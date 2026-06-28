Μακριά (Για Όσο Ζω)

Γιώργος Σαμπάνης

Από το Άλμπουμ Μακριά (Για Όσο Ζω) που κυκλοφόρησε το 2010
Στίχοι

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