«ΑΑΑΑΑΧΧΧ»… με την Billie Isak

Πρώτη μετάδοση: 2 Φεβρουαρίου 2024

Tο πρόσωπο των ημερών που trend-άρει παντού στα social media, η Billie Isak, ήρθε στο Mad Radio 106,2 και την εκπομπή «Της Κατίνας το Κάγκελο» να μας μιλήσει για αυτήν την επιτυχία. Πέρα από το viral hit της, «Το Αχ», πήγε και λίγο πίσω, αποκαλύπτοντας το πως βίωσε τη συμμετοχή της στο ”The Voice”. Κάνε κλικ για να μάθεις όσα είπε και να δεις τι είπε για την Άννα Βίσση και τον Χρήστο Μάστορα.