Το Παρόν × Τυπολογίες Vidcasts

Τριάντα δύο χρόνια μετά την πρώτη τους δημοσίευση στην εφημερίδα «Το Παρόν», στις 3 Οκτωβρίου 1993, οι «Τυπολογίες», η στήλη για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, περνούν στην εικόνα. Στα vidcasts των «Τυπολογιών» ο δημοσιογράφος Βασίλης Κουφόπουλος συνομιλεί εκτενώς με πρόσωπα που διαμορφώνουν το μιντιακό τοπίο της χώρας, από τον χώρο των ΜΜΕ, της τέχνης και της πολιτικής.

Πρώτος καλεσμένος ήταν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα επεισόδια είναι διαθέσιμα και σε βίντεο στο typologies.gr και στο κανάλι της εφημερίδας «Το Παρόν» στο YouTube.

7 επεισόδια

Spotify RSS