική slang. Η αντίστροφη ψυχολογία ως μηχανισμός πειθούς, η θεατρική κωμωδία, το cool cringe και οι σλατίνες.
«Πιπινοκυνηγός» με τη Marilyn Samada
Πρώτη μετάδοση: 17 Μαΐου 2023
Γάμος στα 22, το TikTok, οι Mazoo and the Zoo και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ υποδέχονται την TikToker, Marilyn Samada, όπως η ίδια ξεκίνησε το TikTok: με κρητικές μαντινάδες!
«Σόρρυ που σε κάναμε αθάνατο δικέ μου» με τη Marseaux και τον Solmeister.
Πρώτη μετάδοση: 17 Μαΐου 2023
Τα τραγούδια της Marseaux που αφορούν στην προσωπική της ζωή και οι πρώην που της ζήτησαν “τα ρέστα”. Το πολυεργαλείο που ακούει στο όνομα Solmeister και η σχέση του με την κατάθλιψη. Η συγκατοίκηση των WNC στη μουσική και στη ζωή.
«Ένα τσίκι ακόμα» με Saske και Sidarta
Πρώτη μετάδοση: 27 Απριλίου 2023
O Saske και ο Sidarta στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη στην εκπομπή της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ συζήτησαν για αιτίες χωρισμού, επιστροφές σε πρώην, την χημεία μεταξύ τους και ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού. O Saske, η ποίηση και τα χρόνια στην Αμερική και το ραδιόφωνο. Ο Sidarta, το λαϊκό τραγούδι και η αναγνωρισιμότητα.
«Ωραία η μουσική, αλλά βρες και μία ανθρώπινη δουλειά», με την Evangelia
Πρώτη μετάδοση: 25 Απριλίου 2023
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ υποδέχεται την Evangelia. Το πρωί δασκάλα, το βράδυ τραγουδίστρια. Γιατί απολύθηκε; Ο Νίκος Καρβέλας, η Μαρίνα Σάττι και η συνεργασία της με τον Mente Fuerte και την Ελένη Φουρέιρα.
«Η αναπηρία είναι το ατού μου» με τη Γεωργία Καλτσή
Πρώτη μετάδοση: 3 Απριλίου 2023
Αμαξίδιο ή καροτσάκι; Έγινα ή έμεινα ανάπηρος; Η taboo breaker Τζο Καλτσή, καλεσμένη στην εκπομπή της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ, μιλάει έξω από τα δόντια για την αναπηρία και το τηλεοπτικό της ντεμπούτο.
«Τουλάχιστον γίνε καλή στο να με αντιγράφεις» με την Ellize
Πρώτη μετάδοση: 29 Μαρτίου 2023
ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ υποδέχονται την Ellize. Ποια η σχέση της με το ηπειρώτικο και εκκλησιαστικό τραγούδι; Πόσες φορές την έχουν απατήσει και πόσο αληθινοί είναι οι στίχοι του «Άμα Φύγεις»;
«Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε» με την Joanne
Πρώτη μετάδοση: 17 Μαρτίου 2023
ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ υποδέχονται την Joanne. Ο Φοίβος Δεληβοριάς, η Marseaux, η Έλενα Παπαρίζου, το pole dancing, το social anxiety και το κρυφό της ταλέντο.