YAYO – Acoustic Version

Ελένη Φουρέιρα

Από το Άλμπουμ Γεια σου (Ακουστική Εκδοχή) που κυκλοφόρησε το 2020
Στίχοι

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