Trifera

Πάνος Μουζουράκης

Από το Άλμπουμ Τρυφερά που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify