Έξω Περάσει Και Χειρότερα

Γιώργος Μαζωνάκης

Από το Άλμπουμ Έχω Περάσει Και Χειρότερα που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify