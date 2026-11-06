MADWALK Vidcasts 2026
Τα MadWalk26 Vidcasts by Three Cents συνοδεύουν την αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents. Δημιουργικοί άνθρωποι με τη δική τους θέση στον κόσμο της μόδας μιλούν για το προσωπικό τους στιλ, τις επιρροές τους, τη δουλειά τους και φυσικά για το MadWalk.
Τις συζητήσεις κάνουν η Super Foteini και ο Μάνος Καμακάρης.
2 επεισόδια
Επεισόδια
Κατερίνα Παπουτσάκη: Πρώτα ηθοποιός και μετά τραγουδίστρια
Πρώτη μετάδοση: 5 Νοεμβρίου 2026
Η Κατερίνα Παπουτσάκη συνομιλεί με τον Μάνο Καμακάρη στο MADWALK Vidcast 2026 by Three Cents για τη μόδα, τη μουσική και την προσωπική της εξέλιξη. Μιλά για τη σειρά «Dirty» στον ΑΝΤ1, το νέο της τραγούδι «Συννεφιά», τη σχέση της με την υποκριτική και το τραγούδι και την vintage αισθητική που τη χαρακτηρίζει.
Mortasia: Trashy statement και το παράπονο για την ελληνική μόδα
Πρώτη μετάδοση: 4 Νοεμβρίου 2026
Η Mortasia συναντά τη Super Foteini στο MADWALK Vidcast 2026 by Three Cents, σε μια συζήτηση για τη μόδα ως τρόπο ελεύθερης έκφρασης. Περιγράφει το εκλεκτικό, παιγνιώδες και λίγο «trashy» στιλ της, μιλά για τη μητέρα της που σπούδασε fashion design, για τους σχεδιαστές που την εμπνέουν και για το MadWalk.