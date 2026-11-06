Το Παρόν × Τυπολογίες Vidcasts
Τριάντα δύο χρόνια μετά την πρώτη τους δημοσίευση στην εφημερίδα «Το Παρόν», στις 3 Οκτωβρίου 1993, οι «Τυπολογίες», η στήλη για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, περνούν στην εικόνα. Στα vidcasts των «Τυπολογιών» ο δημοσιογράφος Βασίλης Κουφόπουλος συνομιλεί εκτενώς με πρόσωπα που διαμορφώνουν το μιντιακό τοπίο της χώρας, από τον χώρο των ΜΜΕ, της τέχνης και της πολιτικής.
Πρώτος καλεσμένος ήταν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα επεισόδια είναι διαθέσιμα και σε βίντεο στο typologies.gr και στο κανάλι της εφημερίδας «Το Παρόν» στο YouTube.
7 επεισόδια
Επεισόδια
Στέλιος Κοτιώνης: Ο άνθρωπος πίσω από τις επιτυχίες της Foss Productions
Πρώτη μετάδοση: 19 Οκτωβρίου 2026
Ο παραγωγός και σκηνοθέτης Στέλιος Κοτιώνης, διευθύνων σύμβουλος της Foss Productions, μιλά στον δημοσιογράφο Βασίλη Κουφόπουλο στα vidcasts των «Τυπολογιών» για τη δουλειά πίσω από μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες. Συνέντευξη: Βασίλης Κουφόπουλος
Λεωνίδας Χριστόπουλος: Πώς θα στηριχθεί η οπτικοακουστική παραγωγή
Πρώτη μετάδοση: 11 Οκτωβρίου 2026
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος περιγράφει στον Βασίλη Κουφόπουλο το σχέδιο για τη συνολική ενίσχυση του οπτικοακουστικού τομέα, μιλά για τη διεθνή εικόνα της χώρας και για τη χρηματοδότηση φεστιβάλ, gaming και AI. Συνέντευξη: Βασίλης Κουφόπουλος
Στέφανος Μπλάτσος: Θέλουμε «Το παιδί» να επανέλθει στην TV
Πρώτη μετάδοση: 1 Οκτωβρίου 2026
Ο σκηνοθέτης της σειράς «Το παιδί», Στέφανος Μπλάτσος, μιλά στον Βασίλη Κουφόπουλο στα vidcasts των «Τυπολογιών» για τη σειρά και για την επιθυμία να επιστρέψει στην τηλεόραση. Συνέντευξη: Βασίλης Κουφόπουλος
Μαργαρίτα Μυτιληναίου: Μια διαδρομή στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ
Πρώτη μετάδοση: 28 Σεπτεμβρίου 2026
Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Διευθύντρια των Μουσικών Ραδιοφώνων της ΕΡΤ (Δεύτερο, Τρίτο Πρόγραμμα, Kosmos), μιλά στα vidcasts των «Τυπολογιών» για το όραμά της για τη δημόσια ραδιοφωνία, τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής μέσα από το ERT Echo, τη δική της καθημερινή ραδιοφωνική «Βόλτα» και το παρασκήνιο της διοίκησης ιστορικών συχνοτήτων της χώρας. Συνέντευξη: Βασίλης Κουφόπουλος
Στρατής Λιαρέλλης: Τα 30 χρόνια στον ΑΝΤ1 και το νέο επαγγελματικό βήμα
Πρώτη μετάδοση: 22 Σεπτεμβρίου 2026
Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στον Όμιλο ΑΝΤ1, από το πολιτικό ρεπορτάζ και την παρουσίαση έως διοικητικές θέσεις ευθύνης, ο δημοσιογράφος Στρατής Λιαρέλλης μιλά στις «Τυπολογίες» για την απόφασή του να κλείσει αυτόν τον κύκλο. Αναφέρεται στις προκλήσεις της τηλεοπτικής αγοράς, σε στιγμές δίπλα στον Μίνωα και τον Θοδωρή Κυριακού, στην περίοδο των τηλεοπτικών αδειών του 2016 και στη μετάβασή του στη…
Δήμος Βερύκιος: Παρασκήνιο, media και η επόμενη μέρα στην ενημέρωση
Πρώτη μετάδοση: 31 Ιουλίου 2026
Ο έμπειρος δημοσιογράφος Δήμος Βερύκιος συζητά με τον Βασίλη Κουφόπουλο στις «Τυπολογίες» για τις εξελίξεις στα ΜΜΕ, το δημοσιογραφικό παρασκήνιο, τις πολιτικές ισορροπίες και το μέλλον του κλάδου. Συνέντευξη: Βασίλης Κουφόπουλος
Παύλος Μαρινάκης: ΜΜΕ, αδειοδοτήσεις και ανωνυμία στο διαδίκτυο
Πρώτη μετάδοση: 29 Ιουλίου 2026
Πρεμιέρα για το vidcast των «Τυπολογιών» με τον Βασίλη Κουφόπουλο και πρώτο καλεσμένο τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, αρμόδιο για τα Μέσα Ενημέρωσης. Μια συζήτηση σχεδόν πενήντα λεπτών για τις ραδιοφωνικές και τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες, την κρατική στήριξη του Τύπου και την ανωνυμία στο διαδίκτυο. Συνέντευξη: Βασίλης Κουφόπουλος