Κανείς Δεν Ξέρει

Γιώργος Σαμπάνης

Από το Άλμπουμ Κανείς Δεν Ξέρει που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι

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