Μην Πας Πουθενά

Γιώργος Μαζωνάκης

Από το Άλμπουμ Μην πας πουθενά που κυκλοφόρησε το 2012
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify