7/7

Ιουλία Καλλιμάνη

Από το Άλμπουμ 7/7 που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify