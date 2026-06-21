Το Κατερινάκι Σου

Κατερίνα Λιόλιου

Από το Άλμπουμ Το Κατερινάκι Σου που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify