Ζω Τι Ζωή

Μελίνα Ασλανίδου

Από το Άλμπουμ Ζω Τη Ζωή που κυκλοφόρησε το 2021
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify