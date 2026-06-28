Lonely Heart – Acoustic Remix

Κλαυδία

Από το Άλμπουμ Μοναχική Καρδιά (Ακουστική Ρεμίξ) που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

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