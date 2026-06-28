Καράβια Στο Βυθό

Παντελής Παντελίδης

Από το Άλμπουμ Καράβια Στο Βυθό που κυκλοφόρησε το 2017
Στίχοι

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