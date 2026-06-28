Αεράκι (Το Θηλυκό)

Ελένη Φουρέιρα

Από το Άλμπουμ Αεράκι (Το Θηλυκό) που κυκλοφόρησε το 2021
Στίχοι

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